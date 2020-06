Slack Connect to nowa jakość w życiu firmowego komunikatora

Slack jest narzędziem do firmowej komunikacji z której korzystają największe firmy tego świata. Debiutowało w 2013 roku — i chyba nie jestem jedynym któremu trudno sobie wyobrazić krajobraz współczesnej sieci bez niego. W sierpniu skończy siedem lat, twórcy obiecali rewolucję — i słowa dotrzymują. Powiedzieli też, że chcieliby, by ich oprogramowanie skutecznie pozbyło się maili z firmowych form komunikacji. Póki co o pozbyciu się można jeszcze zapomnieć, ale trzeba przyznać, że każdy kolejny pomysł i rozbudowa komunikatora jest kolejnym krokiem ku jeszcze większemu ograniczenia. Jednym z nich niewątpliwie jest Slack Connect: najnowsza funkcja pozwalająca korzystać z kanałów nie tylko w komunikacji wewnętrznej, ale także zewnętrznej.

Nawet 20 organizacji na jednym kanale Slack, oto Slack Connect

Slack nieustannie się rozwija i przedstawia nowe funkcje. Dotychczas użytkownicy w obrębie jednej organizacji mogli zakładać kolejne kanały i prowadzić dyskusje tekstowe, głosowe i wideo, wymieniać pliki itd. Teraz firma idzie o krok dalej i przedstawia opcję Connect, która pozwoli współdzielić kanały z innymi organizacjami: szybko, wygodnie, bez problemu i na wyciągnięcie ręki. Bez spamu, w zamkniętym środowisku, bez ryzyka phisingu — tylko zweryfikowani użytkownicy. Administracja zaś będzie miała pełny wpływ na to, kto / gdzie może zajrzeć. Aby całość była jeszcze wygodniejsza — komunikator będzie potrafił skanować kalendarze poszczególnych organizacji. To pozwoli sugerować spotkania w dogodnym dla każdego momencie — niby drobiazg, ale myślę, że w przypadku co bardziej zajętych, skrupulatnie notujących wszystko w kalendarzu, może okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątce. Jak Slack Connect wygląda w praktyce można podejrzeć na poniższym materiale:

Slack Connect zapowiada się na kolejną rewolucję w komunikacji firmowej. O wygodzie tego rozwiązania raczej żadnego z użytkowników przekonywać specjalnie nie muszę. I mimo że konkurencja nie śpi i rozwija się w niezwykle szybkim tempie, to Slack zawsze stara się ją odrobinę wyprzedzić, oferując coś ekstra. Slack Connect jest tego doskonałym przykładem.

Usługa Slack Connect jest dostępna już teraz — ale wyłącznie dla użytkowników płatnej wersji usługi.

E-mail jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, ale…

Nie wierzę że z dnia na dzień zapomnimy o skrzynkach e-mail. Te jeszcze długo nie umrą i wymiana wiadomości w ten sposób przetrwa jeszcze lata. Mimo wszystko komunikatory biznesowe nie bez powodu cieszą się coraz większą popularnością. Są wygodniejsze, pewniejsze, odpowiednio zabezpieczone — mają mniejsze pola do nadużyć. No i przede wszystkim są dużo bardziej bezpośrednie. Czy firmy zaczną się wzajemnie „zapraszać” na Slacku i ten pomysł faktycznie się przyjmie – czas pokaże. Ale zapowiada się świetnie.

Źródło