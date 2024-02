iOS 18 i iPadOS 18 coraz bliżej. Na tych urządzeniach zainstalujesz nowy system Apple

Choć do premiery iOS 18 i iPadOS 18 daleka droga, tak teraz poznaliśmy urządzenia, które będą kompatybilne z tymi wersjami systemów operacyjnych, które Apple zaprezentuje na początku czerwca.

Według najnowszych informacji, iOS 18 ma przynieść rewolucję dla iPhone'ów. Nie tylko pod względem wyglądu interfejsu graficznego, ale przede wszystkim za sprawą nowych funkcji, z których będą mogli korzystać posiadacze smartfonów z logo nadgryzionego jabłka. Jedną z nich jest implementacja RCS – standardu, który raz na zawsze zakopie topór wojenny między zwolennikami ekosystemu Apple, a użytkownikami urządzeń z Androidem. A wszystko przez ograniczenia związane z wygodną komunikacją między posiadaczami różnych sprzętów, którzy nie chcą korzystać z komunikatorów firm trzecich i korzystają z tego, co oferują producenci systemów operacyjnych. Wprowadzenie tego standardu przez giganta z Cupertino wprowadzi między innymi możliwość potwierdzenia odczytania wiadomości, przesyłania między dwoma konkurencyjnymi systemami wysokiej jakości obrazów i filmów, a nawet udostępnianie lokalizacji użytkownika.

iOS 18 ma też w pełni korzystać z dobrodziejstw Sztucznej Inteligencji rozwijanej przez Apple. Firma dołącza dość późno do grupy producentów, którzy zaimplementowali już własne rozwiązania AI do swoich sprzętów, ale według wielu źródeł, ta ma być najbardziej dopracowana i przygotowana na najtrudniejsze zadania i wyzwania stawiane przez użytkowników iPhone'ów. Sztuczna Inteligencja w iOS ma szansę zastąpić Siri, która w ostatnich latach była mocno zaniedbywana przez Apple i, niewykluczone, że trafi także na rynki z językami, w których asystent nie był dostępny. Na przykład w Polsce.

iOS 18. Kompatybilne urządzenia

To, że iOS 18 będzie miało kilka ciekawych rozwiązań, nie jest żadną niespodzianką. Choć Apple w ostatnich latach nie zaskoczyło nas w kwestii nowości w systemie dla iPhone'a, ten rok ma być wyjątkowo obfity w funkcje poprawiające komfort pracy z telefonem. Pytanie tylko, na których modelach system ten będzie działać. Odpowiedź przynosi serwis MacRumors, który powołuje się na usunięty już wpis na platformie X (dawniej Twitter) zamieszczony przez Aarona, jednego ze współpracowników serwisu. Według jego źródeł, iOS 18 będzie działał na tych samych urządzeniach, co iOS 17. Mowa jest więc o:

iPhone X R

iPhone X S , X S Max

, X Max iPhone 11

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini

iPhone 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini

iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus

iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max

oraz

iPhone SE (2. generacji)

iPhone SE (3. generacji)

iPadOS 18. Kompatybilne urządzenia

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku iPadów, które też doczekają się sporych usprawnień wraz z premierą iPadOS 18. I choć na ten moment nie wiemy, czy system dostanie te same rozwiązania, co iOS 18, wiemy, że nie wszyscy będą mogli zainstalować tę aktualizację. iPadOs 18 nie będzie już kompatybilny z modemami iPadów, które działają pod kontrolą procesora A10X Fusion oraz A10 Fusion. A to oznacza, że posiadacze podstawowych iPadów (6. i 7. generacji) oraz 10,5‑calowego iPada Pro i 12,9-calowego iPada Pro (2. generacji) nie otrzymają wsparcia dla nowego systemu.