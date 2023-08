Prawdziwy HAL 9000 nadchodzi: Siri uczy się czytać z ruchu warg

Apple pracuje nad nauczeniem Siri czytania z ruchu ust. Nowe podejście może poprawić skuteczność asystenta i oszczędzić energię w urządzeniach. Czy to przyszłość interakcji człowiek-maszyna?

Pamiętacie kultowy film Odyseja Kosmiczna? Wygląda na to, że fikcyjny komputer HAL 9000 materializuje się w prawdziwym świecie na naszych oczach. Apple stawia nowe wyzwania przed swoim asystentem głosowym. Plany firmy, które ostatnio ujrzały światło dzienne, sugerują, że Siri opanowuje… technikę czytania z ruchu warg.

Siri czyta z ust: Scenariusz rodem z "2001: Odysei kosmicznej"

Siri może już niedługo nauczyć się czytać z ruchu warg. Brzmi niepokojąco, prawda? Szczególnie jeśli oglądało się film "2001: Odyseja kosmiczna”. Ale spokojnie, Siri jest jeszcze daleko do HAL-a. Wprawdzie jej zdolności do rozumienia mowy są już całkiem niezłe, ale do uśmiercania załogi statku kosmicznego jest jej jeszcze daleko…

Siri czyta z ruchu warg: Jak to działa?

Zgodnie z najnowszym wnioskiem patentowym Apple o nazwie "Keyword Detection Using Motion Sensing" (wykrywanie słów kluczowych za pomocą czujników ruchu), korporacja planuje zastosować wykrywanie ruchów, takich jak ruchy głowy i ust, do poprawy skuteczności działania Siri. Technologia ta polega na porównywaniu obecnych ruchów użytkownika z wcześniejszymi danymi w celu znalezienia dopasowania. Innymi słowy, jeśli ruchy ust użytkownika podczas wypowiadania konkretnych słów czy fraz pasują do wcześniej zarejestrowanych danych, Siri może zidentyfikować te komendy.

źródło: appleinsider.com

Oszczędność energii

Zaletą nowego rozwiązania od Apple ma być… oszczędność energii. Jak zauważa gigant z Cupertino, ciągłe wykrywanie i przetwarzanie danych audio z mikrofonu zużywa prąd i moc obliczeniową, nawet gdy użytkownik nie korzysta aktywnie z kontroli głosowej. Wykorzystanie czujników ruchu może być bardziej efektywne.

Ograniczenia i potencjalne problemy

Choć perspektywa wykorzystania czujników ruchu do sterowania asystentem głosowym jest fascynująca, istnieją również potencjalne ograniczenia i problemy. Technologia ta najprawdopodobniej działałaby efektywnie tylko dla często używanych komend, takich jak np. podstawowe "Hey Siri". Mniej powszechne komendy mogą stanowić wyzwanie i na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać

W kierunku przyszłości – Siri, AirPods i Apple Vision Pro

Choć wniosek patentowy nie omawia konkretnych urządzeń, które mogłyby skorzystać z tej technologii, wydaje się, że czytanie z ruchu ust mogłoby teoretycznie działać z AirPods oraz z technologią Apple Vision Pro. W tym kontekście przyszłość interakcji człowiek-maszyna wydaje się być coraz bliżej.

Apple, znane ze swojej innowacyjności, ponownie zaskakuje nas swoją wizją technologiczną. Pomysł nauczenia Siri czytania z ruchu warg otwiera nowe możliwości dla naszych interakcji z urządzeniami. Czekamy na więcej informacji o tym, jak ta technologia ewoluuje i jak wpłynie na naszą codzienną komunikację z technologią.