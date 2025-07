Kiedy GTA 6? – przecieki i oczekiwania. Czy Rockstar znów zrewolucjonizuje branżę?

Nie ma wątpliwości, że Grand Theft Auto VI to najbardziej wyczekiwana premiera dekady. Od miesięcy, a właściwie lat, pytanie „kiedy GTA 6?” powraca jak bumerang zarówno na forach graczy, jak i w branżowych newsroomach. Oczekiwania są gigantyczne, plotki nie milkną, a Rockstar Games, jak to Rockstar, podsyca atmosferę, odsłaniając kolejne karty z chirurgiczną precyzją. Co już wiemy o dacie premiery, czym zaskoczy nas nowa odsłona i jak wygląda przyszłość serii, która od lat wyznacza standardy nie tylko dla gier, ale i całej popkultury?

Jak kupować taniej gry na ulubioną platformę?

Czy granie musi być drogie? Gdy bombardują nas zewsząd ceny sugerowane przez producentów, można się poczuć, jakby rzeczywiście tak było. Szczęśliwie, w dzisiejszych czasach zakupy nie ograniczają się wyłącznie do oficjalnych sklepów, więc gaming też może być tani! W serwisie Instant Gaming karty podarunkowe można nabyć nawet kilkanaście procent taniej!

Reklama

Obecne promocje na karty podarunkowe:

Oficjalna data premiery, czyli kiedy zagramy w GTA 6?

Kiedy Rockstar Games ogłasza nową część Grand Theft Auto, cała branża wstrzymuje oddech. GTA 6 nie jest tu wyjątkiem – to tytuł, który od lat rozgrzewa wyobraźnię graczy i analityków rynku. Po ponad dekadzie od premiery poprzedniej odsłony, oczekiwania są ogromne, a każda nowa informacja rozpala dyskusję w mediach społecznościowych. Wystarczy zerknąć pod komentarze najnowszego zwiastunu i deklaracje o zakupie nowego sprzętu tylko ze względu na nowe GTA. Czego zatem możemy się spodziewać po GTA 6, kiedy zagramy i dlaczego ta premiera już teraz wpływa na cały świat gier?

Po latach plotek i przecieków Rockstar w końcu podał konkretną datę: Grand Theft Auto VI zadebiutuje 26 maja 2026 roku, ale... Tylko na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. To przesunięcie względem wcześniejszych zapowiedzi – pierwotnie mówiono o 2025 roku, ale studio postawiło na perfekcję, tłumacząc decyzję chęcią dopracowania każdego detalu. A co z wersją na PC? Tradycyjnie pojawi się później, choć oficjalnego terminu jeszcze nie znamy.

Vice City i Leonida powrót do korzeni

Wieloletni fani serii będą wniebowzięci! Po długich latach nawoływania do Rockstar Games o powrót do uwielbianej lokacji, stało się! Akcja GTA VI przeniesie nas do fikcyjnego stanu Leonida, inspirowanego Florydą, a sercem świata gry będzie nowoczesne Vice City. To nie tylko nostalgiczny ukłon w stronę klasyki z 2002 roku, tym razem mapa ma być największa w historii serii! Obejmie, chociażby Leonida Keys, Mount Kalaga National Park, Port Gellhorn czy Ambrosię z gangami motocyklowymi. Wirtualny świat ma pulsować życiem i satyrycznie komentować współczesną Amerykę: od social mediów, przez influencerów, po kuriozalne, lecz prawdziwe sytuacje z Florydy.

Po raz pierwszy w historii serii jedną z głównych postaci będzie kobieta, Lucia Caminos. To twarda Latynoska, która po wyjściu z więzienia próbuje odmienić swój los, marząc o „dobrym życiu” dla siebie i swojej rodziny. Jej partnerem jest Jason Duval – były żołnierz, który po powrocie do cywila znowu trafia na przestępczą ścieżkę. Ich relacja to współczesna wariacja na temat Bonnie i Clyde'a, a Rockstar zapowiada, że fabuła skupi się właśnie na tej dwójce i ich walce o przetrwanie w świecie pełnym zdrady i spisków.

Nowa generacja rozgrywki z GTA VI?

Rewolucja godna najpotężniejszego sprzętu

Rockstar obiecuje największą ewolucję w historii serii. Po pierwsze, świat gry ma być niespotykanie szczegółowy – mowa o ponad 700 interaktywnych sklepach, w pełni funkcjonalnych centrach handlowych, a nawet windach w wieżowcach. System uzbrojenia będzie bardziej realistyczny: zamiast nieograniczonego arsenału, gracz będzie mógł nosić ograniczoną liczbę broni (reszta trafi do bagażnika auta), co wyraźnie inspirowane jest rozwiązaniami z Red Dead Redemption 2. Do tego powraca możliwość swobodnego przełączania się między bohaterami, a według przecieków – w trybie free roam Jason i Lucia mogą działać razem.

Nie zabraknie też nowości: dynamicznie zmieniająca się pogoda, zaawansowana sztuczna inteligencja NPC, realistyczne reakcje policji (poziom poszukiwań zależny od odległości radiowozów, bardziej taktyczne działania), czy system frakcji i wojen gangów. Wszystko to ma sprawić, że Vice City i okolice będą tętnić życiem jak nigdy wcześniej.

Reklama

Bohaterowie i wciągająca fabuła przytrzymają przed ekranem

Według oficjalnych materiałów, fabuła zaczyna się od „łatwego skoku”, który kończy się katastrofą. Lucia i Jason trafiają w sam środek przestępczego spisku obejmującego cały stan Leonida. Ich jedyną szansą jest wzajemne zaufanie i współpraca – motyw przewodni to walka o przetrwanie w świecie, gdzie każdy może zdradzić, a stawka jest wyższa niż kiedykolwiek. Rockstar zapowiada pięć rozdziałów fabularnych, pełnych zwrotów akcji i nieoczywistych wyborów.

Oprócz duetu Lucia-Jason, na ekranie zobaczymy m.in.:

Reklama

Boobie Ike – lokalny magnat, który z ulicznego życia przeszedł do legalnych biznesów: nieruchomości, klubów i studia nagraniowego.

– lokalny magnat, który z ulicznego życia przeszedł do legalnych biznesów: nieruchomości, klubów i studia nagraniowego. Brian Heder – stary wyjadacz, legenda przemytu w Leonida Keys, obecnie mentor dla Jasona.

– stary wyjadacz, legenda przemytu w Leonida Keys, obecnie mentor dla Jasona. Cal Hampton – paranoiczny przyjaciel Jasona, specjalista od teorii spiskowych i podsłuchiwania straży przybrzeżnej.

– paranoiczny przyjaciel Jasona, specjalista od teorii spiskowych i podsłuchiwania straży przybrzeżnej. Dre’Quan Priest – były dealer, obecnie producent muzyczny i partner Boobie’ego.

– były dealer, obecnie producent muzyczny i partner Boobie’ego. Raul Bautista – doświadczony rabus bankowy, poszukujący młodych talentów.

– doświadczony rabus bankowy, poszukujący młodych talentów. Real Dimez (Bae-Luxe i Roxy) – duet raperek, które z ulicy trafiły do świata show-biznesu.

To tylko część barwnej galerii postaci – Rockstar, jak zwykle, zadbał o wielowarstwowy świat pełen satyry, absurdów i społecznych odniesień.

Czy GTA VI spełni oczekiwania?

Rockstar nie ma łatwego zadania – musi nie tylko przebić sukces GTA V, ale i zdefiniować na nowo pojęcie gry AAA. Wszystko wskazuje na to, że GTA 6 będzie tytułem, który wyznaczy nowe standardy technologiczne, narracyjne i społeczne. Premiera w maju 2026 roku już teraz wpływa na decyzje konkurencji i harmonogramy wydawnicze innych gigantów. Jeśli czekasz na grę, która naprawdę zmieni reguły gry – GTA 6 jest tym tytułem, na który warto czekać.

A jeśli chcesz przygotować się na premierę, warto już teraz zadbać o doładowania do PlayStation Store czy Xbox Live – bo świat Leonidy nie wybacza spóźnialskim.

GTA V i GTA Online umili oczekiwanie na premierę

Do premiery jeszcze trzeba wytrzymać trochę mniej niż rok, więc jeszcze sporo czasu, który trzeba jakoś umilić! Na szczęście GTA V i GTA Online są "stare" tylko z nazwy. Jakoś gry i historii jest równie doskonałą w 2025 roku jak i lata temu podczas premiery. Dzięki Instant Gaming można w ten świat wskoczyć już teraz i w ogóle się tego nie odbije na naszej kieszeni.





Reklama

Poza wyjątkowymi kartami podarunkowymi na konsole PlayStation oraz Xbox można także kupić gry GTA V, a także GTA Online w doskonałych okazjach:

Karty podarunkowe GTA V Online w promocji do -51%:

Jednak jeżeli taka zabawa nie jest dla was, to może warto sięgnąć korzeni klasyki? Vice City zachwyca ponownie dzięki odświeżonej wersji całej kultowej trylogii Grand Theft Auto:

Tekst powstał we współpracy z Instant Gaming