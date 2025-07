Prostota w gąszczu ofert od Plusa i Polsat Box

Anatomia problemu — polscy konsumenci w labiryncie decyzji

Przeprowadzone w kwietniu tego roku przez Plusa i Polsat Box badanie „W gąszczu produktów i ofert. Jak wybierają Polacy?” ujawnia, że połowa ankietowanych (50%) uważa liczbę dostępnych produktów i usług za przytłaczającą. Problem ten nie dotyczy wyłącznie ofert telekomunikacyjnych; w różnym stopniu obejmuje on także inne kategorie produktowe — od 50% w przypadku produktów ogółem, przez 48% w usługach telekomunikacyjnych, 45% w zakupach odzieżowych, aż po 41% w zakupach spożywczych.

Szczególnie niepokojące jest to, że 54% respondentów przyznaje, iż liczba dostępnych produktów i usług utrudnia im podejmowanie wyborów.

To zjawisko prowadzi do specyficznych mechanizmów obronnych — aż 70% ankietowanych sięga po najprostsze i najbardziej zrozumiałe rozwiązania, a 49% dokonuje prostych wyborów z braku czasu, mimo świadomości, że poświęcenie większej ilości czasu mogłoby przynieść im korzyści.

W kontekście wyników badania i otoczenia rynkowego, sektor telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się szczególną złożonością ofertową, co czyni go idealnym studium przypadku dla zjawiska choice overload. Pomimo że 56% ankietowanych uważa oferty telekomunikacyjne za przejrzyste, istnieje znacząca grupa (33%) konsumentów, która gubi się w gąszczu dostępnych opcji.

Istotny problem stanowi również niepewność konsumentów co do rzeczywistych kosztów usług telekomunikacyjnych. Mimo że 61% badanych wie, ile dokładnie płaci, aż 37% doświadczyło niepewności co do wysokości opłat lub ma trudności z ich określeniem. Ta niepewność dodatkowo komplikuje proces podejmowania decyzji i zwiększa skłonność do wyboru najprostszych rozwiązań.

Nowa oferta Plusa i Polsat Box — rewolucja w prostocie

W odpowiedzi na te wyzwania, Plus i Polsat Box w zasadzie od podstaw zbudowali i udostępnili klientom nową ofertę. Opiera się ona na trzech prostych abonamentach — S, M, L — obejmujących wszystkie kluczowe usługi: światłowód, telewizję, internet mobilny oraz abonament komórkowy.

Michał Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Plusa, Grupa Polsat Plus:

Mechanizm łączenia usług w nowej ofercie

Siła nowej oferty tkwi w prostych zasadach łączenia usług. W przypadku abonamentu M struktura cenowa prezentuje się następująco:

dwie wybrane usługi dostępne za 80 zł miesięcznie (po rabatach), a łącząc abonament komórkowy z inną usługą, liczba gigabajtów zwiększa się z 60 GB do 180 GB,

każda kolejna usługa kosztuje tylko 30 zł miesięcznie (po rabatach),

dwa dowolne streamingi (Disney+, SkyShowtime, Max, Polsat Box Go Sport, Polsat Box Go Premium) również za 30 zł miesięcznie,

za 30 zł/mies. można podnieść wariant M do L (np. światłowód do 1 Gb/s i nielimitowany internet mobilny),

na każdym etapie konfiguracji widoczny jest łączny koszt i opłata aktywacyjna.

Z takiej konstrukcji oferty wynikają niezaprzeczalne korzyści finansowe. Spójrzmy na porównanie kosztów czterech podstawowych usług (abonament komórkowy, światłowód, telewizja, internet mobilny) kupowanych z osobna i w ramach Usług Łączonych w ofercie M.

zakup osobno: 4 × 60 zł = 240 zł miesięcznie,

oferta M w ramach Usług Łączonych: 140 zł/mies. po rabatach,

oszczędność: 100 zł miesięcznie (41,7% taniej).

Na uwagę zasługuje tu też przejrzystość i prostota samego panelu konfiguracji zestawu potrzebnych usług. Na start wybieramy podstawowe usługi, na przykład światłowód, abonament komórkowy i telewizję.

W dalszej kolejności zaznaczamy, ile potrzebujemy abonamentów komórkowych, a później dobieramy bądź nie, pakiety z serwisami streamingowymi. Co istotne, każda kolejna usługa, zawsze będzie kosztowała 30 zł/mies. po rabatach.

Wisienka na torcie

Prawdziwą innowacją w ofercie jest możliwość powiększenia wybranych usług z oferty M do oferty L za jedyne 30 zł/mies. W ten sposób klient zyskuje np. szybszy światłowód – do 1 Gb/s, więcej kanałów TV – do 142 kanałów czy nielimitowany dostęp do internetu mobilnego.

Przykładowo, korzystając ze światłowodu z prędkością do 600 Mb/s oraz abonamentu komórkowego z limitem 180 GB w wariantach M, za dodatkowe 30 zł/mies. obie te usługi powiększymy do wariantu L. Zyskamy dzięki temu światłowód z prędkością do 1 Gb/s oraz abonament komórkowy z nielimitowanym dostępem do internetu.

Abonament za światłowód może być o 20 zł/mies. z rabatami po 5 zł za e-fakturę i zgody marketingowe wyższy w zależności od dostępnej infrastruktury oraz typu zabudowy budynku.

Co ważne, na każdym etapie procesu konfiguracji klient jest informowany o aktualnym koszcie wybranego zestawu usług oraz opłatach aktywacyjnych, co eliminuje ryzyko niespodziewanych, dodatkowych kosztów na końcu zamówienia. Dzięki temu transparentność jest zachowana na każdym kroku, budując zaufanie i pewność wyboru.

Nowa oferta Plusa i Polsat Box to wyraźna odpowiedź i realizacja potrzeb współczesnego konsumenta, który stawia prostotę nad maksymalizacją opcji. Wydaje się, iż ta strategia „mniej znaczy więcej” może okazać się bardziej skuteczna niż tradycyjne podejście polegające na mnożeniu wariantów produktowych.

Oferuje ona nie tylko przejrzystość cenową, ale także elastyczność i swobodę w dopasowywaniu usług do indywidualnych potrzeb, co stanowi klucz do zadowolenia w dzisiejszym, dynamicznym świecie usług cyfrowych. Zapewnienie pełnej transparentności cenowej i unikanie ukrytych kosztów, które dodatkowo komplikują proces decyzyjny, jest tutaj równie istotne.

Konsumenci z pewnością chętniej wybierają operatorów oferujących przejrzyste warunki współpracy, co znacząco uwidoczniły też wyniki przytoczonego na początku badania. W dłuższej perspektywie, takie podejście może zbudować lojalność klientów i wzmocnić pozycję obu marek na konkurencyjnym rynku.

Warto tu jeszcze na koniec podkreślić fakt, iż prostota oferty przekłada się także na łatwość zrozumienia warunków umowy i szybkie podjęcie decyzji. W dobie nadmiaru informacji, gdzie każdy operator kusi skomplikowanymi promocjami i gwiazdkami w umowach, klarowna i zwięzła oferta Plusa i Polsat Box staje się prawdziwą oazą spokoju. Klienci nie muszą już spędzać godzin na analizowaniu tabel i porównywaniu setek opcji, co z pewnością zostanie docenione przez osoby ceniące swój czas i komfort.

Takie podejście nie tylko ułatwia życie konsumentom, ale również buduje solidne fundamenty pod długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i zadowoleniu z wyboru. Operatorzy, którzy wychodzą naprzeciw tym podstawowym potrzebom, zyskują przewagę na rynku, budując silną markę opartą na zrozumieniu i szacunku dla klienta. To dowód na to, że innowacja powinna polegać na upraszczaniu, a nie na dodawaniu kolejnych komplikacji.

Artykuł powstał we współpracy z Plusem i Polsat Box.