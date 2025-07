Cyberbezpieczeństwo, czyli jak chronić się przed nowymi zagrożeniami w sieci

Według najnowszych danych CERT Polska, w 2024 roku liczba zgłoszeń wzrosła aż o 62% w porównaniu z poprzednim rokiem, a zespół obsługiwał średnio 300 incydentów dziennie. Eksperci są zgodni: 95% naruszeń bezpieczeństwa cybernetycznego ma miejsce w wyniku błędu ludzkiego. Dlatego edukacja i świadomość zagrożeń są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa.

Marcin Dudek, kierownik zespołu CERT Polska:

W 2024 roku otrzymaliśmy ponad 600 000 zgłoszeń, które przełożyły się na ponad 100 000 incydentów. Możecie się zastanawiać, jak to możliwe, że tak wiele incydentów zostało rozwiązanych przez naszych ekspertów, chociaż nie automatyzujemy rozwiązywania zgłoszeń. Oczywiście dysponujemy narzędziami wspierającymi ten proces, ale każdy incydent jest analizowany przez człowieka. Spójrzmy też na dzienne statystyki – każdego dnia obsługiwaliśmy średnio prawie 300 incydentów, to pokazuje skalę naszej codziennej pracy.

Najgroźniejsze zagrożenia czyhające w sieci

Niezwykle ważną kwestią bezpiecznego korzystania z sieci, jest wiedza i świadomość zagrożeń, które się z tym wiążą — to nasza pierwsza linia obrony.

Phishing — nie daj się złowić

Phishing to jedno z najbardziej popularnych i skutecznych oszustw internetowych. Nazwa pochodząca od angielskiego słowa „fishing” (wędkowanie) i doskonale oddaje istotę tego zagrożenia — cyberprzestępcy przygotowują przynętę i próbują „złowić” swoje ofiary.

Oszuści podszywają się pod znane firmy, banki, urzędy czy operatorów telekomunikacyjnych. W swoich wiadomościach najczęściej informują nas o niezapłaconej fakturze lub zadłużeniu, dopłacie do przesyłki, wygranej w konkursie. Wykorzystują techniki manipulacji psychologicznej (socjotechnika), które mają skłonić nas do szybkich, nieracjonalnych działań.

Jak rozpoznać taki atak i chronić się przed phishingiem? W pierwszej kolejności należy sprawdzać adresy przesyłanych (w wiadomości e-mail lub w wiadomości SMS) linków — fałszywe strony często mają drobne literówki lub nietypowe domeny. Zwracajmy też uwagę na błędy ortograficzne i gramatyczne w treści wiadomości. No i przede wszystkim — nie klikajmy w podejrzane linki z nieznanych źródeł i pod żadnym pozorem nie podawajmy danych osobowych w wiadomościach e-mail lub SMS.

Ransomware — cyfrowe szantaże

W pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano rekordową liczbę ataków ransomware — aż 126% więcej niż rok wcześniej. To złośliwe oprogramowanie, które szyfruje nasze pliki i żąda okupu za ich odblokowanie.

W wyniku ataku ransomware cyberprzestępcy mogą zablokować dostęp do naszego systemu lub uniemożliwiać odczyt danych. Niestety, najczęściej też wcześniej przed szyfrowaniem mogą wykraść z naszego komputera wrażliwe informacje. Ataki tego typu są szczególnie groźne w firmach, bo rozprzestrzeniają się automatycznie na inne urządzenia w sieci.

Trojany — cyfrowe konie trojańskie

Trojan to fałszywe oprogramowanie, które podszywa się pod aplikacje używane przez nas. Podobnie jak w starożytnej opowieści o koniu trojańskim, ten rodzaj malware ukrywa swoje prawdziwe zamiary.

Najbardziej niebezpieczne rodzaje trojanów to

trojan bankowy — wykrada dane finansowe,

trojan ransomware — szyfruje dane i żąda okupu,

trojan szpiegujący (spyware) - monitoruje aktywność i zbiera dane,

trojan backdoor — tworzy ukryty dostęp do systemu.

Spam — niechciane wiadomości

Spam to niechciane wiadomości e-mail, SMS lub komunikatorach wysyłane przez nieznanych nadawców, które mogą być równie niebezpieczne. Mogą zawierać reklamy, linki do niebezpiecznych stron lub załączniki ze złośliwym oprogramowaniem.

Jak skutecznie chronić się przed zagrożeniami?

Pewnie wielu z Was zna już te zasady na pamięć, niemniej warto je powtarzać i przekazywać dalej mniej obeznanym z technologiami znajomym czy członkom rodziny.

Używajmy silnych i unikalnych haseł, większość wycieków danych uwidacznia wciąż żywy problem w tym aspekcie. Pomocne jest też używanie innego hasła w różnych kontach zwłaszcza tych najbardziej wrażliwych i narażonych na ataki — w bankach, do poczty e-mail czy w serwisach społecznościowych (przejęcie konta na Facebooku bywa zgubne w tym zakresie).

Jako dodatkowe zabezpieczenie, już nie jako opcja, tylko konieczność — włączajmy dwuetapową weryfikację (2FA). Weryfikacja dwuetapowa to dodatkowa warstwa ochrony poza hasłem i wymaga podania „drugiego składnika” - najczęściej kodu wysłanego SMS-em lub wygenerowanego przez aplikację. Pomocna będzie tu też ostatnio wprowadzona przez gigantów technologicznych usługa Passkeys.

Nawet jeśli cyberprzestępca pozna nasze hasło, nie uzyska dostępu do naszego konta bez drugiego składnika uwierzytelnienia. To znacznie zmniejsza ryzyko włamania.

Regularnie aktualizujmy oprogramowanie, zarówno na komputerze, z którego korzystamy na co dzień, jak i na urządzeniach mobilnych. Cyberprzestępcy często wykorzystują luki w nieaktualnym oprogramowaniu.

Na koniec — uważajmy na publiczne sieci Wi-Fi. Zdecydowanie, nie zaleca się kupowania w sklepach online, kiedy korzystamy z ogólnodostępnych sieci Wi-Fi, a już na pewno nie logujmy się do bankowości — hakerzy mogą łatwo przechwycić poufne dane w niezabezpieczonych sieciach.

Bezpieczeństwo w Internecie to nie kwestia przypadku, ale świadomych wyborów i dobrych nawyków. Cyberprzestępcy nieustannie rozwijają swoje metody, ale my również możemy się uczyć i doskonalić nasze umiejętności obrony.

Podsumowując już więc — używajmy silnych, unikalnych haseł, włączajmy 2FA, regularnie aktualizujmy oprogramowanie, bądźmy ostrożni w publicznych sieciach Wi-Fi, sprawdzajmy certyfikaty SSL przy zakupach online, edukujmy siebie i swoich bliskich o zagrożeniach i rozważmy profesjonalne rozwiązania ochrony.

Internet może być bezpiecznym miejscem, pod warunkiem że podejdziemy do niego z odpowiednią wiedzą i ostrożnością. Czas poświęcony na edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa, to inwestycja w spokój ducha i ochronę naszego cyfrowego życia.

Quiz z wiedzy o cyberbezpieczeństwie

Na koniec przygotowaliśmy dla Was quiz z wiedzy o cyberbezpieczeństwie. Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu każdy z Was rozwiąże go bezbłędnie. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a więc prawidłowa odpowiedź w każdym pytaniu jest tylko jedna.

Ładuję…

–

Stock Image from Depositphotos.