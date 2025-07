Projektor do pokoju dziecięcego. Z ekspertem (tatą) sprawdzamy dostępne opcje

Choć lata mijają, jedno w życiu nigdy się nie zmieni. Dzieci wręcz uwielbiają oglądać bajki, dlatego próśb o spędzenie wieczoru w towarzystwie ulubionych bohaterów nigdy nie unikniemy. Jaki sprzęt wybrać, by dziecięce seanse były nie tylko komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczne? W niniejszym materiale doradzamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze projektora multimedialnego do pokoju dziecięcego.

Projektor do pokoju, w którym bawią się dzieci - skąd ten pomysł?

Zacznijmy od tego, skąd w ogóle przyszło mi do głowy, by postawić akurat na projektor multimedialny. Dlaczego nie zdecydowanie bardziej popularne rozwiązanie z niewielkim telewizorem? Już wyjaśniam. Doradzając wybór projektora multimedialnego jako urządzenia, z którego mogą korzystać dzieci, kierowałem się kilkoma względami. Przede wszystkim wziąłem pod uwagę specyfikę pokoju dziecięcego. To nie jest miejsce, w którym łatwo jest wkomponować telewizor. Pokój dziecięcy jest z reguły niewielki, za to wypełniony po brzegi zabawkami, książkami itd. Szkoda by było poświęcać dość sporej przestrzeni na coś, co musi zajmować ją przez cały czas. Przenośne projektory multimedialne, gdy nie są używane, zajmują naprawdę niewiele miejsca, co w tej sytuacji stanowi ich spory atut.

Reklama

Druga sprawa to fakt, że pokój dziecięcy to miejsce zabawy, nauki i wypoczynku. Do oglądanie treści multimedialnych służy jedynie doraźnie. W razie podejrzenia, że nasze pociechy oglądają zbyt dużo, projektor można po prostu wynieść. Z telewizorem jest to nieco bardziej utrudnione. Dzięki projektorowi pokój dzieci staje się salą kinową tylko na czas seansu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ulubioną bajkę wyświetlić na wolnej ścianie, drzwiach szafy czy… na suficie.





Wybierając projektor kierowałem się również wielkością wyświetlanego obrazu. Dla dziecięcych oczu skupianie wzroku na niewielkim panelu telewizora nie jest dobre. Projektor ma w tym aspekcie istotną przewagę, gdyż obraz może mieć nawet przeszło 100 cali.

Dlaczego jeszcze warto postawić na projektor do pokoju dziecięcego? Chociażby z uwagi na to, że część z nich ma również inne zastosowania. Ten sam projektor może służyć np. do wyświetlania widoku nocnego nieba, który pomaga dzieciom zasypiać.

Jakieś jeszcze argumenty? Cóż. My, dorośli, też chcielibyśmy czasem obejrzeć coś na większym ekranie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taki przenośny projektor na chwilę opuścił pokój dzieciaków. Na przykład po to, by obejrzeć mecz w towarzystwie zaproszonych gości.

Czym powinien wyróżniać się projektor do pokoju dziecięcego?

Jak wspomniałem we wstępie, projektor, który najlepiej nadaje się do używania w pokoju dziecięcym, powinien być zarówno wygodny, jak i bezpieczny. Z tego względu postawiłbym właśnie na projektor przenośny. Raz, że można go ustawić właściwie w dowolnym miejscu. Dwa, że może posłużyć do wyświetlania obrazu zarówno na ścianie, jak i na suficie. Trzy, po złożeniu zajmuje naprawdę niewiele miejsca, czym nie ogranicza przestrzeni w pokoju.

Jakie konkretnie modele wyróżniają się pod tym względem? W ofercie sklepu Top Hi-Fi & Video Design, który jest partnerem niniejszego materiału, znajdziemy projektory XGIMI spełniające to kryterium. Są to, dla przykładu, XGIMI Elfin Flip, który po złożeniu wygląda jak nieco grubsza książka. Dzięki temu jego przechowywanie jest bezproblemowe, a po złożeniu w ogóle nie rzuca się w oczy. Nie można również zapomnieć o projektorach z serii XGIMI MoGo. Mam tu na myśli zwłaszcza model XGIMI MoGo 4, który jakiś czas temu testowałem. Od tego momentu myślę, by również zakupić go dla moich pociech, co potraktujcie jako solidną rekomendację.

Reklama





Wróćmy jednak na chwilę do kwestii bezpieczeństwa, która w przypadku projektorów dedykowanych do użytku przez dzieci jest bardzo istotna. Jak powszechnie wiadomo, lampa projektora jest bardzo silnym źródłem światła. Zdecydowanie nie zaleca się stawania na drodze między projektorem a ścianą i patrzenia w kierunku lampy. Niestety dzieci nie zawsze muszą o tym pamiętać. Co w takiej sytuacji? Warto wyposażyć się w projektor, który automatycznie wykrywa przeszkody, jakie znalazły się między nim a powierzchnią, na której wyświetlany jest obraz i błyskawicznie przygasza lampę, by nie uszkodzić wzroku. Oczywiście projektor nie wykrywa tylko i wyłącznie dzieci. Reaguje również na osoby dorosłe i zwierzęta, które mogą znaleźć się w polu rażenia.

Reklama

Co bardzo istotne, wybrane projektory XGIMI wyposażone są w omawianą funkcję, dzięki czemu w kontekście użytkowania przez młodsze pokolenie stanowią właściwy wybór. Rozważając kwestie bezpieczeństwa warto również mieć na uwadze podłączenie projektora do zasilania. Dla przykładu projektor XGIMI MoGo 4 posiada wbudowaną baterię. Oznacza to, że może pracować bezprzewodowo, dzięki czemu nikt nie strąci go przypadkowo ciągnąc za kabel. W dodatku bateria stanowi zabezpieczenie przed zbyt długim korzystaniem z projektora przez dzieci.

Projektor do oglądania bajek - co jeszcze warto wiedzieć?

Oprócz kwestii związanych z ergonomią i bezpieczeństwem warto również wziąć pod uwagę możliwości konkretnego projektora multimedialnego. Wybierając urządzenie, z którego korzystać będą również dzieci, trzeba wziąć pod uwagę prostotę i intuicyjność obsługi. Z tego powodu warto postawić na projektor wyposażony w oprogramowanie Google TV bądź Android TV. Dzięki niemu dostęp do popularnych serwisów z treściami dla dzieci, takich jak Netflix, SkyShowtime, Disney+ czy YouTube Kids jest wyjątkowo prosty.





W sprzedaży są również projektory wyposażone w dodatkowe nakładki, dzięki którym pokój dziecięcy może zmienić się w magiczną krainę. Wszystko za sprawą tego samego projektora, który na co dzień służy do oglądania bajek, programów przyrodniczych, materiałów edukacyjnych itd. Na przykład projektor XGIMI MoGo 4 można kupić w zestawie Exclusive Set zawierającym cztery filtry kreatywne, które spodobają się nie tylko najmłodszym.

Jak przygotować pokój dziecięcy do oglądania na projektorze?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Na dobrą sprawę… wcale nie trzeba go przygotowywać. Współczesne projektory to urządzenia typu plug & play. Wystarczy postawić je w odpowiednim miejscu, skierować tam, gdzie ma być wyświetlany obraz, włączyć i… to właściwie wszystko. Projektory, o których mowa w tym materiale nie wymagają specjalistycznych ekranów itd. Zresztą, umówmy się. Naszym pociechom niekoniecznie zależy na tym, by jakość obrazu była jak najlepsza. Wręcz przeciwnie. Z doświadczenia wiem, że oglądanie bajek na szafie czy suficie to dla dzieci nie tyle przeszkoda, co atrakcja. Przecież przede wszystkim liczy się dobra zabawa w towarzystwie ulubionych bohaterów. A tej dzięki projektorowi w pokoju dziecięcym z pewnością nie zabraknie.

Reklama





W niniejszym materiale przedstawiliśmy najistotniejsze zalety projektora multimedialnego względem telewizora, jeśli mowa o użytkowaniu w pokoju dziecięcym. Jaki konkretnie model wybrać? Czy jeden z polecanych w tym materiale, czy może zupełnie inny? Dociekliwych rodziców zapraszamy na stronę internetową Top Hi-Fi & Video Design gdzie można zapoznać się z pełną ofertą marki XGIMI. Zapraszamy również do jednego z salonów, gdzie doradcy z pewnością pomogą w doborze właściwego projektora do konkretnych wymagań.

Materiał opracowany we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design