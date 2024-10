Przed nami długi weekend - sprawdź, kiedy dojdzie przelew

Jeśli macie jakieś pilne przelewy w tym tygodniu, lepiej wykonać je do jutra, by doszły do odbiorców jeszcze w tym tygodniu. Sprawdzimy dziś, kiedy dojdzie przelew, jeśli zlecimy go jutro.

Wielu z nas, niezbędne przelewy do wykonania zostawia na spokojniejszy już koniec tygodnia. W tym tygodniu, nie będzie to jednak możliwe,- przynajmniej w przypadku przelewów w systemie Elixir, z uwagi na rozpoczynający się w piątek długi weekend.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) poinformowała dziś, iż w najbliższy piątek - 1 listopada, przelewy międzybankowe są realizowane inaczej niż w dni robocze.

Piątek 1 listopada to dzień świąteczny, ustawowo wolny od pracy. To oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący w trybie sesyjnym przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Warto zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy w czwartek, 31 października po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym – czyli w poniedziałek, 4 listopada.

Nie jest to do końca zgodne z prawdą, bo na przykład mBank, poinformował dziś swoich klientów, iż jeśli chcą, aby pieniądze dotarły do odbiorcy jeszcze przed długim weekendem, muszą zlecić przelew najpóźniej w czwartek do 13.00. W przypadku zlecenia takiego przelewu później, dotrze on do odbiorcy w poniedziałek.

I to jest zgodne z tabelką dla wszystkich banków rozliczających się w systemie Elixir, pobraną ze strony KIR:

Etap Sesja nr 1 Sesja nr 2 Sesja nr 3 Otwarcie wejścia 16:00 (dzień poprzedni) 9:30 (dzień rozliczeniowy) 13:00 (dzień rozliczeniowy) Zamknięcie wejścia 9:30 13:30 16:00 Przetwarzanie, rozliczenie 9:30 – 10:30 13:30 – 14:30 16:00 – 17:00 Rozrachunek 10:30 – 11:00 14:30 – 15:00 17:00 – 17:30 Wyjście od 11:00 od 15:00 od 17:30 Raporty po 11:00 po 15:00 po 17:30

Źródło tabelki: KIR.

Przekładając to na ten tydzień - przelew trzeba wykonać do 13:00 w czwartek, by trafił od do odbiorcy jeszcze przed długim weekendem. Przelewy po tej godzinie, rozliczone zostaną dopiero w pierwszej sesji w poniedziałek 4 listopada.

Oczywiście, jeśli chodzi o przelewy natychmiastowe, rozliczane w systemie Express Elixir, nie musimy się martwić terminami i godzinami, bo działają one w trybie ciągłym – 24/7/365, również w weekendy i święta.

Następny długi weekend będzie przypadał już tydzień później. To istotna informacja dla osób, które będą chciały, by ich przelewy Elixir dotarły do odbiorców do 11 listopada - wówczas, trzeba będzie je wykonać do 13:00 w piątek 8 listopada.

Źródło: KIR/mBank.

Stock Image from Depositphotos.