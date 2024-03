Sprawdzamy, czy cena BTC może spaść poniżej 50 000 USD, kiedy przedsprzedaż kryptowalut zbiera miliony

Bitcoin ma nowe ATH na poziomie 73 800 USD. Jednak od tego czasu najdroższa kryptowaluta świata zanotowała sporą korektę, osuwając się nawet do poziomu 60 900 USD. Wprawdzie aktualnie cena BTC odrobinę odbiła, ale nadal jest znacząco poniżej 70 000 USD. W długiej perspektywie czasowej Bitcoin może znacząco przekroczyć 100 000 USD, natomiast nie można wykluczyć w najbliższym czasie większych korekt. Analitycy wskazują nawet na poziom poniżej 50 000 USD. Jest to więc dobry moment, aby spojrzeć przychylnym okiem na altcoiny, szczególnie te o dużej użyteczności. Wśród nich są tokeny powiązane z Bitcoinem – Bitcoin Minetrix oraz Green Bitcoin.

Dlaczego cena Bitcoina mocno spadła?

W chwili pisania artykułu cena Bitcoina kształtuje się na poziomie niewiele ponad 65 000 USD. To sporo niżej od nowego ATH, które obecnie wynosi już 73 800 USD.

Jednym z powodów dużego spadku ceny Bitcoina jest rekordowy odpływ netto z funduszy ETF BTC. 19 marca z funduszy odpłynął kapitał rzędu 326 milionów dolarów, co jest najgorszym dniem od zatwierdzenia funduszy ETF na Bitcoina. Przyczyn szukać można także w tzw. flash crashu na giełdzie kryptowalut BitMEX. Nagła sprzedaż dużej ilości Bitcoinów spowodowała, że cena BTC na giełdzie spadła poniżej 9000 USD, naturalnie szybko odbijając do poziomu ponad 64 000 USD.

Sprzymierzeńcem Bitcoina nie jest też sytuacja ekonomiczna w USA. Wprawdzie po ostatnim posiedzeniu banku centralnego Stanów Zjednoczonych (FED) indeksy akcji poszły w górę, natomiast mogłoby być lepiej. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) oraz indeks cen producentów (PPI) nie musi niepokoić, jednak inflacja wciąż jest powyżej celu inflacyjnego 2%. Dlatego FED utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Natomiast w całym 2024 roku będą mieć miejsce maksymalnie dwie lub trzy obniżki stóp.

Co dalej z Bitcoinem?

Naturalnie w średnim i długim okresie Bitcoin powinien zyskiwać na wartości. Analitycy mają zdecydowanie bycze prognozy dla cen "cyfrowego złota", jak przyjęło się określać Bitcoina. Wskazuje się, że w nadchodzących miesiącach BTC może osiągnąć cenę od 140 000 do nawet 180 000 USD. Natomiast nie należy ignorować korekt, które mogą być katastrofalne zwłaszcza dla inwestorów o mniejszym doświadczeniu, jeżeli do nabycia Bitcoina dojdzie niewiele poniżej ATH. Nawet 30-procentowa korekta od poziomu 73 800 USD nie byłaby niespodzianką, a przecież za nami już 15-procentowe osunięcie.

Warto pamiętać też o nadchodzącym halvingu. Otóż w poprzednich cyklach przed halvingiem Bitcoin potrafił osunąć się o około 20% (2020 rok) i blisko 40% (2016 rok). Dlatego nie jest wykluczone, że BTC spadnie do poziomu nawet poniżej 50 000 USD. Według analityków kryptograficznych może to być poziom od 45 200 USD do 58 000 USD, natomiast silne wsparcie określono na 55 000 USD i najczęściej właśnie ten poziom jest typowany jako aktualne dno BTC.

W takiej sytuacji inwestorzy zwracają się w kierunku altcoinów. Dotyczy to tokenów już obecnych już na giełdach, ale także wciąż dostępnych w fazie przedsprzedaży. Chcąc pozostać w kategorii Bitcoina, dużą uwagę inwestorów zwracają zwłaszcza dwa projekty – Bitcoin Minetrix oraz Green Bitcoin.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) – platforma do zdecentralizowanego wydobywania BTC

Żeby móc wydobywać Bitcoiny, należy dysponować wysokiej jakości sprzętem i być przygotowanym na horrendalne rachunki za energię. Dlatego wydobywanie BTC jest zarezerwowane niemal wyłącznie dla monopolistów. Projekt Bitcoin Minetrix chce to zmienić i oferuje inwestorom stokenizowaną platformę wydobywczą umożliwiającą zwykłym użytkownikom kopanie Bitcoinów w chmurze.

Platformę oparto o mechanizm Stake-To-Mine. Użytkownik może kupić tokeny $BTCMTX, a następnie wymienić na kredyty górnicze, które pozwalają zakupić dostęp do mocy obliczeniowej. Wszystko jest proste, bezpieczne i intuicyjne. Platforma Bitcoin Minetrix przywraca więc kopanie Bitcoinów na pole decentralizacji.

Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Tokeny wciąż są w fazie przedsprzedaży, a twórcy zebrali już 12 500 000 USD. Obok dużej użyteczności do inwestowania w projekt zachęca również wciąż atrakcyjna cena tokenów. Aktualnie jedna moneta $BTCMTX kosztuje tylko 0,0142 USD.

Green Bitcoin ($GBTC), czyli zielony i ekologiczny BTC

Green Bitcoin to kolejny projekt budzący ogromne zainteresowanie inwestorów. To ekologiczne rozwiązanie łączące w sobie cechy Bitcoina i blockchaina Ethereum. Porównując oba rozwiązania, Bitcoin wykorzystuje energochłonny mechanizm Proof of Work (PoW), natomiast w przypadku zielonej alternatywy jest to protokół Proof of Stake (PoS).

Naturalnie projekt interesuje inwestorów mających na uwadze ochronę środowiska. Jednak przede wszystkim jest to projekt inwestycyjny, w którym inwestorzy widzą potencjał do wzrostu, również dzięki rozwiązaniom angażującym i nagradzającym użytkowników. Twórcy zdecydowali się na mechanizm Gamified Green Staking. To koncepcja łącząca generowanie pasywnego dochodu z rozrywką w formie prognozowania cen Bitcoina.

Również tokeny $GBTC są dostępne w fazie przedsprzedaży. Natomiast im późniejszy etap zakupu, tym wyższa cena tokenów. Aktualnie w fazie przedsprzedaży udało się już zebrać ponad 7 500 000 USD, a jeden token $GBTC kosztuje 1,1062 USD.

W co warto inwestować – Bitcoin czy alternatywne altcoiny?

Ostateczna decyzja zawsze należy do inwestora, jednak w okresie dużej niepewności dla ceny Bitcoina inwestowanie w BTC może mijać się z celem. Zwłaszcza w ujęciu krótkoterminowym, ponieważ w długim terminie Bitcoin niemal na pewno zyska na wartości. Dlatego być może warto poczekać na kolejną możliwą korektę najdroższej kryptowaluty świata.

W zastępstwie warto zaangażować przynajmniej niewielkie środki w altcoiny, również te bazujące na Bitcoinie, jak Bitcoin Minetrix oraz Green Bitcoin. Oba projekty wciąż są w fazie przedsprzedaży i zachęcają niską ceną. Duże zainteresowanie już na etapie przedsprzedaży może sugerować, że są to tokeny z potencjałem do silnych wzrostów po giełdowych debiutach, kiedy zrobi się wokół nich nieco szumu. Dla ceny tokenów Bitcoin Minetrix oraz Green Bitcoin korzystny może być także przyszły wzrost wartości Bitcoina.

Naturalnie należy pamiętać, że są to tokeny użyteczne, ale również z natury mające charakter spekulacyjny. Dlatego warto dołożyć je do swojego portfela kryptowalutowego, natomiast koniecznie z zachowaniem zasad bezpiecznego inwestowania, przede wszystkim odpowiedniej dywersyfikacji. Jeżeli natomiast dopiero zaczynasz inwestowanie w krypto, w pierwszej kolejności wybierz bezpieczny portfel kryptowalutowy.