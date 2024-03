Rekordowe zyski z kopania Bitcoinów – trwa wyścig górników

Górnicy Bitcoina (BTC) mają powody do radości. Zeszłoroczne prognozy o możliwych rekordach cenowych króla kryptowalut stają się rzeczywistością, a kopanie bitcoinów przynosi ogromne zyski. Według najnowszych danych, dzienne przychody górników Bitcoin pobiły poprzedni rekord z kwietnia 2021 roku.

Presja przed zbliżającym się halvingiem motywuje do intensywnego kopania, jednak nie jest niespodzianką, że największe zyski są dostępne wyłącznie dla gigantycznych przedsiębiorstw wydobywczych. Z tego powodu coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywne projekty kryptowalut promujące ekologiczne i bezpieczne wydobycie: Bitcoin Minetrix i Green Bitcoin.

Nowy rekord – 78,6 mln dolarów za jeden dzień wydobycia

Jak podaje Bloomberg News, 7 marca 2024 r. przychody górników wydobywających BTC osiągnęły rekordowy poziom 78,6 mln dolarów. Pozwoliło to pobić historyczne maksimum z 21 kwietnia 2021 r.

Wykres: hash rate i cena BTC (źródło: https://www.blockchain.com)

Ostatnie trzy lata przyniosły górnikom wiele zawirowań, zwiększając tym samym pozycję największych graczy w tej branży – przedsiębiorstw wydobywczych, które praktycznie wyparły z rynku pojedynczych górników.

Niezmienny pozostaje natomiast sposób kopania bitcoinów. Górnicy osiągają zyski zbierając monety za walidację, dodawanie transakcji do blockchain oraz pobieranie opłat od użytkowników.

Zbliżający się halving wywołuje presję na górnikach

Górnicy BTC znajdują się pod coraz większą presją. Wielkimi krokami zbliża się halving, który o połowę zmniejszy dotychczasową wartość przyznawanych nagród za ten sam poziom poświęcanej na to pracy.

Obecnie górnicy otrzymują 6,25 BTC za każdy zweryfikowany blok. Po halvingu, przewidzianym na kwiecień 2024 r., ta nagroda zostanie zmniejszona o połowę, w wyniku czego górnicy otrzymają jedynie 3,125 BTC za blok.

Wydobycie będzie coraz trudniejsze. Wymusi to na górnikach inwestowanie w jeszcze lepszy sprzęt, płacenie wyższych rachunków za energię i mierzenie się z rosnącą konkurencją. Efektem może być konsolidacja mniejszych przedsiębiorstw, które nie będą w stanie w pojedynkę radzić sobie z większymi kosztami wydobycia.

Każdy halving zwiększa obawy przed centralizacją procesu górnictwa – w grze pozostanie coraz mniej coraz większych gigantów, blokując tym samym pole do wzrostu mniejszym firmom lub indywidualnym górnikom.

Kolejna próba wprowadzenia podatku Bidena

Ubiegający się o reelekcję prezydent USA Joe Biden w swojej propozycji budżetu na rok 2025 powrócił do pomysłu 30% podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez górników kryptowalut.

Zakłada ona, że „każda firma korzystająca z zasobów obliczeniowych, niezależnie od tego, czy jest jej własnością, czy jest dzierżawiona od innych, do wydobywania zasobów cyfrowych, podlegałaby podatkowi akcyzowemu w wysokości 30 procent kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej do wydobywania zasobów cyfrowych”.

Zdaniem ekspertów wprowadzenie takich zmian jeszcze do końca 2024 roku negatywnie wpłynie na umocnienie się ceny bitcoina, a dotknięte zostaną nawet te firmy, które samodzielnie wytwarzają energię, wykorzystując zrównoważone rozwiązania.

Green Bitcoin przyznaje nagrody za przewidywanie cen Bitcoina

Green Bitcoin to nowy projekt łączący dziedzictwo Bitcoina z ekologicznym blockchainem Ethereum. Efektem jest nowatorska platforma do grania przez obstawianie. Posiadacze tokenów $GBTC mogą przesłać swoje prognozy na temat tego, czy cena Bitcoina wzrośnie, czy spadnie następnego dnia. Za poprawne typy przewidziano nagrody i dodatkowe bonusy.

Tokeny Green Bitcoin są dostępne w przedsprzedaży w cenie 0,8402 dolara za monetę. W kilka dni po uruchomieniu presale zebrano już niemal 3,5 mln dolarów, a liczba zainteresowanych inwestorów stale rośnie.

Token $GBTC Green Bitcoin znajduje się na blockchainie Etheruem, co gwarantuje, że podczas stakingu zużywane jest 10 000 razy mniej energii niż w przypadku tradycyjnych bitcoinów.

Bitcoin Minetrix z ofertą alternatywnego wydobycia BTC

Bitcoin Minetrix to pionierski projekt wykorzystujący mechanizm Stake-to-Mine, w ramach którego obstawiając tokeny $BTCMTC można dodawać do portfela bitcoiny wydobyte w chmurze. Powoli dobiega końca przedsprzedaż Bitcoin Minetrix, która zebrała ponad 12 mln dolarów.

Tokeny w cenie 0,014 dolara za sztukę można od razu przeznaczyć do stakingu i uzyskać pasywny dochód (szacowane APY to 57%). Obstawione tokeny można zamienić na kredyty wydobywcze i dołączyć do kopania BTC w chmurze w bezpiecznej, zdecentralizowanej platformie.

BTC nie tylko dla największych graczy

Presja przed zbliżającym się halvingiem motywuje do intensywniejszego niż zwykle kopania BTC, przy okazji zwiększając zainteresowanie alternatywnymi projektami promującymi ekologiczne i bezpieczne wydobycie, takimi jak Bitcoin Minetrix i Green Bitcoin. Pierwsza połowa roku zapowiada się ciekawie, tym bardziej że za sukces Bitcoina pozytywnie wpływa na cały rynek krypto.