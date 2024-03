Te memecoiny z realnym zastosowaniem mogą zmienić rynek jeszcze w tym roku

Memecoiny to szczególna klasa aktywów na rynku kryptowalut, tradycyjnie wyróżniająca się brakiem szczególnego zastosowania tokenów. Tradycyjnie, te aktywa, takie jak wypromowany przez Elona Muska Dogecoin , opierały całą swoją wartość wyłącznie na zabawnej w charakterze działalności spekulacyjnej oraz wsparciu społeczności online. Tego rodzaju aktywa to obecnie najpopularniejsze kryptowaluty. Znane są one z tego, że w krótkim czasie mogą przynieść ogromne zyski – jednak niektóre z nich w równie szybkim tempie przynoszą także straty. Memecoiny, które nie niosą za sobą konkretnego use-case’a (realnej użyteczności) mogą stracić wartość tak szybko, jak ją zyskały.

Możemy zaobserwować, że na przełomie 2023 i 2024 roku, rynek krypto zaobserwował te zmiany. Popularność zdobywają projekty memecoinów, które wykorzystują aspekt spekulacyjny i społecznościowy, jednocześnie oferując swoim posiadaczom tokeny użytkowe. W poniższym artykule przyjrzymy się dwóm tego rodzaju tokenom, które niedawno się ukazały: Smog oraz Scotty the Ai. Zainteresowany? Czytaj dalej.

Smog ($SMOG) – memecoin oferujący hojne airdropy

Smog to jeden memecoin, by wszystkimi rządzić. Tak przynajmniej brzmi główny slogan tej inspirowanej uniwersum Tolkienowskim monety. $SMOG wystartował na zasadach uczciwej premiery bez przedsprzedaży, dając wszystkim użytkownikom równe szanse na inwestycje. Ostatnio, coin osiągnął historyczne maksimum, bijąc rekordy cenowe i przekraczając ważny próg 40 tys. posiadaczy. Token jest dostępny na zdecentralizowanej giełdzie Jupiter, gdzie trafił na oficjalną listę kryptowalut uznanych przez deweloperów (tzw. strict list).

Smog to moneta z unikalną mitologią i zastosowaniem. Token jest oparty na blockchainie Solana, dokładnie tak jak największe memecoinowe sukcesy ostatnich miesięcy, takie jak Bonk i dogwifhat. $SMOG wykorzystuje w swoich materiałach marketingowych grafiki inspirowane smokiem Smaugiem i światem znanym z książek J.R.R. Tolkiena o Śródziemiu, jednocześnie nadając wszystkiemu humorystyczny charakter. Żaden memecoin nie uchroni się przed ogniem Smoga - głosi strona internetowa projektu. To śmiałe hasło zdaje się jednak być prawdą.

Podczas ostatniego weekendu $SMOG wzbił się na poziom cenowy powyżej $0,127, co świadczy o silnym pędzie wzrostowym, szczególnie biorąc pod uwagę konkurencję prezentowaną obecnie przez inne memecoiny. Taki ruch wpłynął przypuszczalnie a wartość kapitalizacji rynkowej Smoga, zbliżając ją do symbolicznego poziomu 100 milionów dolarów.

Mówi się, że również więksi gracze na rynku krypto zauważyli potencjał Smoga po tym, jak wokół monety zaczęły pojawiać się duże kwoty.

Warto zauważyć, że liczba posiadaczy tokenów $SMOG wzrosła z 32 tys. w piątek, 1 marca, do ponad 43 tys. na koniec weekendu, 4 marca 2024 roku. Jest to wyraźny sygnał, że ten memecoin cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Jeśli chodzi o tokenomikę, aż 35% z 1.4 miliarda dostępnych tokenów przeznaczono dla uczestników społeczności, którzy mogą kupować i stakować tokeny $SMOG na stronie projektu. Stakując tokeny, otrzymamy APY na poziomie 42%, dodatkowo zdobywając punkty airdropowe.

Głównym atutem projektu $SMOG jest jednak kampania airdropowa. Nagrody w airdropach będą przyznawane osobom, które pokonają tajemnicze wyzwania. Podobno użytkownicy ukończyli już milion zadań – aby dołączyć do tego grona, wystarczy zakupić tokeny $SMOG i udać się na oficjalną stronę projektu. Nagrody mogą być zdobywane także poprzez udzielanie się w społeczności tokena, handlowanie $SMOGIEm i wykonywanie codziennych, tygodniowych i miesięcznych zadań.

Smog prezentuje bardzo ciekawą alternatywę dla wielu popularnych memecoinów, takich jak Dogecoin, Bonk, czy Shiba Inu. W przeciwieństwie do nich, Smog ma w sobie nie tylko ogromny potencjał wiralny, ale także realną wartość.

Kup $SMOG

Scotty the AI ($SCOTTY) – alternatywny memecoin wykorzystujący sztuczną inteligencję

W kontekście wzrostu popularności memecoinów, Scotty the AI ($SCOTTY) wyróżnia się jako nowy gracz na rynku, który w zdumiewający sposób łączy elementy sztucznej inteligencji z technologią blockchain. Przyglądając mu się bliżej, możemy dojść do wniosku, że $SCOTTY może stanowić interesującą alternatywę dla tradycyjnych memecoinów.

Scotty the Ai łączy dwa najpopularniejsze aktualnie trendy w świecie Web3.0 – memecoiny i sztuczną inteligencję. Projekt ten stanowi przykład nowego podejścia do tego segmentu rynku, który traktuje aspekt społecznościowy i wiralny głównie jako początkową katapultę do popularności, inwestując głównie w realne, innowacyjne zastosowanie.

Memecoinowa mitologia Scott the AI jest zbudowana wokół motywu sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa sektora krypto. Projektem kieruje idea, że Scotty jest Strażnikiem Uniwersum Kryptowalut. To hasło to jednak nie puste słowa – projekt wdraża je w życie.

Wykorzystując sztuczną inteligencję, deweloperzy Scotty the AI rozwijają unikalne narzędzia Scotty Swap i Scotty Chat. Scotty Swap będzie platformą handlową, która gwarantuje bezpieczne i efektywne wymiany tokenów, optymalizując transakcje dla maksymalnych zysków. Z kolei ScottyChat to czatbot, który zaoferuje niezrównane spojrzenie na rynek, co czyni go nieocenionym narzędziem zarówno dla nowych, jak i doświadczonych inwestorów.

W porównaniu do tradycyjnych memecoinów, Scotty the AI wyróżnia się możliwością wczesnej inwestycji w przedsprzedaży, która znajduje się obecnie w 12. publicznej rundzie. Tokeny można nabyć obecnie w cenie 0,0073 dolara. Tokenomika Scotty the Ai rysuje się za to jako obraz ogromnego wzrostu cenowego. 30% całkowitej podaży $SCOTTY jest udostępnione społeczności w przedsprzedaży, zaś pozostałe 70% tokenów zostanie podzielone między staking, marketing i rozwój ekosystemu, a także zapewnienie płynności na giełdach.

Kup $SCOTTY

Podsumowanie

Mimo podejmowanych prób rządowej regulacji kryptowalut, gorący okres w świecie zdecentralizowanych finansów trwa. Niesie on za sobą dynamiczny rozwój w segmencie memecoinów, zaś projekty takie jak Smog ($SMOG) i Scotty the AI ($SCOTTY) zdobywają uwagę inwestorów. Oba projekty oferują unikalne cechy, zarówno w kontekście wzrostu cenowego, jak i innowacyjnych funkcji, co sprawia, że warto przyjrzeć się im bliżej w kontekście inwestycji na rynku kryptowalut.

Pamiętaj, że rynek memecoinów jest szczególnie podatny na zmiany. Mimo, że nie brak na nim okazji do wielkich zysków, zdarzają się też gwałtowne spadki. Pamiętaj, żeby przed zakupem jakichkolwiek tokenów przebadać rynki na własną rękę i skonsultować się z doradcą finansowym. Zawsze inwestuj tylko tyle, ile jesteś w stanie stracić.

-

Wpis powstał przy współpracy z ClickOut Media