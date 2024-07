Kiedy 5. sezon "The Boys"? Znamy przybliżoną datę premiery

Czekacie na nowy sezon "The Boys"? Dobre wiadomości są takie, że takowy powstanie. Złe - że trochę przyjdzie nam na niego czekać...

Wielki finał 4. sezonu "The Boys" za nami. Serial od wejścia zdobył serca widzów na całym świecie dzięki swojej unikalnej mieszance gatunkowej. Nie brakuje w nim akcji wymieszanej z czarnym humorem i ostrą krytyką współczesnego społeczeństwa. Amazon przyzwyczaił nas do tego, że przed kolejnymi seriami musimy uzbroić się w sporo cierpliwości. I jeżeli wierzyć informacjom podanym przez Karla Urbana (wcielającego się w serialowego Billy'ego Butchera), tym razem sprawy mają się podobnie.

4. sezon "The Boys" za nami. Aktor zdradza przybliżoną datę premiery kontynuacji

Czwarty sezon "The Boys" przyniósł jeszcze więcej zaskakujących zwrotów akcji i pozwolił widzom jeszcze głębiem zanurzyć się w mrocznym świecie tamtejszych superbohaterów. To opowieść w którym "ci dobrzy" niekoniecznie są tak nieskazitelni, jak wielu chciałoby wierzyć. W ostatniej serii twórcy wprowadzili szereg nowych postaci i rozwinęli poprzednie wątki — trzymając nas w napięciu do samego końca. Wielki finał pozostawił niedosyt i chęć na więcej, ale przyda się także sporo cierpliwości. Bowiem jak twierdzi Urban, na premierę piątej serii poczekamy jeszcze około dwóch lat. I jak zwykle takie wiadomości wywołują mieszane uczucia: z jednej strony radość z kontynuacji, z drugiej zaś rozczarowanie długim czasem oczekiwania.

Na tę chwilę to wciąż jeszcze żadne oficjalne informacje, ale patrząc na cykl wydawniczy "The Boys" — raczej nikt nie będzie zaskoczony, jeżeli faktycznie twórcy wystawią naszą cierpliwość na próbę i przyjdzie nam czekać kilkadziesiąt długich miesięcy, nim będziemy mogli cieszyć się kolejnymi przygodami lubianych superbohaterów.