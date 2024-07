Przywykliśmy do przeciągania oczekiwania na premiery serialu w nieskończoność. Drugi sezon "Fallouta" ma powstawać sprawnie - i zaskoczyć widzów szybciej, niż wszyscy by tego oczekiwali!

"Fallout" był jednym z serialowych hitów minionej wiosny. Miłośnicy gier wideo przez lata nie mieli specjalnych powodów do radości na wieść o ekranizacji ich ukochanych produkcji, ale nareszcie karta się odwróciła. HBO z "The Last of Us" udowodniło, że da się to zrobić dobrze. Amazon kontynuował dobrą passę z "Falloutem". Wiadomo było od początku, że serial okazał się strzałem w dziesiątkę — ale nie dostaliśmy żadnych informacji w związku z kontynuacją. Aż do teraz. Uffff, nareszcie!

Drugi sezon "Fallout" szybciej niż myślimy. Prace mają być ekspresowe

Pierwszy sezon "Fallouta" cieszył się ogromnym uznaniem ze strony zarówno widzów, jak i krytyków. Dyskusje na temat serii nie ustawały, a solidny pakiet nominacji do nadchodzących nagród Emmy nie pozostawia złudzeń. Krytycy również pokochali serial. Amazon coraz odważniej poczyna sobie z produkcjami oryginalnymi — a wielki sukces "The Boys" czy "Fallouta" bez wątpienia daje mu wiatru w żagle. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do "Pierścieni władzy" — nie są one najdroższymi serialami w historii. Ale by porwać widownię: bez wątpienia nie muszą.

Vernon Sanders który to odpowiedzialny jest za autorskie produkcje dla Prime Video udzielił wywiadu redakcji Deadline, w którym nie mogło zabraknąć informacji na temat drugiego sezonu uwielbianego serialu. Przedstawiciel Amazonu powiedział:

Jeśli chodzi o Fallouta, zespół przez cały czas miał wyraźną i jasną wizję, więc mogę powiedzieć, że mamy już gotowe scenariusze na sezon 2. Ustawiliśmy poprzeczkę związaną z jakością bardzo wysoko, więc upewnimy się, że sezon 2 nie tylko dorówna sezonowi 1, ale będzie jeszcze lepszy! Mamy plan, nad którym pracujemy bardzo szybko. Nie mogę podać dokładnej daty, ale myślę, że wszyscy będą zadowoleni z tego, jak szybko uda nam się wrócić z 2. sezonem.

Co dokładnie oznacza to szybkie tempo prac? Niestety — tego Sanders nie zdradza, ale fakt, iż serial dostał priorytet i cała ekipa w pocie czoła ma pracować nad jego realizacją daje nadzieje, że wszystko się nie rozmyje i nie będziemy czekać na niego latami — jak ma to miejsce z wieloma serialami w obecnych realiach. Cykl roczny, który niegdyś znaliśmy z telewizyjnych produkcji, w świecie VOD przestał obowiązywać co ma swoje zarówno jasne, jak i ciemne, strony.

Tą dobrą stroną jest bez wątpienia fakt, iż twórcy mają więcej czasu i swobody - dzięki czemu mogą sobie pozwolić na dopracowanie wszystkiego. Tą gorszą jest wystawianie cierpliwości widzów na próbę. I o ile jeszcze same przeciągające się realizacje to jedno, to w ostatnich latach było wiele czynników na które nikt nie miał wpływu. Od zamknięcia świata, na strajku scenarzystów kończąc. Żadne z nich nie wpływało na terminowość i dostarczanie seriali na czas.