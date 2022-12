Kia EV9, chce być Mercedesem G?

Koreańczycy od kilku lat coraz śmielej poczynają sobie pod względem designu swoich samochodów. Z pewnością nie można odmówić im odwagi w wielu projektach, które w rezultacie są bardzo interesujące. Mowa chociażby o odświeżonym Hyundaiu Kona czy nowej Kii Sportage. Z drugiej strony mam wrażenie, że czasami ta odwaga idzie nieco za daleko, jak chociażby w przypadku modelu Soul. Wygląda na to, że drugi elektryk tego producenta bazujący na platformie E-GMP poszedł właśnie tą drogą.

Kia EV9 ma zadebiutować już na początku 2023 roku, a koreański producent umieścił w sieci pierwszy "teaser" nowego modelu, który bardzo przypomina koncept zaprezentowany jeszcze w 2021 roku na targach motoryzacyjnych w Los Angeles. Trzeba przypomnieć, że to bardzo odważny projekt dużego SUVa o mocno kanciastych kształtach, które wydają się mało aerodynamiczne, a wszyscy wiemy, że to istotny aspekt w autach z napędem elektrycznym.

O gustach podobno się nie dyskutuje, ale trudno mi nie odnieść wrażenia, że EV9 SUV zapowiada się na bardzo odważny projekt. Z pewnością będzie to sporych rozmiarów samochód, zostanie wyposażony w 3 rzędy siedzeń, spory prześwit oraz całkiem mocny napęd. Kia kilka miesięcy temu wspominała o przyśpieszeniu do 100 km/h w czasie koło 5 sekund oraz zasięgu na poziomie 540 km. Nie są to wartości wydumane, co pokazała nam już Kia EV6. Tylko EV9 jest znacznie większy i cięższy, a nie wygląda na to, aby bateria była pojemniejsza.

Kia EV9 wyróżnia się z tłumu

Projekt wnętrza zapewne znacznie zmienił się względem auta koncepcyjnego, w którym mieliśmy między innymi chowaną kierownicę i tryb jazdy autonomicznej. Można jednak oczekiwać, że tam również nie zabraknie odważnych pomysłów. Kia chce szokować nie tylko świetnymi parametrami swoich samochodów. Według plotek EV9 zostanie wyposażony między innymi w panoramiczny dach oraz ogniwa słoneczne, które będą mogły ładować baterię.

Jak pokazuje przykład Cybertrucka czy Forda F-150 Lightning, rynek, szczególnie amerykański, z przyjemnością zagospodaruje każdy wielki samochód i wygląda na to, że Kia celuje głównie w tamtejszy rynek. Koreańczycy poczynają sobie za Atlantykiem całkiem nieźle, notując rekordową sprzedaż aut elektrycznych w listopadzie 2022 roku. Plan przewiduje, że 2030 roku Kia sprzeda na całym świecie ponad 1,2 mln aut elektrycznych, więc EV9 z pewnością będzie tylko małym, ale istotnym krokiem do tego celu.

źródło: Electrek