Hasło to dziś prawdopodobnie jeden z najważniejszych, a jednocześnie - jedne z najmniej poważanych sposobów na zapewnienie naszego bezpieczeństwa w internecie. Z jednej strony - kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy tworząc gdziekolwiek nowe konto korzystają z najprostszych kombinacji, bądź, co gorsza, używają jednego hasła+loginu w wielu miejscach. Z drugiej strony - dziś logowanie jest wymagane dosłownie wszędzie i na każdym kroku, więc normalne, że każdy chce mieć ten proces za sobą jak najszybciej. Jednak dziś nawet za darmo można korzystać z wygodnego managera haseł, który pozwala na konieczność pamiętania tylko jednego hasła głównego i automatycznie wypełnia nam formularze logowania. Nie ma więc żadnego wyjaśnienia dla tego, że ludzie używają słabych, powtarzalnych i łatwych do zgadnięcia haseł.

Tym bardziej, że te hasła to często... nazwy marek

Jak wynika z badania jednej z marek odpowiedzialnych za zarządzanie hasłami - Nordpass - oprócz klasycznych haseł, jak 12345 czy password, w rankingu łatwych do zgadnięcia kombinacji znaków coraz częściej pojawiają się nazwy znanych firm. Dla przykładu, ludzie często używają jako hasła nazwy "samsung". W 2019 było to 198 najpopularniejsze hasło, podczas gdy w 2021 znalazło się już na 78 miejscu.

Jakie jeszcze hasła są często używane? Jak wynika z danych od Nordpass, obok Samsunga pojawiają się chociażby nazwy popularnych marek odzieżowych - Tiffany, Nike czy Adidas, a także nazwy marek samochodowych - szczególnie Kia czy Mini. Czy są to hasła lepsze niż 12345 bądź password? W żadnym wypadku. Są krótkie, łatwe do zgadnięcia i ich złamanie zajmuje programowi komputerowemu ułamek sekundy.

Jak stworzyć silne hasło?

Jeżeli zastanawiamy się, jak powinno wyglądać mocne hasło, na szczęście dziś nie musimy tworzyć go metodą prób i błędów. Zamiast tego najprostszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z generatora haseł, który stworzy nam unikatowy ciąg znaków wykorzystując wszystkie możliwe zabezpieczenia - duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne. Jeżeli jednak chcemy tworzyć hasła ręcznie, dobrze jest skorzystać z takiej witryny jak howsecureismypassword.net. Pokaże ona bowiem, ile czasu potrzeba, żeby złamać nasze hasło, co być może da do myślenia osobom używającym krótkich i łatwych do zapamiętania haseł.

Dodatkowo pamiętajmy, by nigdy nie używać tego samego hasła powtórnie. Wycieki z baz danych zdarzają się non stop i przestępcy mając w rękach bazę danych loginów i haseł od razu próbują tych kombinacji w największych portalach społecznościowych i bankach, by sprawdzić, że można przy minimalnym wysiłku włamać się i zdobyć cenne informacje (jak np. skany dokumentów czy kart kredytowych) bądź bezpośrednio - pieniądze.

