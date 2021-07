Kia EV6 z zasięgiem nawet 528 km

Kia uzyskała wreszcie homologację WLTP dla modelu EV6 w wersji z większym pakietem baterii o pojemności 77,4 kWh. W modelu z napędem na tylną oś będzie to nawet 528 km, przy średnim zużyciu energii na poziomie 16,5 kWh/100 km. W przypadku modelu z napędem na wszystkie koła, a co za tym idzie przy wykorzystaniu dwóch silników o mocy 325 KM, zasięg to 506 km. To wyraźnie więcej niż wcześniejsze szacunki, które mówiły o wartościach odpowiednio ~510 km oraz ~460-490 km. Co jednak jeszcze ważniejsze, Kia obiecuje też szybkie ładowanie. Przy zastosowaniu szybkiej ładowarki 800V baterie od 10 do 80% naładujemy w 18 minut z mocą nawet 239 kW. Ładowarki 800V to jednak rzadkość, ale dzięki specjalnej konstrukcji wbudowanego inwertera, również w znacznie popularniejszych ładowarkach 400V możliwe będzie szybkie uzupełnienie energii. Przy okazji warto też wspomnieć, że Kia daje 7 lat gwarancji (lub 150 000 km) na akumulator i zapewnia, że jego pojemność w tym czasie nie spadnie poniżej 70% oryginalnej wartości.