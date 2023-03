Kia EV5 z pewnością się wyróżnia

Najpopularniejszym SUVem w Polsce w 2023 roku była nowa Kia Sportage, która sprzedała się w ponad 10 tys. egzemplarzy. Model ten odniósł zresztą spory sukces w całej Europie i Koreańczycy z pewnością mają się z czego cieszyć. Motoryzacja przechodzi jednak na elektryfikację, więc również pod tym względem Kia musi trzymać rękę na pulsie. I robi to całkiem sprawnie, czego dowodem są kolejne prezentowane przez tę firmę samochody, na czele z EV6 oraz EV9. Teraz przyszła kolej na średniej wielkości SUVa - EV5, który celuje w rynek obecnie zajmowany właśnie przez Sportage'a. Zaprezentowany wczoraj samochód to jeszcze koncept, ale powinien trafić do sprzedaży w Chinach jeszcze w tym roku.

Design jest dosyć specyficzny i patrząc na produkcyjną wersję EV9, pewnie się utrzyma. Auto wydaje się pudełkowate, ale za to powinno zapewnić sporo miejsca w kabinie, a na dużych, 21-calowych felgach prezentuje się bardzo muskularnie. Wysoko podniesiony przód pojazdu oraz specyficznie wykręcone światła LED nadają całej sylwetce charakteru. Nie znamy niestety jeszcze dokładnych parametrów i rozmiarów tego modelu, ale można oczekiwać, że bazuje na platformie E-GMP i będzie oferował między innymi szybkie ładowanie dzięki instalacji 800V i baterię o pojemności 77 kWh co powinno zapewnić zasięg w okolicach 450 km.

Wnętrze jak z promu kosmicznego

Największa rewolucja ma jednak miejsce we wnętrzu pojazdu. Zgodnie z tym co zobaczyliśmy w EV9, także tutaj nie ma podziału na dwa ekrany, a po prostu na połowie deski rozdzielczej mamy jeden duży wyświetlacz panoramiczny. Z pewnością wygląda to całkiem ładnie i nowocześnie. Kierownica raczej nie trafi do modelu produkcyjnego, ale w EV9 też jest nieco szersza w poziomie niż normalnie i ma przede wszystkim znacznie więcej przycisków. Tunel środkowy jest bardzo minimalistyczny, mamy tam tylko kilka dotykowych przycisków co pewnie też nieco ewoluuje w wersji, która faktycznie trafi do sprzedaży.

Jednak największa zaleta to możliwość aranżacji wnętrza. Kia EV5 w wersji koncepcyjnej pozbawiona jest słupka B i posiada drzwi otwierane na obie strony, co sprawia, że dostęp do kabiny jest bardzo szeroki. Co więcej fotele są obracane, co stało się możliwe dzięki całkowicie płaskiej podłodze. W rezultacie w samochodzie ma się zmieścić 4 osoby, choć coś na kształt kanapy znalazło się również w bagażniku. Trudno powiedzieć ile z tych rozwiązań faktycznie trafi do produkcji, ale dowiemy się tego zapewne już za kilka miesięcy, bo EV5 ma pojawić się w Chinach jeszcze w tym roku. Później model ten powinien trafić również do Europy.