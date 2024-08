To najlepszy gadżet do kluczy? Sprawdziłem i polecam

Lepsza organizacja kluczy, dodatki jak latarka i otwieracz do butelek, a także lokalizator współpracujący z siecią Znajdź (Find My) od Apple. Czy KeySmart iPro jest godny polecenia?

Nowoczesne rozwiązania dotykają każdego aspektu naszego życia, ale niektórych przedmiotów nie możemy na razie się pozbyć na rzecz ich cyfrowych odpowiedników. Mowa między innymi o kluczach - inteligentne zamki są coraz popularniejsze, ale nawet jeśli zamontujemy takowy w domu czy mieszkaniu, to pozostaje wiele innych drzwi, furtek i okoliczności, gdzie typowe klucze będą niezbędne. Najlepiej mieć je zawsze ze sobą, by móc zawsze zareagować w różnych sytuacjach i... nie wracać się po nie do domu. Ogromny plik kluczy nie jest jednak wygodny w noszeniu, wystające ostre elementy mogą niszczyć wnętrze kieszeni, saszetki czy plecaka. Istnieje oczywiście rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw takim problemom.

KeySmart iPro - organizer do kluczy z Find My (Znajdź) i innymi niespodziankami

Organizery dla kluczy nie są jakąś nowością. Dostępne są na rynku od wielu lat, przyjmują różne formy i oferują różne możliwości. Do mnie dotarł model KeySmart iPro, którego nazwa może już sporo zdradzać - oprócz możliwości zapanowania nad samymi kluczami, oferuje nieco więcej. To także mini-latarka, a całość współpracuje z systemem Find My (Znajdź) od Apple. Co więcej, w miarę potrzeby można uzupełnić zestaw o dodatkowe akcesoria. Sporo, prawda? Zacznijmy więc od początku.

KeySmart iPro przychodzi do nas w niepozornie smukłym pudełku, złożony i bez żadnych dodatkowych narzędzi. Rozkręcenie i skręcenie możliwe jest nie tylko za pomocą typowego śrubokrętu, bo wystarczy tak naprawdę moneta czy coś podobnego. Oprócz dwóch "osi" na końcach, w zestawie dostajemy również podkładki pozwalające oddzielić od siebie klucze (lub inne gadżety), dzięki czemu korzystanie z nich nie będzie sprawiać kłopotów. Na początek ważna rzecz: nie wszystkie klucze będą pasować do organizera KeySmart iPro - niezbędne jest, by Wasze klucze posiadały standardowe otwory i były to klucze "płaskie". Wtedy można przełożyć oś przez fabryczny otwór i używać organizera bez przeszkód.

Organizer kluczy - KeySmart iPro

Sama "instalacja" kluczy nie przysporzyła mi jakichś problemów, ale przy większej liczbie kluczy jest to minimalnym wyzwaniem. Wydaje mi się, że mieszcząc w organizerze trzy duże klucze, trzy mniejsze i otwieracz do butelek, zbliżyłem się do granicy maksymalnej liczby kluczy w KeySmart iPro. Być może udałoby się zmieścić jeszcze jedną "warstwę", ale wtedy organizer mógłby tracić stabilność po skręceniu. Ułożenie kluczy wewnątrz jest bardzo ważne - jeśli użyjecie tylko większych i zamontujecie je po jednej ze stron, to wszystko będzie w porządku.

Jeżeli zaczniecie kombinować, jak ja, próbując zmieścić klucze po obydwu stronach, to trzeba je odpowiednio rozplanować. Mi udało się ułożyć je w ten sposób, że duże klucze wysuwają się na jedną ze stron (mogę pchnąć je mniejszymi kluczami), a mniejsze na drugą (wtedy popycham je tymi większymi). Nie wiem, czy to coś, co wymyśliłem sam, czy to powszechnie stosowana metoda, ale sprawdza się.

Wszystko nowoczesne poza jedną rzeczą

Jeden z dwóch elementów KeySmart iPro jest znacznie smuklejszy od drugiego, ponieważ pełni rolę "trzymacza" kluczy po skręceniu całego gadżetu. Druga część jest zauważalnie grubsza, a to dlatego, że mieści ona akumulator, latarkę i moduł Find My. Ładowanie KeySmart iPro odbywa się za pomocą portu microUSB (jeśli wyrzuciliście tego typu kable, to w zestawie dostaniecie niedługi przewód USB - microUSB od producenta), co może być irytujące. Uzupełnianie energii nie jest wymagane często, ale jeżeli korzystacie już głównie z urządzeń z USB-C, to taki powrót do przeszłości może być zaskoczeniem.

Jak nie zgubić kluczy? KeySmart iPro ma wbudowany lokalizator

Latarka wbudowana w KeySmart iPro daje dość skromny promień światła, ale dzięki niemu można odnaleźć się w totalnie ciemnym otoczeniu lub skierować go np. na zamek podczas otwierania drzwi. Miły dodatek, który zawsze dobrze jest mieć przy sobie, zupełnie o tym nie myśląc. Druga dodatkowa funkcja, to wsparcie dla (eko)systemu Znajdź (Find My) od Apple. Dodawanie KeySmart iPro odbywa się dokładnie tak samo, jak każdy inny tag, można go udostępniać innym, a lokalizacja na mapie jest dość regularnie odświeżana.

Nie zdarzyło się, by KeySmart iPro przestały działać w ramach systemu, jak niektóre inne (bardzo tanie) tagi, więc zawsze dostępna była pinezka na mapie co najmniej z ostatnich kilkudziesięciu minut (na terenie miasta). Jeśli zaczniemy szukać kluczy w domu, aucie czy innym miejscu, można skorzystać z alarmu dźwiękowego, który jest dość donośny - na pewno lepiej słyszalny niż AirTag, ale nie na poziomie tagów od Chipolo, które są bardzo głośne.

Mógłbym polegać na wbudowanej w KeySmart iPro funkcji lokalizatora, gdyby tylko działał tak samo jak AirTag, czyli w miarę potrzeby pozwalał na dokładnie lokalizowanie go w przestrzeni co do centymetra dzięki modułowi ultra wideband. Zdarza się, że klucze będą na dnie plecaka schowanego w szafie i nawet alarm dźwiękowy może nie być pomocny, dlatego na stałe noszę dołączony także AirTag, co sprawia, że mogę zapomnieć o całkowicie komfortowym i minimalistycznym wariancie noszenia kluczy.

Minimalistyczny zestaw kluczy? Nie zawsze to możliwe

Niezbędne są mi też "pastylka" do domofonu i pilot od bramy, więc zestaw urósł trochę ponad miarę. Być może to kłóci się z ideą organizera, ponieważ miał być maksymalnie poręczny i bezproblemowy, ale z drugiej strony zamiast pęku kluczy, noszę w kieszeni/plecaku nieduży, płaski, pozbawiony ostrych krawędzi gadżet. Otwieranie drzwi czy furtek jest, w mojej ocenie, wygodniejsze z organizerem, ponieważ można chwycić nawet za niego podczas przekręcenia zamka, a w tym czasie nie dynda i nie przeszkadza mi cały pęk kluczy, który denerwował mnie do tej pory (także dodatkowymi dźwiękami). Jakość wykonania nie budzi u mnie większych wątpliwości, a jedyny malutki mankament to delikatnie luzujące się śruby, które co kilka dni poprawiam ręcznie.

KeySmart iPro - cena. Czy warto kupić?

Producent oferuje kilka innych akcesoriów, jak składany scyzoryk, multitool, nano-nożyczki i kilka innych, które mogą znaleźć się w środku obok kluczy, więc w razie potrzeby możecie uzupełnić sobie zestaw o potrzebne gadżety. Najniższa cena KeySmart iPro to 170 zł i w zestawie otrzymujemy także otwieracz do butelek - taka kwota wydaje mi się fair względem możliwości i jakości wykonania, choć zauważyłem, że w innych sklepach KeySmart iPro sprzedawany jest po nawet 220-240 zł, więc uważajcie. Jeżeli nosicie wiele kluczy, nie chcielibyście ich łatwo zgubić (nikt by nie chciał) i docenicie dodatki, jak latarka i inne (opcjonalne) gadżety, to nie ma się nad czym zastanawiać.