Jeśli nie AirTag to co? Ten lokalizator kupisz w super cenie

Pojedynczy AirTag w oficjalnym sklepie Apple kosztuje 169 zł. W popularnych sklepach z elektroniką jego cena jest znacznie niższa, ale nie tak niska jak dostępny właśnie w promocji lokalizator firmy Silver Monkey, który nie dość, że działa w ramach systemu "Find my" to jest znacznie tańszy.

Z AirTagiem najłatwiej zapanujesz nad tym, gdzie co masz. Przyczep jednego do kluczy, drugiego schowaj do plecaka – i już. Masz je na radarze w apce Znajdź, która pozwoli też śledzić Twoje urządzenia Apple, sprawdzać, gdzie aktualnie są znajomi, i udostępniać im Twoje położenie.

– brzmi oficjalny opis akcesorium, które Apple wprowadziło do sprzedaży w 2021 r. i które służy do lokalizowania zgubionych lub zapodzianych przedmiotów. Problem w tym, że jeden AirTag sporo kosztuje, a jeśli chcemy monitorować położenie kilku przedmiotów na raz, trzeba kupić odpowiednią ilość tych niewielkich akcesoriów. Z pomocą przychodzą producenci 3rd party, którzy w swojej ofercie posiadają podobne urządzenia, za znacznie mniejszą cenę. Jednym z nich jest Silver Monkey TAG lokalizator, który w sklepie x-kom kosztuje teraz 33,99 zł.

Silver Monkey TAG za 33,99 zł. Lokalizator ze wsparciem Find my w świetnej cenie

Najważniejszą cechą lokalizatora Silver Monkey TAG jest fakt, że jest w pełni kompatybilny z urządzeniami Apple i działa w ramach systemu Find My pozwalającego na wyszukiwanie przedmiotów z przypiętym lokalizatorem na mapach wewnątrz wbudowanej aplikacji "Znajdź" na iOS, macOS, czy w przeglądarce internetowej. Działa do 12 miesięcy z wykorzystaniem jednej baterii CR2032, posiada wbudowany głośnik, by wydać głośny sygnał ułatwiający zlokalizowanie zguby oraz jest wodoodporny (certyfikat IPX67). W zestawie znajduje się etui w kolorze czarnym wykonane z eko-skóry, dzięki czemu można go przypiąć do każdego przedmiotu, który chcemy śledzić.

Jak skorzystać z okazji? Odwiedzając sklep x-kom wystarczy dodać do koszyka lokalizator Silver Monkey TAG i przy składaniu zamówienia wpisać kod silver-monkey. To wystarczy by obniżyć cenę przedmiotu z 69,99 zł na 33,99 zł. Szczegóły akcji znajdziecie na stornach sklepu, gdzie oprócz lokalizatora znajdziecie inne produkty Silver Monkey w niższych cenach.