Co dokupić do smartfona po zakupie? 20 gadżetów, które mogą Ci się przydać.

Smartfon stał się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości i zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami, warto rozważyć zakup kilku dodatkowych akcesoriów. Jakich? Wbrew pozorom trochę tego jest. Zebraliśmy wszystkie gadżety i akcesoria do smartfonów w jednym miejscu, aby ułatwić Ci podjęcie decyzji o tym, czego możesz jeszcze potrzebować.

Od ochrony urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, przez zapewnienie mu dodatkowego zasilania, aż po akcesoria umożliwiające lepsze wykorzystanie funkcji multimedialnych. Omówimy zarówno te najpopularniejsze gadżety, jak etui czy powerbanki, jak i mniej oczywiste, takie jak gimbal czy przenośny projektor. Każdy z tych dodatków może znacząco podnieść komfort użytkowania smartfona i jeszcze lepiej dostosować go do Twoich indywidualnych potrzeb.

Etui ochronne

Zacznijmy od spraw najbardziej oczywistych. Etui to jedno z najważniejszych akcesoriów, które powinniśmy dokupić zaraz po zakupie smartfona. Chroni ono urządzenie przed zarysowaniami, upadkami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Nawet najbardziej wytrzymałe smartfony mogą ulec uszkodzeniu, a wymiana ekranu czy obudowy to często kosztowne przedsięwzięcie.

Jakie etui wybrać?

Silikonowe – lekkie i elastyczne, dobrze chronią przed lekkimi uderzeniami lub zarysowaniami obudowy.

– lekkie i elastyczne, dobrze chronią przed lekkimi uderzeniami lub zarysowaniami obudowy. "Case" – wykonane z plastiku lub metalu, oferują lepszą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

– wykonane z plastiku lub metalu, oferują lepszą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Portfelowe – etui z klapką, często posiadające kieszonki na karty czy gotówkę, zapewniają dodatkową ochronę ekranu.

Szkło hartowane lub folia ochronna

Ekran to najbardziej podatna na uszkodzenia część smartfona. Szkło hartowane lub folia ochronna zabezpiecza go przed zarysowaniami i pęknięciami. Nawet jeśli posiadamy etui, dodatkowa ochrona ekranu jest zawsze dobrym pomysłem.

Rodzaje osłon na ekran

Szkło hartowane – grubsze i bardziej wytrzymałe, lepiej chroni przed pęknięciami, ale może być bardziej widoczne na ekranie.

– grubsze i bardziej wytrzymałe, lepiej chroni przed pęknięciami, ale może być bardziej widoczne na ekranie. Folia ochronna – cieńsza i mniej widoczna, jednak mniej skuteczna w przypadku upadków.

Powerbank

Powerbank to przenośne źródło energii, które pozwala naładować smartfona w dowolnym miejscu. Jest niezastąpiony podczas podróży, wyjazdów służbowych czy długich dni spędzonych poza domem. Dzięki niemu możemy uniknąć sytuacji, w której telefon rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze powerbanku?

Pojemność – im większa, tym więcej razy możemy naładować telefon.

– im większa, tym więcej razy możemy naładować telefon. Szybkość ładowania – warto sprawdzić, czy powerbank obsługuje szybkie ładowanie, co skróci czas potrzebny na naładowanie urządzenia.

– warto sprawdzić, czy powerbank obsługuje szybkie ładowanie, co skróci czas potrzebny na naładowanie urządzenia. Liczba portów – jeśli planujemy ładować więcej niż jedno urządzenie jednocześnie, wybierzmy powerbank z większą liczbą portów.

Źródło: Depositphotos

Słuchawki do smartfona

Wielu producentów smartfonów rezygnuje z dołączania słuchawek do zestawu, dlatego warto zaopatrzyć się w coś swojego. Pozwolą one na komfortowe słuchanie muzyki, rozmowy telefoniczne i korzystanie z multimediów bez przeszkadzania innym.

Rodzaje słuchawek

Bez zagłębiania się w szczegóły, warto zwrócić uwagę na 4 główne grupy słuchawek.

Przewodowe – oferują stabilne połączenie i często lepszą jakość dźwięku, ale ograniczają swobodę ruchów.

– oferują stabilne połączenie i często lepszą jakość dźwięku, ale ograniczają swobodę ruchów. Bezprzewodowe – zapewniają większą swobodę, idealne dla osób aktywnych, jednak wymagają regularnego ładowania.

– zapewniają większą swobodę, idealne dla osób aktywnych, jednak wymagają regularnego ładowania. Dokanałowe – kompaktowe i dobrze izolujące dźwięki z otoczenia, świetne do użytku na co dzień.

– kompaktowe i dobrze izolujące dźwięki z otoczenia, świetne do użytku na co dzień. Nauszne – większe i mniej przenośne, ale oferujące lepszą jakość dźwięku.

Ładowarka samochodowa

Dla osób spędzających dużo czasu w aucie ładowarka samochodowa to niezbędne akcesorium. Pozwala na ładowanie smartfona podczas jazdy, co jest szczególnie przydatne w czasie długich podróży czy codziennych dojazdów do pracy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ładowarki samochodowej?

Szybkość ładowania – warto wybierać modele obsługujące szybkie ładowanie.

– warto wybierać modele obsługujące szybkie ładowanie. Liczba portów – przydatne, jeśli chcemy ładować więcej niż jedno urządzenie jednocześnie.

– przydatne, jeśli chcemy ładować więcej niż jedno urządzenie jednocześnie. Kompatybilność – upewnijmy się, że ładowarka jest kompatybilna z Twoim smartfonem i innymi urządzeniami, które planujemy ładować.

Uchwyt samochodowy

Uchwyt samochodowy to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo. Pozwala na stabilne umieszczenie smartfona w zasięgu wzroku, co jest szczególnie ważne podczas korzystania z nawigacji. Dzięki niemu możemy skupić się na prowadzeniu samochodu, a telefon będzie zawsze w zasięgu ręki.

Rodzaje uchwytów samochodowych

Na szybę – montowane na przyssawkę, umożliwiają regulację kąta widzenia.

– montowane na przyssawkę, umożliwiają regulację kąta widzenia. Na deskę rozdzielczą – stabilniejsze i mniej narażone na odpadnięcie.

– stabilniejsze i mniej narażone na odpadnięcie. Magnetyczne – szybkie i łatwe w użyciu, ale wymagają zamontowania metalowej płytki na telefonie lub etui (w przypadku iPhone'ów może to być standard MagSafe).

Karta pamięci

Nie wszystkie smartfony mają dużą wbudowaną pamięć, dlatego karta pamięci może być świetnym rozwiązaniem dla osób, które przechowują dużo zdjęć, filmów i aplikacji. Karta pamięci pozwala na rozszerzenie dostępnej przestrzeni bez konieczności wymiany telefonu. Przed zakupem sprawdź, czy Twój smartfon posiada gniazdo karty pamięci!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze karty pamięci do smartfona?

Pojemność – wybierajmy modele o pojemności odpowiadającej naszym potrzebom.

– wybierajmy modele o pojemności odpowiadającej naszym potrzebom. Prędkość odczytu i zapisu – im wyższa, tym szybciej możemy przenosić pliki.

– im wyższa, tym szybciej możemy przenosić pliki. Kompatybilność – upewnijmy się, że wybrana karta pamięci jest kompatybilna z naszym smartfonem.

Kable i ładowarki

Dodatkowe kable i ładowarki to akcesoria, które zawsze warto mieć pod ręką. Mogą się przydać w różnych sytuacjach, takich jak praca, podróże czy korzystanie z urządzeń w różnych miejscach w domu.

Rodzaje kabli i ładowarek

Kable USB-C, micro USB, Lightning – wybierajmy zgodnie z typem portu w naszym smartfonie.

– wybierajmy zgodnie z typem portu w naszym smartfonie. Ładowarki sieciowe – warto mieć dodatkową ładowarkę w biurze czy w torbie podróżnej.

– warto mieć dodatkową ładowarkę w biurze czy w torbie podróżnej. Ładowarki indukcyjne – wygodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność korzystania z kabli.

Gadżety do robienia zdjęć smartfonem

Jeśli lubimy robić zdjęcia smartfonem, warto zaopatrzyć się w kilka dodatkowych akcesoriów, które poprawią jakość fotografii. Dzięki nim możemy uzyskać lepsze efekty i cieszyć się jeszcze większą przyjemnością z fotografowania.

Przydatne akcesoria foto-video do smartfona

Statyw lub selfie stick – Statyw pozwala stabilnie ustawić smartfon, umożliwiając robienie ostrych zdjęć i filmów. Selfie stick sprawdzi się wtedy, gdy chcesz łapać szersze kadry, samodzielnie wykonując fotki.

– Statyw pozwala stabilnie ustawić smartfon, umożliwiając robienie ostrych zdjęć i filmów. Selfie stick sprawdzi się wtedy, gdy chcesz łapać szersze kadry, samodzielnie wykonując fotki. Lampa LED – zapewnia dodatkowe światło, szczególnie przydatne w słabych warunkach oświetleniowych.

– zapewnia dodatkowe światło, szczególnie przydatne w słabych warunkach oświetleniowych. Obiektywy do smartfona – umożliwiają robienie zdjęć z różnymi efektami, np. szerokokątnych czy makro.

Akcesoria sportowe do smartfonów

Dla osób aktywnych smartfon może być doskonałym towarzyszem treningów. Istnieje wiele akcesoriów, które ułatwią korzystanie z telefonu podczas aktywności fizycznej i pozwolą śledzić nasze postępy.

Popularne akcesoria sportowe

Opaski na ramię – umożliwiają wygodne noszenie smartfona podczas biegania czy innych ćwiczeń.

– umożliwiają wygodne noszenie smartfona podczas biegania czy innych ćwiczeń. Etui wodoodporne – chronią telefon przed wilgocią i potem.

Uchwyt na rower

Dla miłośników jazdy na rowerze uchwyt na rower to niezbędne akcesorium. Pozwala na bezpieczne i wygodne umieszczenie smartfona na kierownicy, co ułatwia korzystanie z nawigacji GPS czy śledzenie statystyk jazdy. Dzięki uchwytowi telefon jest zawsze w zasięgu wzroku i ręki, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze uchwytu na rower?

Stabilność montażu – uchwyt powinien być solidnie zamocowany do kierownicy i zapewniać stabilne trzymanie telefonu.

– uchwyt powinien być solidnie zamocowany do kierownicy i zapewniać stabilne trzymanie telefonu. Łatwość obsługi – warto wybrać uchwyt, który pozwala na szybkie i łatwe wkładanie oraz wyjmowanie smartfona.

– warto wybrać uchwyt, który pozwala na szybkie i łatwe wkładanie oraz wyjmowanie smartfona. Dodatkowe funkcje – niektóre uchwyty mogą oferować wodoodporne osłony czy możliwość obracania telefonu o 360 stopni.

Pilot zdalnego sterowania do zdjęć

Pilot Bluetooth to świetne akcesorium dla osób, które często robią selfie czy zdjęcia grupowe. Pozwala na zdalne wyzwolenie migawki aparatu, co eliminuje konieczność trzymania telefonu w ręku lub korzystania z samowyzwalacza. Piloty te są zazwyczaj małe i lekkie, co sprawia, że można je łatwo nosić ze sobą. Często dodawane do selfie sticków.

Gimbal

Gimbal to urządzenie stabilizujące, które pozwala na nagrywanie płynnych i stabilnych filmów smartfonem, nawet podczas ruchu. Jest to szczególnie przydatne dla vlogerów, twórców filmów czy osób, które często nagrywają wideo na potrzeby mediów społecznościowych. Dzięki gimbalowi możemy uniknąć drgań i uzyskać profesjonalnie wyglądające nagrania.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze gimbala?

Czas pracy na baterii – dłuższy czas pracy pozwala na dłuższe nagrywanie bez konieczności ładowania.

– dłuższy czas pracy pozwala na dłuższe nagrywanie bez konieczności ładowania. Dodatkowe funkcje – niektóre gimbale oferują funkcje śledzenia obiektów, tryby timelapse czy panoramy.

Adapter OTG (On-The-Go)

Adapter OTG to małe, ale niezwykle przydatne urządzenie, które pozwala podłączyć do smartfona różne urządzenia peryferyjne, takie jak pendrive, klawiatura, myszka czy aparat fotograficzny. Dzięki temu możemy łatwo przenosić pliki między urządzeniami, korzystać z większej wygody pisania na klawiaturze czy przeglądać zdjęcia na większym ekranie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze adaptera OTG?

Kompatybilność – upewnijmy się, że adapter jest kompatybilny z naszym smartfonem.

Rodzaj portu – wybierajmy adaptery zgodne z typem portu w naszym telefonie (USB-C, micro USB, Lightning).

Jakość wykonania – solidny adapter zapewni dłuższą żywotność i bezproblemowe użytkowanie.

Źródło: Depositphotos

Smartwatch

Smartwatch to więcej niż tylko zegarek. Oferuje szereg funkcji, które ułatwiają życie codzienne, takich jak monitorowanie aktywności fizycznej, odbieranie powiadomień, sterowanie muzyką czy nawet wykonywanie połączeń telefonicznych. Dla osób aktywnych i ceniących sobie nowinki technologiczne smartwatch może być świetnym uzupełnieniem smartfona.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze smartwatcha?

Kompatybilność – upewnijmy się, że smartwatch współpracuje z naszym smartfonem.

– upewnijmy się, że smartwatch współpracuje z naszym smartfonem. Funkcje – wybierajmy model z funkcjami, które są dla nas najbardziej przydatne (np. GPS, monitorowanie snu, NFC).

– wybierajmy model z funkcjami, które są dla nas najbardziej przydatne (np. GPS, monitorowanie snu, NFC). Wygląd i wygoda noszenia – smartwatch powinien być nie tylko funkcjonalny, ale także wygodny i estetyczny.

Lampa UV do dezynfekcji telefonu

Mam wrażenie, że po pandemii zwracamy większą uwagę na higienę. W związku z tym lampa UV do dezynfekcji telefonu to bardzo przydatne urządzenie. Pozwala na skuteczne usunięcie bakterii i wirusów z powierzchni smartfona, co jest szczególnie ważne, gdy korzystamy z telefonu w różnych miejscach publicznych. Dezynfekcja UV jest szybka i skuteczna, a przy tym bezpieczna dla urządzenia.

Przenośny projektor

Przenośny projektor to świetne rozwiązanie dla osób, które często podróżują i potrzebują urządzenia do prezentacji czy oglądania filmów na dużym ekranie. Dzięki niemu możemy przekształcić dowolne miejsce w mini kino czy salę konferencyjną, co jest niezwykle wygodne i praktyczne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze przenośnego projektora?

Rozdzielczość – im wyższa, tym lepsza jakość obrazu.

– im wyższa, tym lepsza jakość obrazu. Jasność – wybierajmy modele o odpowiedniej jasności, aby obraz był widoczny nawet w jaśniejszych pomieszczeniach.

– wybierajmy modele o odpowiedniej jasności, aby obraz był widoczny nawet w jaśniejszych pomieszczeniach. Kompatybilność – upewnijmy się, że projektor może łatwo łączyć się z naszym smartfonem.

Lokalizator

Lokalizator to niewielkie urządzenie, które pozwala na śledzenie jego położenia w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zagubienia lub kradzieży plecaka, portfela lub innego przedmiotu do którego przypniemy ten gadżet. Dzięki lokalizatorowi możemy szybko i łatwo namierzyć zgubę z poziomu ekranu smartfona. Ponadto niektóre lokalizatory oferują dodatkowe funkcje, takie jak alarm dźwiękowy czy powiadomienia o oddaleniu się od telefonu.

Głośnik Bluetooth

Głośnik Bluetooth to doskonałe akcesorium dla miłośników muzyki i multimediów. Pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku z naszego smartfona w lepszej jakości i głośniej niż pozwalają na to wbudowane głośniki. Jest to świetne rozwiązanie na imprezy, spotkania towarzyskie, czy po prostu do codziennego użytku w domu lub na świeżym powietrzu. Głośniki Bluetooth są przenośne, łatwe w obsłudze i często oferują dodatkowe funkcje, takie jak wodoodporność czy możliwość odbierania połączeń telefonicznych.