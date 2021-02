Przesiadka z Maka na Windowsa w 2021 stała się znacznie łatwiejsza

Hasła przechowywane w iCloud teraz łatwo dostępne jako rozszerzenia w Google Chrome

Aplikacja gwarantująca nam dostęp do plików przechowywanych w chmurze iCloud na Windowsa dostępna jest już od wielu miesięcy. I jako osoba która pożegnała się z Dropboxem, a główną chmurą na kilkadziesiąt najważniejszych plików do których zawsze potrzebuję dostępu został właśnie iCloud. Zdarzają się momenty, w których nie mam dostępu do Maka (ot, jak chociażby wówczas, gdy ten trafia do serwisu na znacznie dłużej, niż powinien, bo przy wymianie klawiatury uszkodzona została matryca), wówczas jest to opcja ratująca życie. W maju minionego roku spotkała mnie taka sytuacja, ale przesiadka na komputer zastępczy nie należała do zbyt przyjemnych. Głównie za sprawą konieczności przepisywania każdego hasła osobno bezpośrednio z telefonu — przelogowanie się w tych kilkunastu usługach z których na co dzień korzystam pochłonęło stosunkowo dużo czasu. Ale przy analogicznych okolicznościach — tym razem nie trzeba się będzie martwić. Bo oto Apple oficjalnie wypuściło rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome, które pozwoli na dostęp do zapisanych w Pęku kluczy iCloud haseł także wtedy, gdy nie korzystamy z komputera Apple.