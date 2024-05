Kontrowersje wokół odejścia Kevina Costnera z "Yellowstone" nie gasną. A wręcz przeciwnie — teraz, kiedy aktor postanowił opowiedzieć o kulisach całego tego zamieszania, dyskusja nabiera tempa. Co prawda ani Taylor Sheridan, ani ekipa odpowiedzialna za produkcję serialu nie zdecydowali się odpowiedzieć na wszystko o czym informuje aktor, ale to mu w niczym nie przeszkadza. Bowiem Kevin Costner udzielił kolejnego wywiadu — tym razem GQ. I jak to bywa z ostatnimi rozmowami z aktorem, nie mogło tam zabraknąć wątku jego odejścia z "Yellowstone". I mimo że aktor dość spójnie wypowiada się o kulisach jego odejścia, to można odnieść wrażenie, że z każdym wywiadem jest coraz śmielszy i jasno pokazuje, że nie czuje się winny. I to druga strona nie grała fair.

Gwiazda "Yellowstone" o kulisach odejścia z serialu

Kevin Costner w ostatnich tygodniach przy okazji promowania filmu "Horyzont" dość sporo mówi na temat swojego podejścia do "Yellowstone" i... tematu swojego odejścia z serialu. Wspomina też, że początkowo miał podpisany kontrakt tylko na trzy sezony, ale zdecydował się spędzić w produkcji więcej czasu — i wspomina nawet o siedmiu. Jednak całe zamieszanie związane z produkcją okazało się dość nieznośne. Najpierw zamknięcie świata w 2020 roku. Później strajki w Hollywood. I jak sam mówi:

Bardzo rzadko zaczynaliśmy wtedy, kiedy mówiliśmy, że zaczniemy i nie kończyliśmy wtedy, kiedy mówiliśmy, że skończymy. I było mi z tym dobrze. Naprawdę. Nie przeszkadzało mi to, ale to nie był trend, który mógłbym kontynuować.

No i niestety — kiedy "Yellowstone" było jedynym projektem, mógł sobie na to pozwolić. Ale gdy pojawiły się inne — próbował dostosować terminarz zdjęciowy. I wtedy wszystko zaczęło się sypać — bo po prostu nie dało się tego utrzymać w ryzach. Aktor wspomina też, że nikt nie stanął w jego obronie i nie pokazał jak temat wyglądał z jego strony. Wszyscy przedstawiali go raczej jako "tego złego".

Moje wielkie rozczarowanie polega na tym, że nigdy nie słyszałem, by Paramount lub 101 naprawdę stanęły w mojej obronie i powiedziały: "To nieprawda. Miał zrobić jeszcze trzy sezony". Zacząłem tylko od trzech sezonów, a skończyłem na pięciu i zostałem wplątany w sprawę, której nie czuję, żeby jedna osoba tam kiedykolwiek opowiedziała poprawnie historię o tym, co zrobiłem i co byłem gotów zrobić. (...) To naprawdę mnie, ku***żaden z nich tak naprawdę nie próbował wyjaśnić sprawy, niepokoi, że żaden z nich tak naprawdę nie próbował wyjaśnić sprawy.

No cóż — nie wygląda to jakoś specjalnie dobrze, zaś druga strona tego konfliktu nie zabiera głosu tak długo, jak nie jest wywołana do tablicy. Redakcja GQ poprosiła przedstawicieli firmy o komentarz, który wydaje się... potwierdzać to, o czym mówi aktor:

Kevin był dużą częścią sukcesu Yellowstone. Mieliśmy nadzieję, że będziemy kontynuować z nim współpracę, ale niestety nie udało nam się znaleźć takiego terminu, który odpowiadałby jemu, pozostałym talentom i naszym potrzebom produkcyjnym. Szanujemy to, że Kevin nadał priorytet swojej nowej serii filmów i życzymy mu wszystkiego najlepszego.

No cóż. Fakty są jednak takie, że ekipa wróciła na plan by nagrywać ostatnie odcinki. Czy zobaczymy tam Costnera? Przekonamy się prawdopodobnie już jesienią.