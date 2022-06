Milion klientów Allegro Pay: usługa jeszcze nie skończyła roku, a już może świętować!

Allegro Pay to jedna z nowszych usług oferowanych przez największy polski serwis aukcyjny. To nie mniej, nie więcej, a odroczone płatności. Dostęp do nich jest banalnie prosty — wystarczy wypełnienie wniosku celem potwierdzenia tożsamości, a po aktywacji usługi użytkownicy mogą już korzystać z tej formy zakupów. Limity jakie przysługują klientom wynoszą od 500, do 4200 złotych — jeżeli zaś chodzi o spłatę to do wyboru jest kilka opcji. Całkowita w ciągu 30 dni (darmowe, dla wszystkich), podział na 3 części (za darmo dla użytkowników Allegro Smart) lub spłata w ciągu 5, 10 lub 20 miesięcy (RRSO 18,97%). Co ważne — nie są to żadne kredyty bankowe, bo to Allegro w całości przyznaje pieniądze — nie trzeba zatem obawiać się o naszą zdolność kredytową przy aktywacji usługi. Jak czytamy w regulaminie:

Twoje środki w Allegro Pay nie są kredytem i nie są wpisywane do baz zewnętrznych. Dlatego nie mają wpływu na Twoją zdolność kredytową. Dopiero w momencie zakupu z Allegro Pay – gdy zaakceptujesz warunki umowy, która zgodnie z polskim prawem jest umową o kredyt konsumencki – my zapłacimy za Twój zakup, a informacje dotyczące umowy przekażemy do baz zewnętrznych, zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie zgodami.

Jeżeli zastanawiacie się jak przyznawane są limity w ramach usługi — te na początku bazują w całości na historii zakupów. Dalsze wyliczenia działają automatycznie - i na bieżąco te limity mogą się zmieniać. Wszystko zależy od historii kredytowej i historii zakupów.

Klienci chętnie sięgają po ten sposób regulowania płatności — samo Allegro zachęca do aktywacji obietnicą możliwości zamówienia kilku wariantów przedmiotów bez konieczności blokowania własnych środków i opcją łatwego zwrotu. Dość intensywne promowanie usługi z porównaniem do wygody i wypychanie jej jako domyślnej opcji płatności działa cuda — i jak widać, użytkownicy pokochali ten sposób regulowania płatności.

“Doskonała funkcjonalność Allegro Pay jest tym, z czego słynie Allegro. Jest to też przykład tego, jak produkty i usługi na naszej platformie wzajemnie się wzmacniają, zwiększając swoją atrakcyjność i wygodę. Liczba ofert na Allegro wciąż rośnie, a łatwość obsługi Allegro Pay sprzyja upowszechnianiu się nowoczesnych form finansowania zakupów we wszystkich kategoriach produktowych. Jednocześnie jest to idealne rozwiązanie pomagające konsumentom utrzymać wydatki w ryzach, które Allegro z pewnością będzie rozwijało w miarę poszerzania zasięgu grupy”. — Wojciech Bogdan, Chief Data Officer w Allegro

Jak widać - działania te przynoszą skutki, bowiem dzisiaj firma pochwaliła się ogromnym sukcesem, jakim niewątpliwie jest przekroczenie miliona klientów w ciągu niespełna roku. Jak informuje platforma — w ciągu pierwszego kwartału Allegro Pay udzieliło pożyczek na kwotę 965 milionów złotych — i patrząc w perspektywie rok do roku, daje to 400% wzrostu. Trudno też przejść obojętnie obok prostoty obsługi tego rozwiązania — bez zbędnych formalności, bez czekania, na wyciągnięcie ręki. I myślę, że to ono jest największym atutem Allegro Pay!

