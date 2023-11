Google rozpoczyna usuwanie kont. Co zrobić, by nie stracić własnego?

Już za kilka Google rozpocznie masowe czystki i kasowanie kont. Co zrobić, by nie stracić naszego? Dbać, by było aktywne.

Google zabiera się w ostatnim czasie za porządki — i robi to z wielką pompą. Jak wiadomo, konto Google to klucz do całego szeregu usług które oferowane są przez internetowego giganta. Od poczty Gmail, przez aplikacje Zdjęcia Google, Dysk Google, Kalendarz Google i wiele innych... na Notatkach Keep kończąc. Kto miał problem z dostępem do swojego konta wie, jak wiele problemów potrafi to wygenerować.

Google zaczyna usuwanie nieaktywnych kont

Wiosną Google informowało, że jeszcze w tym roku zacznie usuwać nieaktywne konta.

Kilka lat temu Google komunkowało użytkownikom, że jeśli ich konto zostanie oznaczone jako nieaktywne — skasują dane z nim powiązane. Chodziło m.in. o pliki, które przechowywane są na dyskach czy Zdjęcia. Teraz firma robi krok dalej — i poza kasowaniem plików, od teraz będzie też usuwać całe konta. Z jednym drobnym wyjątkiem.

I firma już za kilka dni — na początku grudnia — rusza z wielkimi porządkami, w ramach których chce pozbyć się kont, których użytkownicy nie korzystają. Firma nie podała żadnej konkretnej daty poza tym, że będzie to grudzień. Ale do niego pozostało raptem kilka dni. Warto mieć to na uwadze — jeżeli nie w przypadku naszego głównego konta, któregoś z dodatkowych.

Co zrobić, by nasze konto Google było aktywne?

Google wprost podało które konta w ich oczach traktowane będą jako nieaktywne, tym samym wiadomo co trzeba zrobić, by uchronić się od utraty naszego konta Google. Gigant informując o wielkich czystkach powiedział, że jako nieaktywne traktowane będą wszystkie konta, które nie były używane przez ostatnie dwa lata.

Co oznacza aktywność? W oczach giganta to wszystkie, nawet najmniejsze elementy. Wystarczy się na nie zalogować i... skorzystać z wyszukiwarki. Albo obejrzeć materiał na YouTube, pobrać aplikację ze sklepu Play czy... po prostu skorzystać ze sprzętu z Androidem, na którym jesteśmy zalogowani za pośrednictwem tego konta.

Warto pamiętać też o drobnym wyjątku. Konta z filmami na YouTube nie zostaną usunięte mimo braku aktywności

Jeżeli z jakichś powodów macie kilka kont i nie chcecie pamiętać o tym by regularnie się na nie logować i ich nie stracić, jest na to sposób. Google zapowiedziało, że nie będzie kasowało kont Google, które zamieściły materiały na YouTube.

Czystki ruszą już za kilka dni. Warto o nich pamiętać

Jeżeli aktywnie korzystacie ze swojego konta Google — to raczej nie macie powodów do obaw. Jednak użytkownicy często mają ich kilka (w ramach kopii zapasowej, dla większej przestrzeni na Zdjęcia, Dysk czy chociażby do urządzeń testowych) — i jeżeli korzystają z nich od wielkiego dzwonu, warto o tym wiedzieć... i po prostu pamiętać!