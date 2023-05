Internet tonie w nieużywanych, leżących, odłogiem miejscach. Ma to swoje plusy i minusy. Jedne i drugie można wymieniać godzinami, bo jednych i drugich jest wiele. Do tych pierwszych z pewnością zaliczyłbym... nostalgiczne podróże. Uwielbiam czasem zgubić się w "starym internecie". Layoutach z początku lat 2000, zupełnie innym podejściu do tworzenia treści w sieci. A nie ukrywam, że zalogowanie się na "starych śmieciach" i sprawdzenie nie tylko skrzynek mailowych, ale też chmur, usług do przechowywania grafik i podobnych — potrafi sprawdzić od groma frajdy.

Minusy? No właśnie: śmieci, śmieci i jeszcze raz śmieci. A o ile odczuwamy to sami jako użytkownicy, to co dopiero najwięksi giganci, którzy to wszystko u siebie przechowują? Google jakiś czas temu zapowiedziało robienie w temacie porządków. Teraz jednak zmienia taktykę.

Źródło: Depositphotos

Google skasuje ci konto, jeśli nie logowałeś się na nim przez dwa lata

Kilka lat temu Google komunkowało użytkownikom, że jeśli ich konto zostanie oznaczone jako nieaktywne — skasują dane z nim powiązane. Chodziło m.in. o pliki, które przechowywane są na dyskach czy Zdjęcia. Teraz firma robi krok dalej — i poza kasowaniem plików, od teraz będzie też usuwać całe konta. Z jednym drobnym wyjątkiem.

Od teraz, jeżeli użytkownicy nie logowali się przez co najmniej dwa lata — stracą do nich dostęp. Tym samym nie będą mogli odzyskać swojej poczty Gmail, kalendarza, plików na Dysku czy dokumentów. Wyjątkową regułą objęte zostają wyłącznie materiały z YouTube — te bowiem nie znikną z platformy. Chociaż — jak rozumiem — osoby które je tam zamieściły stracą dostęp do zarządzania nimi. Za pierwsze nieaktywne konta Google planuje się zabrać jeszcze w tym roku. Ich usuwanie ma rozpocząć się w grudniu 2023 — i w pierwszej kolejności polecą te które zostały po prostu stworzone... i nigdy nie zostały użyte.

Przed usunięciem konta wyślemy wiele powiadomień w poprzedzających miesiącach, zarówno na adres e-mail konta, jak i na adres e-mail odzyskiwania (jeśli taki został podany).

Źródło: Depositphotos

Co zrobić by nie stracić konta Google? Po prostu z niego aktywnie korzystać!

Jeżeli zastanawiacie si co zrobić, by nie stracić własnego konta Google to odpowiedzią na to pytanie jest... po prostu z niego korzystać! Nie musicie się silić na nic specjalneg. Wystarczy przeczytanie czy wysłanie maila. Skorzystanie z Dysku, obejrzenie YouTube'a czy skorzystanie z wyszukiwarki gdy jesteśmy zalogowani.

Jeżeli jednak z różnych powodów obawiacie się utraty dostępu do waszych danych zgromadzonych wokół konta Google, pamiętajcie o istnieniu Google Takeout. Czyli opcji eksportu i pobrania danych zgromadzonych wokół waszego konta. Tak, by obyło się w przyszłości bez nieprzyjemnych niespodzianek. Kto wie, może kiedyś taka paczka okaże się pomocna.

