Z internetu do skrzynki pocztowej – jak wysłać kartkę bez wizyty na poczcie?

Nie masz czasu, aby odwiedzić pocztę, ale chcesz wysłać tradycyjną kartkę? A może po prostu nie chce Ci się wypisywać pocztówek? Dzięki Neokartce zrobisz to online! Zobacz, jak szybko i wygodnie wysłać kartkę prosto z internetu do skrzynki pocztowej bliskich.

Tradycyjna kartka świąteczna ma wciąż swój niepowtarzalny urok. Na pewno robi większe wrażenie, niż sms z życzeniami skopiowanymi z internetu. Niestety, proces wysyłania kartek pocztowych potrafi zniechęcić – szukanie pocztówki, kupowanie znaczków i kaligrafowanie liter to dla wielu osób strata czasu. Na szczęście pojawiły się nowoczesne rozwiązania, które pozwalają połączyć cyfrową wygodę z tradycyjną formą kartki. Jednym z takich rozwiązań jest Neokartka dostępna w portfolio usług platformy Envelo.

Neokartka – co to takiego?

Neokartka to usługa umożliwiająca wysyłkę personalizowanych kartek pocztowych przez internet. Możesz stworzyć własną pocztówkę lub zaproszenie bez wychodzenia z domu, a firma zajmie się jej wydrukowaniem, zakopertowaniem i nadaniem. To świetny sposób, by sprawić radość bliskim, nie tracąc czasu na wizyty na poczcie.

Wysyłanie kartki bez wizyty na poczcie

Wykonanie kartki zajmuje zaledwie kilka minut. Proces składa się z kilku prostych etapów:

Stwórz kartkę – Wybierz format (A6 lub A5, pojedyncza lub składana), dodaj własne zdjęcie lub skorzystaj z gotowych wzorów. Możesz również skorzystać z rozbudowanego edytora obrazu, który pozwala na tworzenie kolaży, dodawanie ramek lub podpisów. Dodaj życzenia lub wiadomość – Napisz coś od siebie, czy to życzenia urodzinowe, podziękowania, czy zaproszenie. Tekst możesz dostosować do okazji. Zleć do druku – Opłać zamówienie, a system zajmie się wydrukiem, kopertowaniem i nadaniem. Doręczenie – Listonosz Poczty Polskiej dostarczy kartkę na wskazany adres.

Czas doręczenia kartki zamówionej przez internet

Proces wysyłki Neokartki wygląda następująco:

Wydruk i kopertowanie – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Transport i nadanie – do 5 dni roboczych w standardowej opcji wysyłki. Doręczenie – listonosz dostarcza kartkę odbiorcy.

Jeśli zależy Ci na szybszej dostawie, możesz skorzystać z przesyłki priorytetowej. Wtedy doręczenie następuje w ciągu 3 dni roboczych. Trzeba za to zapłacić dodatkowe 1,97 zł brutto (1,60 zł netto). Na wysyłkę za granicę do krajów europejskich również jest opcja priorytetowa. Jej koszt to 10,09 zł brutto (8,20 zł netto), a doręczenie zajmuje do 7 dni roboczych.

Papierowa kartka wysłana przez internet

Wysyłanie kartek przez internet to rozwiązanie, które łączy tradycyjny gest z wygodą, do której przyzwyczaił nas internet. Tego rodzaju usługa sprawdza się w różnych sytuacjach. Można wykorzystać ją zarówno do wysyłki pocztówek z wakacji, jak i do stworzenia zaproszeń, podziękowań czy kartek świątecznych.

Jedną z zalet jest możliwość personalizacji – zamiast standardowych wzorów można dodać własne zdjęcie lub stworzyć unikalny projekt. To sprawia, że kartka staje się bardziej osobista. Usługa oferuje też dyskrecję – kartki są wysyłane w kopertach, więc treść pozostaje prywatna.

Warto zwrócić uwagę na jakość wydruku – kartki są drukowane na papierze kredowym o gramaturze 350 g/m². No i najważniejsze: wygoda. Wszystko można zrobić online, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Cena usługi jest stała, więc nie musisz się martwić dodatkowymi kosztami np. za dodanie własnych zdjęć.

Ile kosztuje wysłanie papierowej kartki przez internet?

Neokartka oferuje różne formaty kartek w cenach poniżej 10 zł:

Pojedyncza A6 (10,5 cm x 14,8 cm) – 6,13 zł brutto (4,98 zł netto)

(10,5 cm x 14,8 cm) – 6,13 zł brutto (4,98 zł netto) Pojedyncza A5 (14,8 cm x 21 cm) – 6,75 zł brutto (5,49 zł netto)

(14,8 cm x 21 cm) – 6,75 zł brutto (5,49 zł netto) Składana A6 (2 x 10,5 cm x 14,8 cm) – 7,75 zł brutto (6,30 zł netto)

(2 x 10,5 cm x 14,8 cm) – 7,75 zł brutto (6,30 zł netto) Składana A5 (2 x 14,8 cm x 21 cm) – 8,73 zł brutto (7,10 zł netto)

Kartki pocztowe w nowoczesnym wydaniu

Usługa taka jak Neokartka to dowód na to, że nawet tradycyjne formy komunikacji mogą zostać odświeżone dzięki technologii. Wcale nie trzeba rezygnować z uroku papierowych pocztówek, jeśli mamy mało czasu. Możliwość personalizacji sprawia, że każda kartka może być wyjątkowa i dopasowana do konkretnej okazji.