WhatsApp zrobił wszystkim ogromny prezent. Ucieszy nie tylko na Święta!

WhatsApp dla lwiej części użytkowników pełni rolę przede wszystkim komunikatora tekstowego. Wymiana pisemnych wiadomości jest trzonem działalności platformy, ale te bardziej multimedialne opcje cieszą się stale rosnącą popularnością. Wiadomości głosowe to hit nie tylko wśród młodzieży, ale też stale powiększającego się grona starszych odbiorców -- stąd niezwykle cieszy wprowadzanie do komunikatora opcji automatycznej ich transkrypcji. Pozwala to uniknąć wielu frustracji użytkownikom takim jak ja -- którzy niespecjalnie lubują się w takiej formie komunikacji.

Jednak poza głosówkami -- platforma oferuje także rozmowy głosowe oraz wideorozmowy w czasie rzeczywistym. I Meta doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to również jest forma komunikacji, po którą wielu użytkowników sięga regularnie. Ale nie da się ukryć -- że na tle konkurencji, tutejsze rozwiązania dalekie są od ideału. Dlatego platforma wprowadza moc usprawnień!

WhatsApp usprawnia rozmowy głosowe oraz wideorozmowy. Oto co się zmieni

We wpisie na oficjalnym blogu WhatsApp, czytamy o czterech zmianach które zmierzają do wspomnianych funkcji. Wśród nich znalazły się:

Wybór rozmówców, którzy wezmą udział w spotkaniu: teraz podczas rozpoczynania połączenia w ramach czatu grupowego możemy wybrać konkretnych uczestników, z którymi chcemy się skontaktować -- bez konieczności angażowania pozostałych członków ekipy. To świetne rozwiązanie na organizowanie niespodzianek czy omawianie prezentów-niespodzianek. Ale też fajny sposób by uniknąć tworzenia osobnych grup i niezwracania głowy reszty uczestników grupy.

Nowe rozdanie efektów wideo: do wideorozmów dodano aż dziesięć nowych efektów, które wprowadzą zabawny nastrój. Nie zabrakło wśród nich klasyki gatunku, czyli uszów pieska, opcji zanurzenia się w wirtualnych głębinach czy niezastąpionego mikrofonu w sali karaoke.

Usprawnienia dla połączeń z poziomu komputera: teraz wybierając zakładkę „Połączenia" w aplikacji WhatsApp na komputerze, zyskamy łatwy dostęp do opcji rozpoczęcia połączenia, tworzenia linku do rozmowy lub szybkiego wybierania numeru. Cały proces został usprawniony i stał się dużo bardziej intuicyjny pod względem interfejsu i doświadczeń użytkowników.

Wyższa jakość połączeń wideo: niezależnie od platformy z której korzystamy. Czy to komputer, smartfon czy tablet, rozmowy wideo będą od teraz bardziej stabilne, a obraz jest wyraźniejszy dzięki wyższej rozdzielczości. Zmiany te dotyczą zarówno połączeń indywidualnych, jak i grupowych.

Jak widać -- zmian jest co nie miara -- i choć żadna z nich nie przewraca idei komunikatora do góry nogami, to... jest po prostu doskonałym usprawnieniem dla tego, jak będzie działać WhatsApp. Wprowadzanie takich cieszy -- i oby było ich w przyszłości jak najwięcej. Nowości już są dostępne dla użytkowników komunikatora - nic, tylko korzystać! Niekoniecznie tylko na Święta!