Kanonada prezentów w World of Tanks. Ruszają operacje świąteczne

Wargaming jest gotowe do celebrowania świąt. Przygotowało dla graczy World of Tanks mnóstwo prezentów od specjalnego partnera.

Święta za pasem, a to oznacza tylko jedno – mnóstwo darmowej zawartości w grach online. Zimowy duch nie ominął World of Tanks, czyli jednej z najbardziej ikonicznych produkcji z czołgami w roli głównej. W tym roku Wargaming o wcielenie się w rolę czołgowego Mikołaja poprosił wyjątkowego gościa – dobrze znacie go z filmów akcji.

Czas uzbroić się w święta

Operacje świąteczne to już tradycja w World of Tanks. Co roku twórcy przygotowują mnóstwo atrakcji, wydarzeń, prezentów i bonusów dla graczy, którzy zdecydują się spędzać zimowe wieczory za sterami pojazdów pancernych. Najbardziej charakterystyczna zmiana dotyka jednak garażu, który na czas wydarzenia zmienia się w „świąteczne miasteczko z przyjaznymi postaciami” – uczestnicy zimowej zabawy otrzymają tam specjalne zlecenia i misje bojowe. Ich ukończenie nagrodzi czołgistów prezentami od samego Jasona Stathama.

Prowadziłem już praktycznie każdy rodzaj pojazdu w swojej karierze, ale rozbijanie się w czołgu należy do jednego z najbardziej ekscytujących przeżyć. Dlatego podjąłem współpracę ze studiem Wargaming, aby zostać tegorocznym ambasadorem Operacji świątecznych i czuję, że jestem bardziej niż gotowy na to wyzwanie. To doskonała okazja, aby zapewnić graczom na całym świecie odrobinę akcji o wysoką stawkę i świąteczną zabawę – Jason Statham

Świąteczne wydarzenie rozpoczyna się 6 grudnia i potrwa do 13 stycznia 2025 roku – macie więc ponad miesiąc na wykonywanie zadań i odbieranie nagród. Więcej informacji o evencie na oficjalnej stronie World of Tanks.

Źródło obrazka wyróżniającego: Wargaming