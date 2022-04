Kangurek Kao przykica do nas szybciej, niż mogliśmy się spodziewać. Wyjątkowa gra od Tate Multimedia dostała datę premiery - i jest to zdecydowanie powód do radości!

Kangurek Kao - kiedy i na jakich platformach zagramy w reboot tej kultowej serii?

Nowy Kangurek Kao pojawi się na półkach sklepowych już 27 maja. Produkcja będzie dostępna na komputerach osobistych z systemem Windows oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch - w reboot tej wybitnej platformówki będziecie mogli zatem zagrać niemal na wszystkim.

Uhonorowanie poprzednich części i powiew świeżości w jednym

Kaja Borówko, szefowa studia, przyznała, że cała ekipa była zdumiona tak ciepłym przyjęciem zapowiedzią powrotu Kangurka Kao. Kobieta przyznaje również, że w nowej odsłonie deweloperzy zadbają o to, aby nowa odsłona serii zarówno uhonorował swoje poprzednie przygody, jak i zaoferowała świeżą, nowoczesną rozgrywkę dla nowych i starych fanów.

Dotychczasowe materiały sugerują zresztą, że tak właśnie będzie - to stary, dobry Kangurek Kao w nowej szacie graficznej i gameplayem przystosowanym do dzisiejszych czasów. Produkcja zapowiada się naprawdę dobrze - i nie ukrywam, że dla mnie to będzie prawdziwa nostalgiczna podróż.

Piękna historia kangura w rękawicach bokserskich

Pierwsza odsłona Kangurka Kao zadebiutowała na Dreamcaście w 2000 roku, więc ponad dwie dekady temu - i to właśnie w tę grę zagrywałem się w młodzieńczych latach jak zły. Mam do tej produkcji bardzo osobiste podejście, gdyż właściwie nijako uważam tę serię za początek mojej przygody z grami wideo ogólnie i z pewnością przyczyniła się do mojej (trwającej do dzisiaj) miłości do platformówek. W związku z masą wspomnień i faktem, że za tytuł odpowiedzialne jest nasze rodzime studio, jestem niesamowicie podekscytowany tą pozycją i wściekle czekam na nowego Kangurka Kao.

W nowej części wyruszymy na poszukiwanie zaginionej siostry, przy okazji odkrywając losy ojca, który przepadł bez wieści dawno temu. Kao podnosi magiczne rękawice bokserskie, przy pomocy których będziemy miażdżyć swoich przeciwników kicając po tym niesamowicie kolorowym i przyjemnym dla oka świecie. Cóż, oczekiwania są ogromne - pozostaje mieć więc równie duże nadzieje, że Tate Multimedia dowiezie.

Źródło: Informacja prasowa