Ogrom mocnych premier na Netflix. Znamy całą listę nowości!

Jedną z najbardziej intrygujących nowości jest polski serial "Projekt UFO". To czteroodcinkowa produkcja, która przenosi widza w realia Polski lat 80. Serial, zainspirowany domniemanymi, lecz niewyjaśnionymi wydarzeniami, opowiada o grupie osób, których losy krzyżują się w obliczu niezwykłych zjawisk. W centrum fabuły znajdują się trzej mężczyźni, których pochłania obsesja na punkcie niezidentyfikowanych obiektów, oraz trzy kobiety, które starają się odnaleźć własną drogę w zdominowanym przez mężczyzn świecie.

Akcja rozwija się w małym miasteczku na Warmii, gdzie w atmosferze napięcia społecznego i gospodarczego, dochodzi do szeregu tajemniczych zdarzeń. W tle sporów i walki o wpływy, ukazane są losy postaci, które próbują odnaleźć się w niepewnych czasach. Serial łączy elementy komedii i dramatu, ukazując zderzenie ludzkich ambicji i słabości z fenomenem, który wymyka się racjonalnemu wyjaśnieniu. Poprzez pryzmat wydarzeń, mogących mieć związek z obserwacjami UFO, serial analizuje mechanizmy dezinformacji i sposoby, w jakie ludzie interpretują rzeczywistość.

Siódmy sezon antologii "Czarne Lustro" to 6 nowych odcinków, z których każdy stanowi odrębną opowieść. W "Zwyczajnych ludziach" technologia wkracza w sferę życia i śmierci, gdy zrozpaczony mąż decyduje się na kontrowersyjny krok, by ratować żonę. "Bête Noire" to studium paranoi i nieufności, gdzie młoda kobieta zaczyna podejrzewać koleżankę z pracy o złowrogie intencje. "Hotel Reverie" przenosi widzów do wirtualnego świata, gdzie hollywoodzka gwiazda musi trzymać się scenariusza, aby wrócić do rzeczywistości. "Bawidełko" łączy elementy kryminału i science fiction, pokazując, jak wirtualna rzeczywistość może wpływać na nasze postrzeganie świata. "In Memoriam" to opowieść o pamięci i tęsknocie, w której technologia pozwala na dosłowne wejście w stare fotografie. Sezon zamyka kontynuacja kultowego odcinka "USS Callister", w której załoga uwięziona w wirtualnym świecie musi walczyć o przetrwanie.

Z kolei miłośnicy serialu "Ty" będą mogli obejrzeć piąty, finałowy sezon tej produkcji. Joe Goldberg powraca do Nowego Jorku, a jego życie ponownie zostaje wywrócone do góry nogami przez demony przeszłości. Ja (jeszcze?) nie należę do grona fanów tego tytułu, ale wszystko się może zmienić - czy finał będzie tak mocny?

Netflix - co nowego w kwietniu 2025? Tych premier nie przegap

W kwietniu na Netfliksie pojawią się również filmy, które były wyczekiwane od naprawdę długiego czasu. Jednym z nich jest "Chaos" z Tomem Hardym w roli głównej. To trzymający w napięciu thriller akcji, w którym zmęczony życiem gliniarz próbuje ocalić syna polityka. Z kolei film "iHostage" opowiada historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, kiedy uzbrojony mężczyzna wchodzi do sklepu Apple w centrum Amsterdamu. Już na początku miesiąca dostaniemy także nowe anime na podstawie kultowej serii gier "Devil May Cry". Z animacji zdecydowanie musimy też wspomnieć o "Moonrise", w którym mieszkańcy Księżyca będą toczyć zażartą walkę z mieszkańcami Ziemi.

Oprócz wymienionych tytułów w kwietniu na Netflixie pojawią się również inne interesujące produkcje. Warto wymienić m.in. serial sci-fi "Eternauta" opowiadający o walce z niewidzialnym zagrożeniem z kosmosu - to chyba dla mniej najciekawiej zapowiadająca się produkcja ze wszystkich, bo Netflix wielokrotnie pokazał, że jest w stanie dowozić historie science-fiction z różnych krajów. "Eternauta" to bowiem serial z Argentyny! Pojawi się także serial "Ransom Canyon". Netflix zaproponuje nam także film akcji "Poza jurysdykcją", "Poznaj Khumalosów", a dla fanów sportu dokument "Carlos Alcaraz: W swoim stylu".

Dla młodszych widzów Netflix przygotował m.in. animowaną wersję kultowej serii "Asteriks i Obeliks: Walka wodzów" oraz kolejne sezony seriali "Pokémon Horyzonty" i "Park Jurajski: Teoria chaosu". Miłośnicy dokumentów będą mogli obejrzeć m.in. wstrząsający dokument "Zła sława: Ciemna strona kidfluencingu" oraz serial "Punkty zwrotne: Wojna w Wietnamie".

Netflix kwiecień 2025 - pełna lista nowości