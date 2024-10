Kanały TVP za darmo w Player – kto może skorzystać?

Player staje się coraz ważniejszym graczem na polskim rynku VOD. Dziś do oferty platformy należącej do Warner Bros. Discovery trafiają podstawowe kanały Telewizji Polskiej, a to świetna opcja dla niewymagających widzów, którzy chcą oglądać telewizję online bez dodatkowych opłat. Co trzeba zrobić, żeby skorzystać?

Wybrane kanały TVP i TVN w jednej aplikacji

Od 1995 roku operatorzy telewizyjnie są objęci zasadą „must carry, must offer”, czyli obowiązkiem wprowadzania do oferty określonych przez KRRiT programów podstawowych – kierując się interesem dostarczania informacji, udostępniania dóbr kultury i sztuki, ułatwiania korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki i upowszechniania edukacji obywatelskiej (jak czytamy w dokumentach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji).

To rozporządzenie obejmuje dziś także platformy cyfrowe, a przykładem wywiązywania się z tego obowiązku jest właśnie współpraca między Player a Telewizją Polską. Jej efektem jest umożliwienie użytkownikom Player oglądania treści transmitowanych przez TVP1 TVP2 oraz TVP3 z 16 kanałami regionalnymi.

Cieszymy się, że użytkownicy Playera zyskają dostęp do kolejnych kanałów liniowych. Dzięki współpracy z Telewizją Polską nasz serwis wzbogaci się o jeszcze więcej różnorodnych i lubianych przez widzów treści. W tym sensie Player to najlepsza telewizyjna rozrywka, którą można mieć zawsze przy sobie – Maciej Gozdowski, group vice president – streaming w Warner Bros.

Co trzeba zrobić? Wystarczy założyć darmowe konto na Player i przejść do dedykowanej zakładki z kanałami TVP – dostęp nie wymaga subskrypcji. Przypomnijmy, że podobne funkcjonalności posiada także platforma TVP VOD. Możliwość posiadania kanałów TVP i TVN w jednej aplikacji może być jednak znacznie wygodniejszą opcją, zwłaszcza dla starszych internautów.