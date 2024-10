Prawie 1 milion wyświetleń! To będzie hit na Netflix!

Czy Netflix ujawni prawdę o UFO? Nadchodzi "Na tropie obcych" z George'em Knappem!

Netflix szykuje się do premiery nowego dokumentu, który może zmienić zdanie niejednego sceptyka. "Na tropie obcych" ("Investigation Alien") to produkcja obiecująca szerokie omówienie tematu UFO i to z udziałem legendarnego dziennikarza śledczego George'a Knappa. Zwiastun, który zgromadził już blisko milion wyświetleń na YouTube, ukazuje fragmenty wywiadów z byłymi wojskowymi, naukowcami i świadkami, którzy twierdzą, że posiadają dowody na istnienie pozaziemskich cywilizacji. Wśród nich pojawiają się m.in. były senator Harry Reid, który przez lata zabiegał o ujawnienie prawdy o UFO, oraz Bob Lazar, kontrowersyjna postać twierdząca, że pracował przy tajnych projektach rządowych związanych z odzyskiwaniem rozbitych statków kosmicznych.

Kim jest George Knapp?

George Knapp, zdobywca nagrody Peabody, to postać znana z wieloletniego zainteresowania zjawiskiem UFO. Jego reportaże, emitowane w stacji KLAS-TV w Las Vegas, przyniosły mu uznanie i rozgłos, zwłaszcza seria poświęcona Strefie 51, w której ujawnił szokujące informacje na temat tajnych projektów rządowych. Knapp nie ograniczał się jednak do samej Strefy 51. Jego dziennikarskie śledztwa dotyczyły również innych aspektów zjawiska UFO, takich jak obserwacje pilotów, relacje świadków i analiza tajnych dokumentów rządowych. Knapp jest autorem książki "Hunt for the Skinwalker", dokumentującej paranormalne wydarzenia na ranczu w Utah. Jego doświadczenie i wiedza czynią go idealnym przewodnikiem po labiryncie tajemnic związanych z UFO.

Na tropie obcych - nowy dokument Netflix o UFO

W programie "Na tropie obcych" Knapp zbada najnowsze doniesienia o obserwacjach UFO, analizując zeznania świadków i dokumenty rządowe. Dokument obiecuje ujawnić nieznane dotąd fakty na temat incydentu w Roswell, obserwacji nad Phoenix w 1997 roku oraz tajemniczych obiektów zarejestrowanych przez pilotów marynarki wojennej USA. Produkcja ma również poruszyć kwestię oficjalnego stanowiska rządu USA wobec zjawiska UFO, analizując zmiany w polityce informacyjnej na przestrzeni lat.

Netflix umie w dokumenty. Wznawia kultowe serie

Platforma odniosła też sukces z wznowieniem kultowego serialu "Niewyjaśnione tajemnice", który oryginalnie emitowany był w latach 1987-2002 przez NBC, a później przez CBS i Lifetime. Program cieszył się wówczas ogromną popularnością, gromadząc przed telewizorami średnio 15 milionów widzów. Stał się on kulturowym fenomenem, inspirując liczne filmy, książki i programy telewizyjne poświęcone paranormalnym zjawiskom. Nowe odcinki "Niewyjaśnionych tajemnic", choć nierówne pod względem jakości, przyciągnęły miliony widzów na Netflixie, co zaowocowało powstaniem trzech sezonów.

Netflix zdaje się mieć nos do dokumentów, które trafiają w gust widzów. Oprócz "Niewyjaśnionych tajemnic" platforma może pochwalić się takimi hitami jak "Making a Murderer", "Tiger King" czy "The Tinder Swindler". Te produkcje wywołały ogromne zainteresowanie mediów i społeczeństwa, generując dyskusje i kontrowersje. "Na tropie obcych" ma szansę dołączyć do grona tych dokumentalnych przebojów, rzucając nowe światło na jedną z największych zagadek naszych czasów.

Premiera "Investigation Alien" wpisuje się w trend rosnącego zainteresowania tematyką UFO. "Na tropie obcych" pojawi się w czasie, gdy temat UFO jest coraz częściej poruszany w mainstreamowych mediach. W ostatnich latach Pentagon opublikował oficjalne raporty na temat "niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych", a Kongres USA organizuje publiczne przesłuchania z udziałem wojskowych i przedstawicieli wywiadu. To wszystko sprawia, że "Na tropie obcych" ma potencjał, by stać się jednym z najważniejszych dokumentów o UFO. Premiera na Netflix odbędzie się 8 listopada.