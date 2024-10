Fala nowych seriali - ten tydzień to uczta dla widzów

Idź przodem, bracie

Polski serial akcji, który opowiada historię byłego członka elitarnej jednostki policyjnej, zmuszonego do odejścia ze służby po tym, jak podczas ważnej akcji dopadł go atak paniki. Niestety, to nie koniec jego problemów. Wkrótce odkrywa, że jego zmarły ojciec zostawił po sobie ogromne długi hazardowe. Zdesperowany, by spłacić wierzycieli i utrzymać się na powierzchni, podejmuje pracę jako ochroniarz w centrum handlowym. W tym miejscu, pozornie odległym od jego wcześniejszego życia, bohater dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych, ale szybko okazuje się, że świat przestępczy ma swoje macki wszędzie, a on sam zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę.

Łowcy skór

Dokument, który zagłębia się w mroczną stronę polskiej rzeczywistości lat 90. Twórcy serialu odkrywają przerażającą prawdę o makabrycznym procederze, jaki miał miejsce w Łodzi. Pracownicy pogotowia ratunkowego, w zmowie z właścicielami zakładów pogrzebowych, doprowadzali do śmierci pacjentów, by zarobić na ich "skórach", jak cynicznie nazywano informacje o zgonach. Seria, niczym thriller, ukazuje kulisy tej zbrodni, ukazując mechanizmy, które pozwoliły sprawcom bezkarnie działać przez lata.

Dyplomatka 2. sezon

W drugim sezonie Kate Wyler, ambasadorka USA w Wielkiej Brytanii, ponownie staje w obliczu międzynarodowych intryg i politycznych rozgrywek. Tym razem akcja przenosi się z Londynu do gorących punktów na mapie świata. Kate będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami szokujących wydarzeń z finału pierwszego sezonu. Śledztwo w sprawie zamachu prowadzi ją w niebezpieczne rejony, gdzie natknie się na siatkę spiskowców sięgającą najwyższych szczebli władzy. Jej relacja z mężem, Halem, również przechodzi próbę, gdy oboje muszą zmierzyć się z traumatycznymi przeżyciami i nowymi wyzwaniami.

Special Ops: Lioness 2. sezon

Akcja nabiera tempa, a walka z terroryzmem przenosi się bliżej domu. Joe (Zoe Saldaña), Kaitlyn (Nicole Kidman) i Byron (Michael Kelly) muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu, rekrutując do zespołu Lioness nową agentkę. Presja rośnie z każdą chwilą, a Joe musi zmierzyć się z osobistymi ofiarami, jakie poniosła jako liderka programu. W nowym sezonie zobaczymy, jak Cruz (Laysla De Oliveira) radzi sobie z konsekwencjami swojej pierwszej misji i jak rozwijają się jej relacje z Aaliyah (Stephanie Nur).

The Darkness

Islandzki serial kryminalny, który wciąga widza w mroczną i niepokojącą atmosferę Reykjaviku. Główną bohaterką jest doświadczona detektyw Hulda Hermannsdóttir, która stoi w obliczu przymusowej emerytury. Jednak zamiast spokojnie czekać na zasłużony odpoczynek, zostaje wciągnięta w śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa. Ofiarą jest młody mężczyzna, a wszystko wskazuje na to, że sprawa ma związek z tajemniczą przeszłością samej Huldy.

Hysteria!

Produkcja przenosi nas do lat 80. XX wieku, w sam środek społecznej paniki związanej z rzekomym satanizmem. W małym miasteczku w stanie Michigan zaginięcie lubianego gracza futbolu amerykańskiego wywołuje falę strachu i podejrzeń. Mieszkańcy zaczynają widzieć diabła w każdym cieniu, a szczególnie podejrzliwie patrzą na grupę outsiderów z lokalnego liceum, którzy grają w zespole heavymetalowym. Chcąc wykorzystać panującą atmosferę i zyskać rozgłos, młodzi muzycy podszywają się pod satanistów.

Ktoś, gdzieś 3. sezon

Nowe odcinki kontynuują ciepłą i pełną humoru opowieść o Sam, kobiecie po czterdziestce, która próbuje odnaleźć swoje miejsce w rodzinnym miasteczku Manhattan w Kansas. W nowym sezonie życie Sam nabiera rozpędu - jej relacja z Joelem wkracza w nowy etap, a ona sama coraz śmielej realizuje swoje marzenia. Jednak nie wszystko układa się po jej myśli. Musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, zarówno osobistymi, jak i zawodowymi, a także pomóc bliskim w pokonywaniu ich własnych problemów.