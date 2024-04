Mija drugi miesiąc działalności Kanału Zero, więc Krzysztof Stanowski wrzucił na X (wcześniej Twitter), krótkie podsumowanie. Jest gorzej niż w lutym, ale nie ma jeszcze powodów do paniki. Kanał Zero nadal świetnie zarabia na reklamach YouTube.

Kanał Zero - spadek odsłon i zarobków

Tego pewnie można było się spodziewać. Po pierwszym bardzo mocnym miesiącu działalności, kiedy to liczba wyświetleń filmów sięgnęła 55 mln, w kolejnym Kanał Zero zaliczył wyraźny spadek. Według informacji jakie opublikował Krzysztof Stanowski, w marcu filmy na Kanale Zero wyświetlono niespełna 39 mln razy (spadek o 30%), co przełożyło się na zarobki na poziomie 630 tys. złotych, czyli o 150 tys. złotych mniej (niespełna 20%) niż miesiąc wcześniej. Nie jest to oczywiście jedyne źródło przychodów tego kanału, który ma wielu innych sponsorów, ale daje pewne rozeznanie na temat tego ile można zarobić na YouTube.

W marcu znacząco też zwolniło tempo w jakim przybywa nowych subskrybentów. Nie przeszkodziło to jednak w przekroczeniu liczby 1 mln subskrypcji i wyprzedzeniu pod tym względem Kanału Sportowego. Kanał Zero to bez wątpienia obecnie jedno z najpopularniejszych i najbardziej opiniotwórczych miejsc na polskim YouTubie i nic nie zapowiada aby tendencja spadkowa dalej się utrzymywała. Pierwszy miesiąc był czasem gdy wiele osób chciało sprawdzić czym tak naprawdę jest projekt Stanowskiego i zapewne nie wszystkim przypadł on do gustu. Patrząc jednak na wyświetlenia poszczególnych filmów, baza widzów jest całkiem pokaźna.

W zeszłym miesiącu najpopularniejsze były materiały o Gazecie Wyborczej, w których Stanowski odnosił się do zarzutów jakie stawiano mu w publikacjach tego medium. Pierwszy film w ciągu dwóch tygodni zebrał niemal 1,5 mln wyświetleń, a drugi w ciągu tygodnia dobił prawie do miliona, więc jak widać kontrowersje i wzajemna wymiana oskarżeń bardzo dobrze się sprzedają. Pozostałe formaty nie miały aż tak dużej oglądalności, prym wiedzie audycja Mazurek & Stanowski, w której obaj dziennikarze bez skrupułów komentują polityczne wydarzenia ostatniego tygodnia. To także dobrze pokazuje czego oczekują widzowie Kanału Zero.