Podróżowanie po Polsce może być lepsze. Poznajcie pomysły ekspertów na nową mobilność

Co zrobić, żeby nowa mobilność stała się lepsza? Polskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ma na to mnóstwo pomysłów.

Biała Księga Nowej Mobilności — co to jest?

„Biała Księga Nowej Mobilności” opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (PSPA) to kompleksowy dokument, który ma na celu usunięcie głównych barier rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce. Zgodnie z informacjami podawanymi przez PSPA, współpracowało przy niej ponad 250 partnerów, w tym 10 kancelarii prawnych i firm doradczych. Dokument ten zawiera ponad 120 konkretnych propozycji legislacyjnych w 12 kluczowych obszarach nowej mobilności.

Źródło: PSPA

Przedstawiciele rządu, w tym Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak, Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek, otrzymali kompleksowy plan rozwoju nowej mobilności w Polsce. „Biała Księga Nowej Mobilności” obejmuje ponad 120 postulatów zmian regulacyjnych i systemowych, mających na celu eliminację głównych barier hamujących elektryfikację polskiego transportu. Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, komentuje:

W ostatnich latach rozwój nowej mobilności nie znajdował się na liście priorytetów administracji publicznej. W obliczu globalnych trendów konieczne jest wprowadzenie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce na drogę transformacji w kierunku zeroemisyjnym. W przeciwnym wypadku stracimy historyczną szansę na wzrost innowacyjności całej gospodarki i na umocnienie pozycji polskich firm w globalnym łańcuchu dostaw. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom PSPA przygotowało zbiór konkretnych, gotowych do wdrożenia rozwiązań regulacyjnych. Inicjując projekt „Białej Księgi” założyliśmy, że na drodze do likwidacji barier rozwoju elektromobilności pierwszym krokiem powinno być ich prawidłowe zidentyfikowanie, a następnie czynne zaangażowanie w projekt tych podmiotów, których bezpośrednio i pośrednio dotyczą nasze postulaty. Od tempa wdrożenia postulatów ujętych w „Białej Księdze” zależy nie tylko tempo dekarbonizacji transportu oraz wzrostu gospodarczego w kolejnych latach, ale również realizacja przez Polskę wymogów wyznaczonych przez unijne regulacje, takie jak np. rozporządzenie AFIR.

Źródło: PSPA

Elektromobilność ma wielkie znaczenie

Zgodnie z dokumentem, zmiana globalna w kierunku napędów elektrycznych może być kluczowa dla utrzymania silnej pozycji polskiego sektora motoryzacyjnego, który obecnie generuje 8% polskiego PKB i tworzy około 400 tysięcy miejsc pracy. Polska ma szansę stać się potęgą gospodarczą w branży motoryzacyjnej Europy, ale musi działać szybko, aby uniknąć wykluczenia z łańcucha dostaw, co grozi redukcją zatrudnienia i spadkiem PKB. Decyzje podejmowane w najbliższych miesiącach i latach będą kluczowe dla tego, czy Polska będzie liderem w długoterminowej zielonej transformacji i neutralności klimatycznej Europy, czy też pozostanie biernym obserwatorem.

Do tego nie można zapomnieć o ładowaniu BEV. Infrastruktura ładowania dla pojazdów elektrycznych rozwija się w Polsce wolniej niż w większości państw członkowskich, co stawia pod znakiem zapytania osiągnięcie celów unijnych. Niedoskonałe przepisy prawne i liczne przeszkody administracyjne stanowią główny powód opóźnionego rozwoju elektromobilności w Polsce. Często normy prawne nie odzwierciedlają aktualnych warunków rynkowych, wprowadzane są z opóźnieniem, a proces dekarbonizacji jest ograniczony przez lukę w legislacji.

Źródło: PSPA

Jakie pomysły ma PSPA?

Propozycje zmian regulacyjnych zawarte w "Białej Księdze Nowej Mobilności" obejmują różnorodne obszary, takie jak:

Dostępność infrastruktury ładowania dla wszystkich użytkowników.

Kwestie związane z infrastrukturą budynkową oraz standardami technicznymi stacji ładowania.

Podatki i opłaty, w tym również stawki taryfowe.

Tworzenie stref oczyszczonego transportu.

Rozwój transportu ciężkiego (eHDV).

Implementacja Dyrektywy RED II/III.

Strategia Nowej Mobilności.

Aspekty związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Regulacje dotyczące baterii.

Ocena wpływu elektromobilności na rozwój gospodarczy.

Realizacja programu „Mój Elektryk”.

Rozwój pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych.

W zakresie infrastruktury prywatnych stacji ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, propozycje zawarte w „Białej Księdze” mają na celu ułatwienie procesu instalacji. Wskazane postulaty obejmują na przykład umożliwienie właścicielowi instalacji stacji ładowania, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych. Obecnie wielu zarządców nielegalnie odmawia zezwolenia na montaż takiego urządzenia.

Źródło: PSPA

Ponadto, w celu ułatwienia procesu ładowania samochodów elektrycznych w domu, „Biała Księga” proponuje wyłączenie spod obowiązku badań technicznych UDT stacji ładowania nieogólnodostępnych o mocy do 11 kW (a nawet do 22 kW, jeśli są one bezpośrednio podłączone do sieci dystrybucyjnej). Dużo miejsca poświęcono także kwestiom podatkowym. Do kluczowych postulatów w tej dziedzinie należy wprowadzenie możliwości odliczenia 100% VAT przy zakupie i użytkowaniu pojazdów elektrycznych oraz zakupie energii zużywanej do ich ładowania. Jest to istotny bodziec dla rozwoju elektromobilności, który może obejmować większą liczbę potencjalnych beneficjentów niż programy dopłat ograniczone budżetowo. Albert Kania, Senior New Mobility Manager w PSPA, mówi:

Opisane w „Białej Księdze” postulaty odnoszą się również do stref czystego transportu. Ich celem jest zachęcenie samorządów do wdrażania SCT oraz ułatwienie nadzoru nad przestrzeganiem wprowadzanych ograniczeń. Dotyczą zniesienia ograniczeń godzinowych dopuszczenia wjazdu do SCT oraz rezygnację z ograniczenia możliwości poboru opłat jedynie do 3 lat od dnia ustanowienia strefy.

Źródło: Unsplash @chuttersnap

Biała Księga Nowej Mobilności to potrzebna rewolucja?

„Biała Księga Nowej Mobilności” zawiera również postulaty z zakresu nowej mobilności (między innymi prawnego zdefiniowania i skodyfikowania transportu współdzielonego czy uprzywilejowania pojazdów współdzielonych w przestrzeni miejskiej) oraz implementacji do polskiego porządku prawnego założeń dyrektywy RED II/RED III (wprowadzającej na przykład wymogi w zakresie minimalnego udziału OZE w sektorze transportu, jak również umożliwiającej operatorom infrastruktury ogólnodostępnej uczestniczenia w tzw. mechanizmie „carbon credits”).

Przedstawione przez PSPA postulaty przewidują także podjęcie prac nad regulacjami w obszarze rozszerzonej odpowiedzialności producentów baterii oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających realizację obowiązków w zakresie zbierania i przetwarzania zużytych akumulatorów. Opracowanie zawiera także katalog instrumentów wspierających transformację polskiego przemysłu motoryzacyjnego w kierunku produktów dla elektromobilności (w tym obniżenie kosztów nabywania energii dla odbiorców realizujących europejskie polityki klimatyczne wraz z rekompensatą dla OSD). Cały rozdział „Białej Księgi” poświęcono również przepisom ułatwiającym testowanie samochodów autonomicznych na polskich drogach i prowadzenie prac wdrożeniowych w tym obszarze. Co o tym sądzicie?

Źródło: PSPA