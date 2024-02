Japan Rail Pass do kupienia w KOLEO!

Japan Rail Pass to imienne bilety okresowe - na 7 dni, 14 dni i 21 dni, które pozwalają na podróże pociągami, autobusami oraz promami Japan Railways. W zasadzie to jest taki voucher, który możemy później wymienić na bilet już w Japonii, w terminie 3 miesięcy od jego zakupu.

Możemy go kupić za pośrednictwem KOLEO przed wyjazdem i w złotówkach, w Japonii kupimy go tylko w jenach. Tak więc, przydać się to może jako zakup w formie prezentu czy pokrycia części kosztów wymarzonej podróży do Japonii dla bliskiej osoby.

W celu wymiany vouchera na bilet Japan Rail Pass należy okazać ważny paszport z wizą. Ważne jest by po przybyciu do Japonii zadbać o uzyskanie pieczątki „temporary visitor”, bez której voucher nie będzie mógł być wymieniony na bilet Japan Rail Pass.

W jakich cenach? Bilet na 7 dni na II klasę dla osoby dorosłej kosztuje 1 553 zł, na 14 dni 2 395 zł, a na 21 dni - 2 956 zł.

Czy to się opłaca? Akurat nasz redaktor Kamil Świtalski regularnie podróżuje do Japonii, więc mamy informacje z pierwszej ręki. Co do cen, właśnie niedawno miała miejsce dość znaczna podwyżka za bilety Japan Rail Pass:

7 dni – ¥ 50 000 (podwyżka o 67%),

14 dni – ¥ 80 000 (podwyżka o 69%),

21 dni – ¥ 100 000 (podwyżka o 65%).

50 000 jenów to aktualnie około 1 353 zł, więc w KOLEO nie jest to zbyt duży narzut. Generalnie warto zaopatrzyć się w go przed wyjazdem, o ile lubimy podróże pociągami, a nie zbyt dobrze znosimy podróże samolotami, które akurat w Japonii są tańsze od pociągów.



Dla przykładu podróż pociągiem w jeną stronę z Osaki do Tokio kosztuje około 400 zł (shinkansenem, ale Japan Rail Pass akurat go obejmuje), a samolotem 260 zł,- w tej cenie bez problemu można znaleźć takie tanie loty w obie strony. Inna sprawa, to czasy przejazdów, ale mowa tu o preferencjach podróżowania.



Więcej szczegółów oraz samą opcję zakupów voucherów na bilety Japan Rail Pass, znajdziecie na dedykowanej stronie KOLEO.

Źródło: KOLEO.