Sto tysięcy subskrypcji na YouTube w dzień i zero filmów. Jak on to zrobił?

Kanał Zero nie opublikował jeszcze żadnego filmu, a już ma 100 tysięcy subskrybentów. I to zaledwie w jeden dzień od pierwszej informacji o jego istnieniu! Jak to możliwe? Odpowiedź ma imię, nazwisko i wielką popularność w sieci: Krzysztof Stanowski.

Ostatnie dni w mediach społecznościowych upływają pod znakiem konfliktu między założycielami Kanału Sportowego. Mateusz Borek wyraził swój żal wobec Krzysztofa Stanowskiego, a ten zapewne nie pozostanie dłużny. Niezwłocznie zapowiedział, że opublikuje swoją wersję wydarzeń, które doprowadziły do jego odejścia z projektu. Gdzieś obok rodzi się zupełnie nowa inicjatywa Krzysztofa Stanowskiego. Jak sam przyznał, jest to największy z jego dotychczasowych projektów. Mając na uwadze dotychczasowy dorobek Stanowskiego (m.in. Weszło, Kanał Sportowy) zapowiada się coś naprawdę wielkiego w skali polskiego YouTube'a. Czym konkretnie będzie Kanał Zero?

Kanał Zero ma już sto tysięcy subskrybentów i żadnego filmu

Niestety na ten moment nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie udzielił jej sam Krzysztof Stanowski. Wiemy jedynie, że będzie to jego w pełni autorski projekt. Czy to wypali? Mając na uwadze wielką popularność dziennikarza sportowego w mediach społecznościowych, można być o to spokojnym. Dość powiedzieć, że Stanowski zaprosił obserwujących jego social media do subskrybowania Kanału Zero całkiem niedawno. Rezultat? Przeszło 100 tysięcy nowych subskrybentów w jeden dzień.

Jak to w ogóle możliwe, że Kanał Zero zdobył aż tak dużo subskrybentów, mimo że nie opublikowano tam jeszcze żadnego filmu? Odpowiedzią jest sam Krzysztof Stanowski. Na ten moment to zdecydowanie najpopularniejszy dziennikarz w polskich mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformie X. Publikowane przez niego wpisy osiągają gigantyczne zasięgi, dlatego nie dziwi fakt, że wśród osób, do których dotarła informacja o nowym kanale, znalazło się przeszło 100 tysięcy chętnych na jego zasubskrybowanie w ciemno.

Czym będzie zajmował się Kanał Zero?

Wcześniej wspomnieliśmy, że na ten moment nie wiadomo, czemu tak właściwie będą poświęcone treści publikowane na Kanale Zero. Jego nazwa nawiązuje do obraźliwego określenia, jakiego wobec Stanowskiego użył Marcin Najman – dziennikarskie zero, a także do formatu na Kanale Sportowym o właśnie takim tytule. Można się zatem spodziewać, że znajdą się tam bardzo podobne treści do tego, co dotychczas Stanowski publikował na Kanale Sportowym.

O czym konkretnie mowa? Najsłynniejsze filmy z udziałem Stanowskiego to chociażby rozmowy z gwiazdą freak fightów, wspomnianym wyżej Marcinem Najmanem czy publicystą o skrajnie lewicowych poglądach – Jasiem Kapelą. Olbrzymi zasięg zdobyły również filmy, w których Stanowski demaskuje rzeczywiste osiągnięcia celebrytki Natalii Janoszek.

Jest bardzo prawdopodobne, że do obsady Kanału Zero dołączy dziennikarz Robert Mazurek, który współpracował z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Sportowym. Oznacza to, że jednym z tematów, którymi zajmie się Kanał Zero będzie polityka. Bardzo możliwe, że nie zabraknie również tematów popularnonaukowych. Gośćmi Stanowskiego na Kanale Sportowym byli m.in. prof. Andrzej Dragan czy dr Tomasz Rożek. Czy pojawią się na Kanale Zero? To również możliwe, zwłaszcza że jedna z pierwszych zapowiedzi startu kanału utrzymana jest w naukowym klimacie:

Kiedy wystartuje Kanał Zero?

Zgodnie z zapowiedzią Krzysztofa Stanowskiego Kanał Zero wystartuje 1 lutego 2024 roku, co zbiega się w czasie z końcem okresu wypowiedzenia umowy o pracę między Stanowskim a Kanałem Sportowym. Ile do tego czasu uda się uzbierać subskrypcji na nowym kanale? Można śmiało założyć, że liczba 100 tysięcy zostanie co najmniej podwojona.