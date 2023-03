Kalkulator emerytury ZUS. Jej wysokość wyliczyć możecie sami

W 2020 r. ZUS wprowadził niemałą rewolucję. Z uwagi na pandemię koronawirusa Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianach w informowaniu o wysokości przyszłej emerytury - działo się to raz w roku przy okazji waloryzacji składek emerytalnych. W roku "pandemicznym" by można było otrzymać prognozę na papierze, trzeba było składać odpowiednie wnioski. Nieco łatwiej mieli ci, którzy potrafili korzystać z portalu PUE ZUS.

PUE ZUS to bez wątpienia jeden z tych serwisów od państwowych urzędów, po których obywatele nie do końca potrafią się poruszać. Sam należę do tej kategorii. Gdy tylko zaglądam na stronę zus.pl i loguję się do swojego konta PUE jestem zagubiony. Gdzie szukać interesujących mnie informacji? Gdzie znaleźć odpowiedzi i złożyć odpowiednie dokumenty? Łatwo nie jest. O tym, jak sprawdzić stan konta, jakiś czas temu pisał Grzegorz, który krok po kroku pokazywał jak to zrobić. W tym samym serwisie dostępny jest kalkulator emerytalny:

Kalkulator emerytalny służy do obliczania prognozowanych wysokości świadczeń przyznawanych po raz pierwszy, wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obliczona przy pomocy kalkulatora prognozowana wysokość: emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Kalkulator emerytalny ZUS z nowymi funkcjami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich dniach poinformował, że serwis PUE ZUS doczekał się nowej funkcjonalności związanej z kalkulatorem emerytalnym. Dzięki niej możemy się dowiedzieć jak będzie wyglądało świadczenie w zależności od momentu, w którym na nie przechodzimy. Do tej pory przewidywaną emeryturę można było wyliczyć w serwisie internetowym wyłącznie na kolejne lata. Wyliczenie przyznawanego w trwającym roku świadczenia można było uzyskać tylko w punktach obsługi klienta, podczas e-wizyty oraz u konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS. Teraz to się zmieniło.

Jak działa nowy kalkulator emerytalny dostępny na PUE ZUS?

Mężczyznom, którzy kończą w tym roku 65 lat, oraz kobietom, które kończą w tym roku 60 lat, kalkulator automatycznie podpowie jako miesiąc przejścia na emeryturę:

bieżący miesiąc – jeśli w momencie obliczeń już skończyli 60 lub 65 lat,

miesiąc urodzin – jeśli w momencie obliczeń jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Jeśli natomiast klient wybierze kolejny rok, np. 2024 lub lata następne, kalkulator automatycznie przekieruje go do kalkulatora prognozy emerytury w kolejnym roku lub w następnych latach. Wszystkie informacje związane z emeryturami można znaleźć na stronach ZUS i w serwisie PUE ZUS do którego zalogujecie się loginem/hasłem po wcześniejszej rejestracji lub wykorzystując Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub bankowość elektroniczną.

Ważne jest jednak to, że kalkulator emerytalny dostępny w internetowym serwisie PUE ZUS i u doradców emerytalnych (na e-wizycie, w Centrum Obsługi Telefoniczne lub w placówkach ZUS) przeznaczony jest dla osób, które nie mają jeszcze przyznanego świadczenia emerytalnego.

​Dzięki PUE można załatwiać wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi przez internet, bez wychodzenia z biura lub domu, także poza godzinami działania urzędów: