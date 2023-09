Czy Polak odczaruje nudne ekrany blokady smartfonów?

KAIKAINOW to rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, która dostarcza użytkownikowi spersonalizowane treści na ekranie blokady. Daje dostęp do bieżących wydarzeń oraz rozrywki na ekranach smartfonów - bez konieczności ich odblokowywania.

Cosmose AI - firma założona w 2014 roku przez Mirona Mironiuka jest globalną platformą łączącą zalety handlu online i tradycyjnego. Skupia się na dostarczaniu konsumentom wysokiej jakości doświadczeń zakupowych. Firma wyróżnia się innowacyjną technologią, która zdobyła uznanie w rankingach najbardziej obiecujących firm na świecie przygotowywanych przez Forbes i Financial Times. Cosmose AI dostarcza swoje rozwiązania dla renomowanych marek o światowym zasięgu, w tym LVMH, Richemont, L'Oréal i Estée Lauder.

Firma, którą stworzył Polak, ogłosiła teraz wprowadzenie na rynek swojego nowego produktu. KAIKAINOW ma być odpowiedzią na nudne i pozbawione "życia" ekrany blokady naszych telefonów. Rozwiązanie to ma oddawać w ręce użytkowników smartfonów spersonalizowane do ich potrzeb możliwości nauki oraz dostęp do wiadomości i rozrywki. Jak podkreślają jej twórcy, dzięki wykorzystaniu KAIKAINOW zmieni się sposób interakcji z naszymi urządzeniami mobilnymi.

KAIKAINOW ma tchnąć życie w ekrany blokady smartfonów

Użytkownicy smartfonów sprawdzają średnio 80 razy dziennie ekrany blokady swoich urządzeń, zawsze widząc tę samą tapetę. Wyobraźmy sobie, że zamiast ciągle oglądać jeden obraz, teraz dodatkowo zobaczymy spersonalizowane i dopasowane do nas treści. KAIKAINOW zamienia dość bezużyteczny nawyk w potężne narzędzie edukacyjne i rozrywkowe, a za zaangażowanie nagradza użytkowników.

- mówi Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI.

KAIKAINOW to technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję do dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych treści związanych z bieżącymi wydarzeniami, słownictwem do nauki języków obcych, grami i inspirującymi historiami na ekranie smartfonu. Rozwiazanie oferuje również wirtualny portfel, w którym użytkownicy mogą gromadzić punkty zdobywane za naukę, interakcje i czytanie treści. Punkty następnie mogą wykorzystać do zakupów online lub offline, zależnie od dostępnych ofert.

Kto z tego skorzysta? W pierwszej kolejności rozwiązanie trafia na rynek azjatycki, ale nie niewykluczone, że w przyszłości pojawi się też w innych krajach. KAIKAINOW zainteresowało się już pięciu producentów smartfonów, w tym OPPO i realme, co znaczy, ze użytkownicy smartfonów tych firm mogą korzystać z funkcji oferowanych przez COSMOS AI bez pobierania aplikacji. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji na ekranie smartfonu użytkownikowi wyświetlają się wyselekcjonowane i dopasowane do jego preferencji treści dotyczące bieżących wydarzeń, słówka pomagające uczyć się języków obcych, gry lub inspirujące historię, które są wyświetlane naprzemiennie z wygaszaczem ekranu na jego smartfonie.

Źródło: Materiały prasowe