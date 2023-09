Procreate Dreams. Twórcy kultowego narzędzia zapowiadają rewolucyjną aplikację!

Procreate to jedna z tych aplikacji, dla których kupuje się iPada, a nie tablet z Androidem. Nie przesadzam ani trochę. Od lat to właśnie ta aplikacja potrafi przyciągnąć do siebie miłośników typografii, ilustratorów i inne twórcze jednostki. Dlaczego akurat Procreate? Cóż — to po prostu jedna z tych aplikacji, które swoją formą zaskarbiły serce tłumów. Nie ma abonamentu (płacisz raz, raptem 69,99 zł), ma wokół siebie ogromną społeczność (stąd tysiące ofert z pędzlami, setki samouczków itd.), a poza tym twórcy od lat udowadniają jak bardzo są fair. Regularnie serwują nowe opcje (i to nie tylko te związane z ilustracjami, ale także modelowaniem 3D czy animacjami). A teraz twórcy oprogramowania zapowiadają zupełnie nową aplikację: w całości dedykowaną... animacji właśnie!

Procreate Dreams. Nowe narzędzie do animacji od Savage Interactive!

Procreate Dreams to nowa aplikacja, która ma trafić na rynek 22 listopada. Skoro udało się wywrócić rynek oprogramowania do rysowania do góry nogami, teraz Savage Interactive idą dalej — i próbują zrobić to samo z animacjami. Obiecują, że będzie to propozycja absolutnie dla każdego — niezależnie od tego, jak wielkie ma w temacie doświadczenie. Proste gesty, wsparcie Apple Pencila, dopełnienie tego i owego algorytmami AI — to wszystko ma zapewnić zupełnie nowe doświadczenia każdemu, kto chciałby spróbować swoich sił w świecie animacji. Kilka linii czasowych, opcja zręcznego miksowania animacji, rysunków, keyframingu i edycji wideo — wszystko to w jednej aplikacji która... sprzedawana będzie w formie pełnego, płatnego raz, produktu! Twórcy wycenili go na 20 dolarów (czyli około 120 złotych w polskim App Store).

Jeżeli jesteście użytkownikami Procreate i zechcecie spróbować swoich sił z nowym oprogramowaniem — mam dobrą wiadomość. Procreate Dreams będzie posiadało pełne wsparcie dla pędzli które tam zgromadziliście / stworzyliście. Co więcej: aplikacja będzie perfekcyjnie współpracować ze starszym rodzeństwem i tamtejszymi projektami. Ekipa Savage Interactive wierzy, że ich nowy program zmieni oblicze branży animacji, jak zrobiło to z ilustracjami. Czy się uda? Przekonamy się już za kilka tygodni!