Biedronka wyprzedaje przydatną elektronikę. Ceny nawet przez pół

Sklep internetowy Home Biedronka ruszył z kolejną edycją letnich promocji, które potrwają do 27 lipca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Wśród produktów objętych zniżką znalazły się m.in. urządzenia AGD, sprzęt RTV oraz akcesoria do domu. Rabaty sięgają nawet 57%, a niektóre artykuły są dostępne z darmową dostawą.

Home Biedronka z dużymi przecenami na elektronikę

Na szczególną uwagę zasługuje beztłuszczowa frytkownica HOFFEN o pojemności 5 litrów, dostępna już za 169 zł zamiast 399 zł. Urządzenie oferuje aż 8 programów, możliwość regulacji temperatury od 80 do 200°C oraz funkcję przypominającą o obracaniu potraw. Na ekranie dotykowym użytkownik może z łatwością kontrolować czas i temperaturę smażenia.

Fani zdrowego gotowania powinni zwrócić uwagę także na blender wielofunkcyjny ELDOM BL220. Teraz kosztuje tylko 119 zł, co oznacza 40% zniżki względem wcześniejszej ceny. Urządzenie dysponuje mocą 1200 W, regulacją obrotów oraz funkcją turbo, dzięki czemu z łatwością poradzi sobie zarówno z miksowaniem owoców, jak i przygotowaniem ciasta czy koktajli.

Dla osób szukających nowego telewizora przygotowano atrakcyjną ofertę na model UD 32GW5210S z funkcją Google TV i rozdzielczością HDR. Obecnie można go nabyć za 519 zł, czyli o 48% mniej niż jego wcześniejsza cena wynosząca 999 zł. Dostępne są także inne rozmiary ekranów: 43, 50, 55 oraz 65 cali, a wszystkie modele można zamówić przez internet z opcją darmowej dostawy.

Równie kuszącą propozycją jest odkurzacz pionowy GREENOTE GSC55, który można kupić za 399 zł, czyli o 55% taniej. Oferuje on bezszczotkowy silnik o mocy 300 W, siłę ssania do 26 kPa oraz baterię 2200 mAh. Do zestawu dołączono również elektroszczotkę z podświetleniem LED, co ułatwia sprzątanie nawet w ciemniejszych zakamarkach mieszkania.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb