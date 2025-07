Elektronarzędzia Parkside znacznie taniej w Lidlu. Jest jeden haczyk

Miłośnicy majsterkowania mają powód do radości, gdyż Lidl przygotował wyjątkową ofertę na profesjonalne elektronarzędzia marki Parkside, dostępne wyłącznie online na stronie lidl.pl. Promocja obowiązuje od poniedziałku 21 lipca do niedzieli 27 lipca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Dzięki rabatom wynoszącym nawet 230 zł, to idealny moment, by uzupełnić swój warsztat o wysokiej jakości sprzęt. Jest jednak jeden haczyk. Mianowicie, by skorzystać z promocji, konieczne jest posiadanie aplikacji Lidl Plus.

Lidl rozpieszcza majsterkowiczów

Największą uwagę przyciąga akumulatorowa piła taśmowa 20 V, której cena została obniżona z 499 zł na 269 zł. Piła taśmowa to niezastąpione narzędzie w każdym warsztacie ze względy na precyzję, mobilność i wydajność, oraz możliwość cięcia drewna, metalu czy tworzyw sztucznych. Aby skorzystać z promocji, wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.

Kolejną perełką w ofercie jest akumulatorowa frezarka obrotowa 20 V, dostępna teraz za 109 zł zamiast 199 zł. Kompaktowe rozmiary i wszechstronność tego urządzenia sprawiają, że jest ono doskonałe do precyzyjnej obróbki drewna, plastiku czy metalu – zarówno w domowym warsztacie, jak i w pracy zawodowej.

Nie zabrakło również promocji na wielofunkcyjne narzędzie 3 w 1 – również w wersji akumulatorowej (20 V). Teraz można je nabyć za 169 zł (zamiast 249 zł), co oznacza 80 zł oszczędności. W zestawie znajdują się wymienne końcówki do szlifowania, wiercenia i cięcia, co czyni to urządzenie niezastąpionym pomocnikiem przy każdej pracy remontowej czy montażowej.

Wszystkie oferowane produkty wymagają aktywacji kuponu promocyjnego w aplikacji Lidl Plus. Oferta nie dotyczy stacjonarnych sklepów i obowiązuje wyłącznie online.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb