Castorama wyprzedaje elektronarzędzia większego gabarytu. Sprzęt MacAllister tańszy

W najnowszej ofercie promocyjnej Castorama przygotowała promocje na większe narzędzia i sprzęt warsztatowy, po które najlepiej podjechać samochodem i to z ze sporym miejscem w bagażniku. Urządzenia z pewnością zainteresują zarówno majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Wśród przecenionych urządzeń znalazły się odkurzacze warsztatowe, myjki ciśnieniowe, zestawy elektronarzędzi, a także kosiarki spalinowe. To dobry moment, by uzupełnić swój warsztat o sprzęt wyższej klasy w atrakcyjnych cenach.

Reklama

Castorama wyprzedaje większe elektronarzędzia

Największym hitem aktualnej oferty jest niewątpliwie myjka ciśnieniowa Kärcher K 7 Premium Smart Control Flex Home, dostępna teraz w cenie 2198 zł zamiast 2698 zł. To oszczędność aż 500 zł, ale to nie wszystko. Przy zakupie tego modelu klienci mogą za symboliczną złotówkę dokupić automatyczny bęben z wężem (o wartości 698 zł). Myjka o maksymalnym ciśnieniu 180 barów i mocy 3000 W została wyposażona w zestaw do czyszczenia kamienia i tarasów T-Racer T 7.

Dla tych, którzy szukają niezawodnych narzędzi do warsztatu, Castorama proponuje zestaw bezszczotkowych elektronarzędzi DeWalt 18 V (model DCK2080P2T-QW) za 1598 zł. W skład kompletu wchodzą wiertarko-wkrętarka udarowa DCD796 i szlifierka kątowa DCG405, a całość uzupełniają dwa akumulatory 5 Ah, ładowarka oraz systemowa walizka TSTAK. To sprzęt o solidnych parametrach, z momentem obrotowym sięgającym 70 Nm i średnicą tarczy szlifierki 125 mm.

Miłośnicy majsterkowania i remontów domowych mogą sięgnąć po warsztatowy odkurzacz MacAllister S/M o pojemności 30 litrów, który oferuje funkcję odkurzania na mokro i sucho. Jego moc 1400 W i zsynchronizowane gniazdo do pracy z elektronarzędziem czynią z niego sprzęt do zadań specjalnych – teraz dostępny za jedyne 328 zł. W ofercie znalazła się także ukośnica z posuwem 1500 W za 468 zł, idealna do precyzyjnego cięcia drewna i płyt, oraz szlifierka do gipsu 600 W za 498 zł, która ułatwi prace wykończeniowe.

Z myślą o pielęgnacji ogrodu, Castorama przygotowała promocję na kosiarkę spalinową z napędem MacAllister w cenie 1098 zł. Napędzana silnikiem Briggs & Stratton 550E, kosiarka dysponuje mocą 2,1 kW, szerokością koszenia 46 cm i pojemnym koszem na trawę o pojemności 60 litrów. To doskonały wybór dla osób posiadających większy trawnik, które szukają wydajnego i niezawodnego sprzętu.

Oferta promocyjna obowiązuje do 29 lipca.

Grafika: depositphotos