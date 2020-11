JVC wprowadza na polski rynek dwie linie telewizorów VA8000 oraz VA3000. Charakteryzują się one przede wszystkim lekkim wzornictwem. Model VA8000 to minimalistyczny, bezramkowy design, natomiat w VA3000 widać nieco większe ramki. Oba telewizory posiadają ekrany LED pracujące w rozdzielczości 4K/UHD 3840 x 2160 pikseli i wspierają HDR10 oraz Dolby Vision. Dzięki Micro Dimming, dostosowują poziom jasności diod LED do potrzeb obrazu telewizyjnego. Pozwala to na wyświetlanie ciemniejszych czerni i jaśniejszych bieli, dbając o optymalny kontrast i czystość obrazu. Za dźwięk odpowiada system system Dolby Audio wraz z bezstratnym transferem audio zapewnionym przez format kodowania DTS HD.

Telewizory JVC VA8000 i VA3000 już w Polsce

Oba modele pracują w oparciu o system Android TV 9.0 dający dostęp do bogatej biblioteki aplikacji, Asystenta Google czy funkcji Chromecast umożliwiającej szybkie klonowanie obrazu z aplikacji na telefonie, komputerze, czy udostępnianie zdjęć i nagrań wideo. Dzięki wsparciu Bluetooth telewizory JVC pozwalają na bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami — komputerami, słuchawkami, czy amplitunerami kina domowego.

Producent chce dotrzeć ze swoimi nowymi telewizorami do osób, które nie chcą wydać majątku na tego typu sprzęt. Modele JVC VA8000 i VA3000 mają być przystępne cenowo. Czy jednak za stosunkowo niską ceną idzie także jakość? Ciężko jest mi to ocenić w tym momencie. Odpowiedź na to pytanie przyniosą dopiero pierwsze testy sprzętu. Na nie też jeszcze przyjdzie trochę poczekać — tym bardziej, że telewizory dopiero trafiły do sprzedaży w Polsce. Pełną specyfikację JVC VA8000 i JVC VA3000 znajdziecie na oficjalnych stronach producenta. Oba telewizory różnią się przede wszystkim wyglądem zewnętrznym — ramkami i podstawą. Ich możliwości oraz oferowane funkcję są takie same.

Telewizory JVC VA8000 i VA3000. Dostępność i ceny w Polsce

Telewizor JVC VA8000 sprzedawany jest w rozmiarach 43, 55, 58 cali. Kosztuje odpowiednio 1599,99 zł, 1999,99 zł, 2199,99 zł. Wersje o przekątnej 50 i 65 cali powinny pojawić się w sprzedaży już wkrótce. JVC VA3000 dostępny jest teraz w trzech wariantach: 43-calowym za 1399,99 zł, 50-calowym za 1699,99 zł, 55-calowym za 1899,99 zł. W Polsce kupicie je w sklepach Media Expert.