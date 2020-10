Oprócz tego, Dolby Vision odróżnia się od HDR10 obecnością dynamicznych metadanych, które pozwalają osiągać jeszcze lepsze rezultaty w optymalizacji obrazu w stosunku do statycznych informacji i ustawień, którymi cechuje się HDR10. Utrzymywany jest między innymi ten sam poziom jasności ekranu, podczas gdy Dolby Vision dostosowuje go do każdej klatki obrazu. Obecnie ze względu na ograniczenia techniczne telewizorów, format Dolby Vision nie może zostać w pełni wykorzystany. Brakuje powiem matryc wspierających pełną, 12-bitową głębię barw. Dolby Vision jest zatem ograniczone do lepszego wykorzystania dynamicznych metadanych.

Na jakich urządzeniach wykorzystuje się standard Dolby Vision

Dolby Vision dostępne jest przede wszystkim na telewizorach, ale wspierane jest również przez wybrane modele smartfonów i tabletów. Możliwości Dolby Vision pokażą oczywiście te ekrany, które oferują wyższe wartości jasności, dlatego technologia Dolby najlepiej prezentuje się na telewizorach i to raczej z wyższej półki cenowej. Dolby Vision oferują telewizory takich marek jak LG, Sony, Philips, Panasonic i TCL.