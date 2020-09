1. Telewizor do 2000 złotych – przed zakupem

Skoro mamy zadany budżet to w zasadzie pozostaje nam określić jeszcze tylko jeden kluczowy parametr, a mianowicie przekątną ekranu. Ogólna zasada jest prosta, wybieramy jak największy rozmiar bo telewizor nigdy nie jest za mały ;-). Wiem, że część z was się pewnie nie zgodzi, inni powiedzą, że nie mają miejsca na duży telewizor, ale prawda jest taka, że każdy telewizor z czasem staje się w naszych oczach mniejszy i przychodzi ochota na coś większego. Dlatego lepiej już teraz wybrać większy model, niż później żałować. W cenie do 2000 PLN nie możemy jednak z przekątną za bardzo poszaleć, będzie to maksymalnie 55 cali. Za 65 cali trzeba już niestety zapłacić nieco więcej, a to i tak tylko za podstawowe modele, które niekoniecznie muszą oferować odpowiednią jakość obrazu. Przy takich rozmiarach krawędziowe podświetlenie matrycy niestety daje się już we znaki, więc w tym poradniku ograniczymy się do modeli nie większych niż 55 cali (to znaczy, że znajdziemy też coś mniejszego, dla tych, którzy nie mają miejsca na 55 cali ;-).

2. Telewizor do 2000 złotych – kluczowe parametry

Skoro wiemy już czego mniej więcej chcemy, to pora dowiedzieć się na co warto zwrócić uwagę w specyfikacji. Jestem zdania, że w dzisiejszych czasach kluczowy parametr mający wpływ na komfort korzystania z TV to jego system Smart TV. Nie oszukujmy się, sposób korzystania z telewizora znacznie się zmienił w ostatnich latach. Popularność usług VOD takich jak Netflix, HBO Go, YouTube czy polskie Player i ipla sprawiły, że wielu z nas nie potrafi sobie bez nich wyobrazić życia. Są też tacy, którzy całkiem rezygnują z telewizji na rzecz usług streamingowych, a w ich przypadku system Smart TV jest kluczem. Który z nich wybrać zastanowimy się w kolejnym akapicie.

Natomiast reszta parametrów na jakie warto zwrócić uwagę to np. liczba portów HDMI, choć tutaj rzadko kiedy jest już mniej niż 3, które powinny wystarczyć każdemu. Poza tym warto zwrócić uwagę na rodzaj i odświeżanie matrycy. Te parametry rzadko są jednak podawane wprost przez producenta telewizora. Często w materiałach reklamowych możecie przeczytać o odświeżaniu 1600 Hz czy nawet wyższym, które jednak nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Generalnie dzisiaj w telewizorach montuje się matryce 50/60 Hz albo 100/120 Hz. Te drugie są oczywiście lepsze jeśli lubicie pooglądać sport albo gry. Problem w tym, że są praktycznie niedostępne w przedziale cenowym, który dzisiaj nas interesuje.