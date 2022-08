Już wiadomo, o ile realnie lepsza jest bateria Galaxy Z Flipa 4 od Z Flipa 3

Samsung Galaxy Z Flip 4 nie jest żadną rewolucją względem poprzedniej edycji. O tym, dlaczego firma postępuje w ten sposób pisałem w tym wpisie. Ale oczywiście, kilka rzeczy zostało w nim poprawione. Przede wszystkim bateria.

Po pierwsze, jej pojemność wzrosła o 400 mAh i wynosi teraz 3700 zamiast 3300 mAh. Niby niewiele, ale jednak. To dokładnie tyle, ile ma podstawowy Galaxy S22.

Po drugie – zmienił się procesor. Zamiast Snapdragona 888 mamy teraz Snapdragona 8+ Gen 1. Najważniejszy jest tu „+” bo oznacza on poprawioną wersję. Ani 888 ani 8 Gen 1 nie są specjalnie udanymi jednostkami. Przegrzewają się, a do ich ujarzmienia trzeba specjalnych systemów, na które w składanym Flipie nie ma miejsca. To skutkowało tym, że czas pracy na jednym ładowaniu był wyjątkowo krótki i regułą było, że Flipa 3 trzeba było ładować dwa razy dziennie. Pisało o tym w swojej recenzji Kamil Świtalski, dla którego bateria była właśnie jednym z najsłabszych o ile nie najsłabszym elementem smartfona.

Jak w takim razie wygląda teraz czas pracy modelu Galaxy Z Flip 4? Dokładnie sprawdził to portal PhoneArena. Porównano pracę ostatnich dwóch modeli w identycznych scenariuszach. Test można zobaczyć na poniższym filmie.

Pierwsza próba to przeglądanie stron internetowych. Z Flip 3 wytrzymał 10h 13 min. Z Flip 4 – 11h 40 min. Różnica zatem jest, ale stosunkowo niewielka.

Drugi scenariusz to oglądanie wideo. Z Flip 3 rozładował się po 7h 10 min. Z Flip 4 – 9h 45 min.

W obu scenariuszach widać więc poprawę względem starszej wersji. Zwłaszcza ten drugi, bardziej wymagający dla telefonu, w którym różnica jest większa, pokazuje, że połączenie poprawionego procesora z większą baterią przyniosło zamierzone efekty.

Wyniki testu mniej więcej pokrywają się z moimi obserwacjami. Flipa Z 3 musiałem dość często ładować dwa razy dziennie. Z Flip 4 działa mi przez cały dzień aż do następnego poranka, przy normalnej pracy (telefony, Internet, komunikatory, trochę YouTube bądź film wieczorem). I to jak na tego typu smartfon są moim zdaniem zadowalające wyniki.