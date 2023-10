JTI zwiększa inwestycje w Polsce. Odwiedziliśmy wielką fabrykę pod Łodzią!

Sama branża tytoniowa jest ważną częścią polskiej gospodarki. Polska jest największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. W 2022 roku do budżetu państwa z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych trafiło ponad 26,5 miliarda złotych. To ponad 5% całkowitych dochodów budżetowych.

Inwestycje Japan Tobacco International na polskim rynku

Japan Tobacco International (JTI) to międzynarodowa korporacja, która posiada 38 fabryk na całym świecie, w których pracuje 48 tysięcy osób. Od czasu założenia firmy w 1999 roku, doczekała się ona już 425 biur rozsianych po całym świecie — a także ośmiu centrów badawczo-rozwojowych. Tytoń do ich wyrobów pozyskiwany jest z 34 krajów, a część produkowanych przez nich marek jest bez wątpienia doskonale wszystkim znana. To pod ich skrzydłami znajdują się m.in. Camel czy Winston.

W Polsce Japan Tobacco International posiada 3 jednostki organizacyjne. Zatrudnia w nich ponad 3400 pracowników, zaś wartość inwestycji firmy w Polsce sięga 1,3 miliarda dolarów. Jednocześnie firma jest na piątym miejscu listy płatników podatków w Polsce według Business Insidera. Co ciekawe — ponad 80% produkcji z fabryki w Starym Gostkowie przeznaczona jest na eksport.

W tamtejszych fabrykach produkowane są niemal wszystkie kategorie wyrobów tytoniowych, a pracę w nich znajduje ponad 2000 osób. Inwestycje związane są nie tylko z biznesem, ale także samymi pracownikami — w latach 2020-2023 firma wydała około 27 milionów złotych na szkolenie załogi. Mimo wszystko firma stale dba o środowisko — w latach 2012-2022 ilość COS2 udało jej się zredukować o 89%. Zużycie wody zredukowano oo 26%. Generowane przez nią odpady są w 92% recyklingowane.

Udział JTI w polski rynku papierosów wynosi ok. 28% udziałów co daje jej drugie miejsce w kraju. Jeżeli zaś chodzi o udziały rynkowe w kategorii tytoniu do palenia - firma ma aż 36% udziałów* — co pozwala jej uplasować się na pierwszym miejscu Teraz firma wchodzi także w kategorię wyrobów nowatorskich, czyli tzw. tytoniu do podgrzewania.

„To idealny moment na wejście na polski rynek z innowacyjną japońską technologią do podgrzewania tytoniu Ploom X. JTI Polska jest drugą największą firmą tytoniową w kraju i jestem przekonany, że dzięki ekspansji w szybko rozwijającej się kategorii nowatorskich wyrobów tytoniowych nasza pozycja w Polsce będzie jeszcze silniejsza.” – mówi Edoardo Voletti, prezes zarządu JTI Polska.

I choć to wyroby tradycyjne wciąż królują (blisko 87% rynku), to wyroby nowatorskie stale rosną w siłę. Obecnie mają uszczknąć sobie z całości aż 11% — a na przestrzeni lat wzrost jest widoczny jak na dłoni. W 2019 roku było to raptem ok. 1,1 miliarda sztuk — obecnie to ok. 6,8 miliarda. Z dotychczasowych badań wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się one wśród mieszkańców dużych miast (w Warszawie ponad 25% palaczy sięga po nowatorskie rozwiązania, w dużych miastach liczba ta przekracza 22%), zaś szacunkowa wartość rynku z nimi związanych to już 4,8 mld.

„Uruchomienie produkcji wkładów tytoniowych do Ploom X na polski rynek, a także dla innych europejskich krajów już przyczynia się do rozwoju fabryki JTI w Polsce. Tylko w tym roku zwiększyliśmy zatrudnienie o ponad 100 osób, a wartość inwestycji w fabrykę nowatorskich wyrobów tytoniowych przekroczyła 200 mln dolarów.” – mówi Yan Sobolevskyy, dyrektor operacyjny fabryki JTI Polska. „To jedyna taka fabryka JTI poza Japonią i spodziewamy się kolejnych znaczących inwestycji w produkcję wyrobów nowatorskich i w całe centrum produkcyjne w Starym Gostkowie.” – dodaje.

Kilka dni temu mieliśmy okazję odwiedzić jedną z fabryk Japan Tobacco International. Tę, w której produkowane są wkłady do ich nowego urządzenia. Nowoczesna infrastruktura pozwala sprawnie przetwarzać importowany z całego świata tytoń, wytwarzać filtry i tworzyć gotowe produkty. Co istotne: to właśnie w fabrykach znajdujących się pod Łodzią wytwarzane są papierosy na wiele światowych rynków. Opuszczają one linię produkcyjną i ruszają w różne zakątki globu — dostosowane do lokalnych norm i wymagań.

JTI wprowadza na polski rynek nowe urządzenie

Poza inwestycjami związanymi z fabrykami, firma chce coraz wyraźniej zaznaczyć swoją obecność na polskim rynku. Poza znanymi markami papierosów — teraz gigant chce również zabłysnąć nowym urządzeniem do podgrzewania tytoniu i dedykowanym mu wkładom. Ploom X dostępne będzie w kilku kolorach, a wszyscy jego posiadacze mogą też przystroić je wymiennymi nakładkami czy schować do dedykowanego etui.