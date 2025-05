Jowisz nie zawsze tak wyglądał. Odkryliśmy tajemnicę giganta

Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, nadal skrywa przed nami wiele tajemnic. Astronomowie Konstantin Batygin z Caltech i Fred Adams z Uniwersytetu Michigan przeanalizowali orbity dwóch małych księżyców Jowisza i na tej podstawie odtworzyli wczesną fazę rozwoju gazowego olbrzyma.

Reklama

Badacze skupili się na Amaltei i Thebe – niewielkich księżycach znajdujących się bliżej Jowisza niż Io, jeden z jego największych satelitów. Ich obecne nachylenie orbit względem równika planety sugeruje, że w przeszłości Jowisz był znacznie większy objętościowo – nawet 2 do 2,5 razy – niż dzisiaj. Dodatkowo miał znacznie silniejsze pole magnetyczne, być może aż 50-krotnie mocniejsze niż obecnie.

Jowisz był o wiele większy?

Odkrycie potwierdza teorię, według której gazowe olbrzymy formują się najpierw poprzez akrecję materiału skalnego, a następnie – po osiągnięciu odpowiedniej masy – zaczynają przyciągać i gromadzić ogromne ilości gazu z otaczającego je dysku protoplanetarnego. W przypadku Jowisza proces ten rozpoczął się zaledwie 3,8 miliona lat po uformowaniu się pierwszych ciał stałych w Układzie Słonecznym.

Z czasem, gdy materia otaczająca Jowisza zniknęła, planeta zaczęła się kurczyć pod wpływem własnej grawitacji. Proces ten trwa do dziś, choć zachodzi bardzo powoli – Jowisz nadal traci ciepło, a jego jądro staje się coraz bardziej skompresowane i gorętsze. Pomimo swojej imponującej masy i rozmiarów, nawet w swojej pierwotnej formie Jowisz był daleki od spełnienia warunków do stania się gwiazdą – do zapoczątkowania fuzji wodoru potrzebowałby co najmniej 85 razy większej masy.

Jak podkreślają autorzy pracy, ich podejście różniło się od tradycyjnych modeli formowania planet – zamiast polegać na szacunkach dotyczących warunków w dysku protoplanetarnym, skupili się na precyzyjnie mierzalnych parametrach, takich jak dynamika orbitalna księżyców i moment pędu Jowisza. Dzięki temu udało im się zrekonstruować fizyczny obraz planety z czasów, gdy Układ Słoneczny dopiero się kształtował.

Grafika: depositphotos