Chiny z ważnym kosmicznym odkryciem. To było tuż pod ich nosami

Chińscy naukowcy odkryli nowy gatunek bakterii — Niallia tiangongensis — na pokładzie stacji kosmicznej Tiangong. To pierwsze tego typu znalezisko na chińskim pokładzie, które rzuca światło na to, jak mikroorganizmy przystosowują się do ekstremalnych warunków przestrzeni kosmicznej

Naukowcy odkryli nieznany wcześniej gatunek mikroorganizmu po analizie próbek pobranych z chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. Nowy szczep bakterii, nazwany Niallia tiangongensis, został wyizolowany z powierzchni modułów stacji podczas misji Shenzhou 15, której załoga powróciła na Ziemię w czerwcu 2023 roku.

Według opublikowanego niedawno artykułu w czasopiśmie International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, nowa bakteria jest tlenowa, tworzy przetrwalniki i ma pałeczkowaty kształt. To pierwsze tego typu odkrycie na chińskiej stacji orbitalnej, zbudowanej z trzech modułów i znajdującej się na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Niallia tiangongensis jest blisko spokrewniona z bakteriami występującymi na Ziemi w glebie i odpadach, które w sprzyjających warunkach mogą wywoływać infekcje, a nawet sepsę u osób z osłabionym układem odpornościowym. O jej wyjątkowości zadecydowały wyniki obserwacji morfologicznej, sekwencjonowania genomu, analiz filogenetycznych i profili metabolicznych.

Jak wskazują autorzy publikacji – naukowcy z Shenzhou Space Biotechnology Group i Beijing Institute of Spacecraft System Engineering – nowy mikroorganizm wykazuje wyjątkowe przystosowania do trudnych warunków panujących w przestrzeni kosmicznej. Niallia tiangongensis cechuje się zwiększoną odpornością na stres oksydacyjny oraz zdolnością do tworzenia biofilmu, co wspomaga naprawę uszkodzeń spowodowanych promieniowaniem.

Chińscy astronauci rutynowo pobierają próbki z powietrza, powierzchni oraz dystrybutorów wody na stacji Tiangong, aby monitorować środowisko wewnętrzne stacji. To nie pierwszy przypadek, gdy nowy gatunek mikroorganizmu został zidentyfikowany w przestrzeni kosmicznej – wcześniej podobne odkrycia miały miejsce na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a także w sterylnych pomieszczeniach NASA, gdzie wykryto aż 26 nowych gatunków bakterii.

Grafika: By Shujianyang - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124945822